Buckeye Valley High School Merit Roll

By

MERIT ROLL (All As and Bs)

THIRD QUARTER

SENIORS: Ted Akas, Colton Barger, Macy Barnhart, Joseph Brant, Savanna Burwell, Rose Cantrell, Libby Crump, Decorah Davis, Reilly Debo, Miriam Dile, Enzo DiRocco, Alyssa Ebersole, Chloe Fannin, Blake Fingerhut, Kaden Fisher, Mason Fisher, Markus Frijas, Carlina Gonzalez, Claire Hanson, Jenna Harmon, Noah Huss, Dylan Jordan, Lucas Kopp, Dani Mauk, Beau Moore, Brendan Olney, Madaleine Pavlica, Marissa Priddle, Maggie Pyle, Cole Raile, Josh Robinson, Tiffany Rupp, Allison Stankus, Gabrielle Stockman, Bella Sylvester, Ripley Szanati, Cole Wesney, Johanna York

JUNIORS: Saige Arnhold, Megan Beneke, Peyton Chandler, Andrew Clase, Kaiden Coup, Grace Daily, Chanse Deitch, Kiana Draper, Anya Fowler, Ryan Frase, Landon Froehlich, Jack Gault, Phebe George, Warren Gillilan, Jake Gonzalez, Gabe Gregg, Jackson Helder, Audri Hoover, Kason Kaelber, Katelynn Kelley, Isaac King, Lincoln Kraick, Riley Mack, Abigail Margraff, Molly Meier, Zane Melvin, Kylie Mylin, Zachary Nimon, Carlie Osborne, Regan Owens, Dennis Parker, Josie Piatt, Clifford Rhoades, Brett Rick, Mya Ritchie, Zoey Sabo, Gabrielle Schneider, Julia Smith, Evan Susmilch, Gabriella Trevino, Jace Weber, Sohpia Zindars

SOPHOMORES: Ashley Agin, Lillian Allen, Joseph Atkins, Julia Beachnau, Chloe Berezansky, Kaden Bradford-Rayburn, Bella Brown, Wilson Brown, Nicole Burwell, Laura Church, Lev Dawson, Serenity Dickson, Skylar Eastman, Bransen Fields, AJ Grout, Audrey Heston, Zaccory Hixson, Lillian Hogan, Mckenna Hudson, Zoee Inglish, Brennan Inskeep, Gianna Jenkins-Long, Tyler Johnson, Caroline Jordan, Adam Khadre, Mason Kukay, Taylor Love, Caedan Lowry, Stephanie Maddux, Colin McConnell, Drew Nimon, William Payne, Curtis Pierce, Carson Pingry, Lydia Rhodes, Cameron Richardson, Robert Ross, Audrey Schmaltz, Jaffar Smith, Madison Snyder, Tyler Thompson, Alec Tseng, Sam Waselko, Vic Whitney, Evan Wright, Kendra Young

FRESHMEN: Noah Adams, Cecelia Alexander, Hunter Allman, Makayla Bertke, Paige Blue, Addison Brenner, Haley Bridge, Emma Buckler, Gage Burns, Wade Carey, Marissa Cox, Danica Davis, Nicholas DeVault, Shelby Fowler, Jacquelin Frederick, Zaine Furr, Chase Hanson, Kaden Harmon, Nathan Huss, Allysen Irwin, Teagan Jagger, Cohen James, Maya Kasulis, Noah Krantz, Joseph Langhirt, Morgan Lowe, Kaylie Matheny, Maci New, Liem Nguyen, Drew Noellert, Curtis Petit, Abigail Pyle, Ryland Reece, Sophia Richards, Georgianna Robinson, Lillian Rupp, Simon Schall, Cali Small, Gavin Smith, Mayson Swisher, Zachary Taylor, Mia Tipple, Vander Webb, Adalyn Whitaker, Kynslee Wood