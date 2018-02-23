PROPERTY TRANSFERS

171 White Elm Dr, Delaware; Hall, Michael J & Angelee M to Meier, Sarah & Brittsan Matthew; $225,000.
9404 Culross Ct, Dublin; Konrad, Michael Lee to Romesburg, James Vincent & Heather Lee; $240,000.
6475 Deeside Dr, Dublin; Dillard, Ronald T Trustee to Acheson, Erin Robbins & Joel; $530,000.
293 Murphy’s Grn, Powell; Failla, Mark L & Lori J to Stringfield, Wayne; $310,000.
392 Olgelbay Dr, Westerville; Chen, Meilian to Rockport Real Estate LLC; $225,000.
9208 Lerwick Dr, Dublin; Upward Home Solutions LLC to Raudales, Raul A Jr & Melisa; $548,300.
424 Cardinal Hill Ln, Powell; Armbruster, Robert W Yevonne H to Duzzny, Walter M & Tracy L; $510,000.
5868 Tournament Dr, Westerville; Herzog, Phyllis M & Albert A to Grisales, Gabriel & Edilma; $304,000.
33 Colfret Ct, Delaware; Mortgage Banc Corp to Wasnar LLC; $136,000.
456 Charlescarn Dr, Powell; Amato, Paul H to Hurst, John W Jr; $214,900.
7677 Talavera Dr, Galena; Nvr Inc to Riddle, Daniel E & Sarah E; $472,730.
824 Blackmore Dr, Delaware; Glenross North LLC to Nvr Inc; $93,500.
138 Page Ct, Delaware; Williams, Brian P & Seymour Amber to Mitchell, Heather; $172,500.
1480 Abbotsford Green Dr, Powell; Gerke, Patrick & Heather to Grinch, Alexander G & Rebecca C; $709,900.
7454 Paradisio Dr, Galena; Vinmar Investment Limited to Nvr Inc; $95,000.
7601 Totten Springs Dr, Westerville; Menges, Dylan J Trustee to Jones, Alexandra N & Ronald; $269,900.
159 Ellicot Rd, Delaware; Nvr Inc to Teahan, Gerald L & Phyllis C; $266,170.
1970 Ashburn Dr, Delaware; Capoccia, Danielle to Saliaris, Alexander G; $180,000.
287 Ensigns Ln, Lewis Center; Nvr Inc to Higgins, Richard J & Kristen N; $336,150.
6090 Jaycox Rd, Galena; Roehll, Trent B & Meghan to Posey, Mark J & Stephanie K; $392,500.
135 Ellicot Rd, Delaware; Nvr Inc to Bullock, Kim A; $277,665.
3782 Evelynton Ave, Lewis Center; Village At Bale Kenyon LLC to Connor, Linda; $193,630.
325 Ridgefield Dr, Delaware; Nvr Inc to Ison, Bradley A & Kelli M; $271,805.
65 W Harrison St, Delaware; Lawson, Thomas A & Anissa F to Short, Ellen Alexandria; $110,000.
7516 Center Green Dr, Westerville; Thompson, John D Jr & Brooke to Thompson, Molly J & Robert Z; $465,000.
339 Shyanne Dr, Powell; Ford, Nicole to Cerberus Sfr Holdings; $305,000.
1327 London Rd, Delaware; Gruber, Alan C & Graham, Diann Trustee to Kuepfer, Douglas; $225,000.
9755 Fairway Dr, Powell; St Georges Court LLC to Jt Fairway Drive Properties LLC; $480,000.
149 Feathertip Ln, Lewis Center; Sauer, Terry Dean & Paula, Jeanine to Aschenbener, Jason J; $198,000.