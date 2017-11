Delaware County Property Transfers

250 E. William Street, Delaware; Hastings, Melinda A. to Zavala, Christine V.; $99,000.

4379 Gray Street, Radnor; Cantrell, Mark A. & Mellen, Cheryl D. to Newman, Zakary R.; $128,900.

8095 Rookery Way, Westerville; Eulberg, Joseph R. & Judith M. to Pritchard, Thomas K. & Christina R.; $625,000.

4327 Scioto Parkway, Powell; Page, Jonathan Louis to Baradarvar, Hamid; $330,000.

7744 Overland Trail, Delaware; Bhatt, Awnish B. & Shweta D. to Sahoo, Santosh; $435,965.

Miller-Paul Road, Galena; Kasperek, Ronald T. & Karen A. to Sommerkamp, Bradley T. & Christina A.; $122,985.

7646 Wensley Lane, Westerville; Giresi, Mary Teresa to Murray, Wendell & Virginia E.; $335,000.

6615 Lower Lake Drive, Westerville; Banks, Susan to Thornton, Juanita R.; $270,500.

1506 Wren Lane, Powell; Lesueur, Richard H. & Walsh, Karen A. to Trinity Home Builders LLC; $349,900.

5878 Sherman Lakes Way, Galena; Myers, David E. to Ansley, Kelly R. & Thomas J.; $390,000.

6481 Sherman Road, Galena; Morgan, Joshua J. & Jessica M. to Wincek, Alan Walter & Troupe, Helen Marjorie; $287,000.

1486 Guilford Road, Delaware; Dublin Manor LLC to Schenker, Joshua G. & Megan; $675,000.

659 Slate Hollow Court, Powell; Snider, Cynthia D. & Gloria M. to Tkik LLC; $121,501.

333 Prairie Run Drive, Sunbury; Murray, Wendell & Virginia to Sattel, Saed & Rola; $2700,00.

4203 Daylily Drive, Powell; Trinity Home Builders LLC to Suresh, Akshay & Deshpande, Shweta; $387,247.

343 Summer Tree Way, Lewis Center; Epcon Hidden Ravines LLC to Hassmann, Robert K. & Joni M.; $311,735.

6706 Via Florenza Drive, Galena; Romanelli and Hughes Building Company to Brassil, Michael W. & Courtney A.; $633,632.

4165 Freesia Drive, Powell; Trinity Home Builders LLC to Damodaran, Dinash & Bhoopal, Sowjanya; $371,821.

311 Heathermere Loop, Galena; Hall, Kelley A. & Brad E. to Myers, Barry E. & Laura M.; $390,000.

478 Hawking Drive, Galena; Homewood Building Company LLC to Smock, Peter & Kelly Rae; $452,152.

256 Ensigns Lane, Lewis Center; NVR Inc. to Januszewski, Jennifer L.; $342,115.

871 Blackmore Drive, Delaware; Glenross North LLC to NVR Inc.; $82,475.

6470 Streamside Drive, Galena; Homewood Corporation to Fischer Homes Columbus LP; $88,929.

6321 Scioto Chase Boulavard, Powell; Trinity Home Builders LLC to Lesueur, Richard Henri & Karen Walsh; $394,900.

9429 Clermont Circle, Powell; Trout, Susan M. Trustee to Boutz, Suzan Benzle; $198,000.

3052 Stony Bluff Drive, Powell; Pulte Homes of Ohio LLC to Eranki, Naga Satya Prasad & Cheruva Madhavi; $370,103.

5300 Louden Drive, Lewis Center; MI Homes of Central Ohio LLC to Patel, Chirag M. & Krishna; $387,209.

215 Fair Avenue, Delaware; Benton, Patti Ann to Peterson, Elizabeth E.; $119,000.

175 Locust Curve Drive, Delaware; Walker, James F. II & Wendy Sue to Olson, Kurt L. & Kaitlin A.; $231,625.

6356 Mink Street Road, Ostrander; Carey, Jon M. to Writer, Nancy J.; $224,900.

368 Rockmill Street, Delaware; Malone, Daniel K. to Mullins, Alexander D.; $215,000.

4425 Parkshore Drive, Lewis Center; Kumar, Ashita V. to Baxter, Carl W. & Wallace, Shelly J.; $335,000.

229 Harwood Court, Delaware; Kern, Shannon E. & Beth A. to Holland, Matthew A. & Vankirk, Brooks A.; $215,000.

232 White Elm Drive, Delaware; Kapel, Brian E. & Sara R. to Roark, Jarrod & Abigail; $243,625.