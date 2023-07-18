Delaware County Property Transfers

277 Dogwood Ln, Westerville, Buck, Brian L & Demuesy, Julie To: Ealy, Nancy & John, $300,000
5795 Kilbannan Ct, Dublin, Gandre, Harold C & Evelyn F To: Viso, Luis & Kerry, Jane, $626,000
5845 Kilbannan Ct, Dublin, Thiry Mary Katherine Trustee To: Mueller, Donald J & Cheryl, $1,355,000
78 Columbus Ave, Delaware, Evans, Eric R & Ashley N To: Holmes, Adam & Shannon, $272,000
10721 Brettridge Dr, Powell, Fambro, Richard To: Gaskin, Juan Francisco Oliva Y & Stuetzer, Amanda, $555,000
6663 Streamside Dr, Galena, Trinity Home Builders Llc To: Palaniswamy, Sakthiya Vendhan Kanakampalayam @2, $505,204
2215 Greenlawn Dr, Delaware, Schaeffer, Zachary To: Christman, Kyle E & Auker, Sarah J, $421,000
909 Lewis Center Rd, Lewis Center, Scioto Rookery Properties Llc To: 909 Lewis Center Road Llc, $425,000
8072 Scenic Pass Way, Lewis Center, Kin Dee, Sandra & Seitz, Michelle M To: Curtrona, Maria T Trustee, $557,750
5915 Blackbird Way, Lewis Center, Snyder, Jaime A To: Idamakanti, Sowjanya & Kota, Venkateswarlu, $315,000
8356 Horseshoe Rd, Ashley, Tincher, Larry M Jr To: Kramer, Von E, $750,000
3920 Sandstone Cir, Powell, Massa, Michael To: Barterian, Justin & Alicia, $295,000
5606 Genoa Farms Blvd, Westerville, Mang, Holly E Trustee To: De La Torre, Marlon & Amy, $450,000
581 Slate Crossing Dr, Delaware, Carrell, Michael W & Ruth E To: Rife, Carlisle E III, $525,000
2717 Glenmead Dr, Delaware, Rockford Homes Inc To: Nayakanty, Noel Barrow & Kolikapudi, Neethi, $629,565
1134 Portrush Dr, Sunbury, Rockford Homes Inc To: Sanfilipo, Michael, $554,785
495 Braumiller Crossing Dr, Delaware, Barker, Benjamin Scott & Herrin, Rebecca Lynn To: Al Beer, Raaed A & Maaesa, $612,000