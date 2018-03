BC-WEA–Global Weather-Fahrenheit

NEW YORK (AP) — Minimum and maximum temperatures in Fahrenheit, precipitation in inches and weather conditions as recorded for the previous day and forecast for the current and following day in each city as of 0700 GMT:

;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND

Amsterdam;55;71;rn;0.08;62;72;pc;53;67;pc

Athens;75;89;clr;0.00;76;89;pc;75;89;pc

Atlanta;73;96;clr;0.00;74;96;pc;74;93;rn

Auckland;44;50;rn;0.00;40;53;pc;44;55;pc

Basra;90;121;clr;0.00;86;122;clr;85;118;clr

Bahrain;91;104;clr;0.00;91;103;clr;92;102;clr

Bangkok;77;92;rn;0.08;78;92;rn;79;92;rn

Barbados;80;87;clr;0.00;80;87;rn;80;88;pc

Barcelona;73;82;pc;0.00;71;82;clr;71;87;clr

Beijing;77;91;clr;0.00;70;88;clr;74;85;pc

Beirut;79;89;clr;0.00;78;88;clr;78;87;pc

Belgrade;66;72;pc;0.00;60;82;pc;60;82;pc

Berlin;55;73;rn;0.00;61;75;pc;56;78;pc

Bermuda;76;87;rn;0.08;81;87;pc;80;85;pc

Bogota;48;69;pc;0.00;49;69;pc;49;69;rn

Boston;70;89;rn;0.02;66;89;pc;66;86;clr

Brasilia;54;80;clr;0.00;56;86;clr;58;87;clr

Brisbane;48;68;clr;0.00;50;69;clr;53;70;clr

Brussels;54;72;pc;0.00;57;76;pc;53;70;pc

Bucharest;64;93;clr;0.00;69;94;clr;66;88;pc

Budapest;64;78;rn;0.00;56;80;clr;59;81;clr

Buenos Aires;49;67;pc;0.00;53;59;clr;47;63;rn

Cairo;82;99;clr;0.00;76;99;clr;76;97;clr

Calgary;53;64;rn;1.06;54;70;rn;51;67;rn

Caracas;77;87;pc;0.00;78;93;rn;78;91;rn

Chicago;67;82;pc;0.00;68;82;pc;69;81;pc

Colombo;81;89;clr;0.00;80;87;pc;80;86;rn

Copenhagen;57;67;rn;0.00;60;67;rn;55;67;rn

Dhahran;84;111;clr;0.00;86;112;clr;86;111;clr

Dhaka;80;89;rn;0.00;79;89;rn;79;86;rn

Dili;68;89;clr;0.00;69;90;pc;73;90;pc

Dubai;100;108;clr;0.00;91;106;clr;92;112;pc

Dublin;54;73;rn;0.00;53;68;rn;50;65;pc

Frankfurt;59;77;pc;0.00;61;80;clr;57;79;pc

Geneva;51;75;clr;0.00;56;79;clr;60;83;clr

Guatemala;58;77;pc;0.00;59;77;rn;59;78;rn

Hanoi;80;93;pc;0.00;80;95;pc;80;95;pc

Harare;39;74;clr;0.00;44;75;clr;49;77;clr

Havana;73;92;rn;0.00;74;95;rn;75;93;rn

Helsinki;61;70;rn;0.00;54;70;pc;59;68;pc

Hong Kong;82;93;clr;0.00;82;92;rn;81;92;rn

Honolulu;77;85;rn;T;77;85;rn;76;87;rn

Islamabad;81;98;pc;0.00;77;90;rn;76;93;rn

Istanbul;77;90;clr;0.00;76;90;clr;77;88;pc

Jakarta;72;93;clr;0.00;76;90;rn;76;91;rn

Jerusalem;76;90;clr;0.00;69;85;clr;68;86;pc

Johannesburg;39;71;clr;0.00;49;72;clr;41;72;clr

Kabul;64;93;pc;0.00;67;92;clr;67;93;clr

Kiev;65;89;clr;0.00;55;80;clr;53;78;clr

Kuala Lumpur;78;92;pc;0.00;78;93;pc;77;92;pc

Kuwait;84;120;clr;0.00;91;118;clr;90;117;clr

La Paz;22;65;clr;0.00;29;61;pc;30;62;pc

Lima;61;65;cdy;0.00;61;66;pc;61;67;pc

Lisbon;66;96;clr;0.00;69;95;clr;69;93;clr

London;54;79;clr;0.00;59;77;pc;51;69;pc

Los Angeles;64;79;pc;0.00;65;81;pc;65;82;pc

Madrid;61;96;clr;0.00;69;98;clr;69;97;clr

Managua;75;93;clr;0.00;76;94;rn;76;92;rn

Manila;75;91;rn;0.00;79;84;rn;79;85;rn

Mecca;90;111;clr;0.00;87;104;clr;85;103;clr

Melbourne;38;55;pc;0.00;49;56;pc;45;60;rn

Mexico City;59;71;rn;2.35;58;75;rn;58;74;rn

Miami;73;91;rn;2.06;79;91;rn;79;90;rn

Montevideo;43;64;pc;0.00;44;57;clr;49;61;pc

Montreal;71;83;pc;0.00;59;78;pc;59;82;clr

Moscow;60;84;clr;0.00;50;72;clr;50;74;pc

Nairobi;57;68;cdy;0.00;58;71;cdy;57;70;cdy

Nassau;77;91;rn;0.00;80;89;pc;82;90;pc

New Delhi;82;91;rn;0.03;80;89;rn;79;89;rn

New York;72;87;rn;0.05;63;87;clr;63;88;pc

Nice;69;81;clr;0.00;71;83;clr;71;83;clr

Osaka;78;98;rn;0.00;79;97;clr;78;94;pc

Oslo;53;62;rn;0.20;53;64;rn;49;62;rn

Panama;75;93;clr;0.00;78;88;rn;78;89;rn

Paris;56;76;pc;0.00;60;84;clr;56;73;pc

Perth;49;64;rn;0.28;49;56;rn;46;60;rn

Prague;54;72;rn;0.00;57;77;clr;57;82;clr

Rio de Janeiro;68;87;clr;0.00;70;87;clr;69;76;rn

Rome;69;86;clr;0.00;68;92;clr;67;88;clr

San Francisco;55;68;pc;0.00;54;68;pc;54;68;pc

San Jose;64;85;rn;0.20;67;83;rn;68;83;rn

San Juan;77;87;rn;1.11;80;87;pc;80;91;pc

San Salvador;69;86;clr;0.00;69;84;rn;69;85;rn

Santiago;33;66;pc;0.00;40;63;pc;44;68;clr

Sao Paulo;63;82;clr;0.00;57;74;pc;58;63;cdy

Sapporo;64;85;clr;0.00;71;84;rn;66;78;rn

Seoul;78;93;clr;0.00;77;93;pc;77;92;pc

Singapore;78;89;rn;0.20;79;89;pc;79;88;pc

Sofia;66;91;clr;0.00;64;86;clr;61;78;rn

Stockholm;54;72;pc;0.00;58;72;pc;53;69;pc

Sydney;48;60;rn;0.01;45;65;clr;57;70;pc

Taipei;80;89;pc;0.00;80;90;pc;81;91;rn

Tegucigalpa;63;88;pc;0.04;65;88;clr;67;88;rn

Tehran;76;95;clr;0.00;77;96;clr;79;99;clr

Tel Aviv;76;90;clr;0.00;78;89;pc;77;89;pc

Tokyo;78;91;pc;0.00;78;87;rn;78;96;pc

Turin;57;83;clr;0.00;64;83;clr;66;86;clr

Toronto;67;84;clr;0.00;62;81;clr;67;80;clr

Tunis;74;86;clr;0.00;73;87;clr;71;88;clr

Valletta;75;86;clr;0.00;73;85;pc;74;86;clr

Vancouver;54;69;pc;0.00;56;68;pc;58;67;pc

Vienna;61;74;rn;0.00;56;78;clr;62;84;clr

Warsaw;59;65;rn;0.08;53;71;clr;62;81;clr

Washington;75;93;rn;0.06;71;93;clr;72;90;pc

Zurich;51;74;rn;0.00;54;77;clr;60;80;clr

Baghdad;76;116;clr;0.00;81;111;clr;84;112;clr< x – Indicates missing information. clr – clear pc – partly cloudy cdy – cloudy rn – rain sn – snow Source: Weather Underground