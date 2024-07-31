Delaware County Property Transfers

37 Oldham Ct, Delaware, Mcbride, Grant & Elchert Haley To: Crawford, Pamela Hoffmeyer, $372,000
2121 Castlebrook Dr, Powell, Kopec, Daniel Andrew & Caroline Elizabeth To: Wray, Matthew David & Ashley, $605,000
4058 Pyke Dr, Powell, Avala, Bhavishya & Palyam, Tarun Teja Reddy To: Patel, Hiren & Shah Surina, $605,000
4235 Scioto Pkwy, Powell, Kienle, Brian & Elizabeth A To: Blanchard, Matthew & Wardynski, Jennifer, $700,000
5299 Harbor Pointe Dr, Galena, Morgan, Jason P & Carleigh J To: Thomas, Bryan D & Miyamoto Aja, $760,000
1530 Brittingham Ln, Powell, Mcclary, Terry Stephen Trustee To: Rausch, Benjamin Aaron Brittany Marie, $1,160,000
1913 Poplar Pl, Lewis Center, Tartt, Bryan & Kimberly L To: Rodocker, Peter Brooks & Jennifer Green, $723,900
181 Park Ave, Delaware, Majewski, Patricia L Trustee To: Ardjmand, Ehsan, $415,000
8317 Greyhawk Cir, Columbus, Diewald, Katherine M Trustee To: Green, Karen E, $261,000
672 Broadsworth Ct, Powell, Constancio, Francisco & Jennifer L To: Jones, Daniel S & Heather, $680,000
1471 Lovingston Way, Sunbury, Williams, Shatisha To: Fallriver Properties Llc, $150,000
318 Southworth Dr, Sunbury, Maxwell, Kandice & Daniel To: Dillon, Douglas & Catherine, $250,000
178 Long Trl, Ostrander, Williams, Guy A & Cathleen K To: Kalal, Richard & Mary Beth, $625,000
9039 Antares Ave, Columbus, Pacific Premier Bank To: Sharonville Ventures Llc, $200,000
7029 Ringbill Loop, Sunbury, Schottenstein Homes Llc To: Hart, Kevin Andrew & Aubrey, $409,900
3459 Hidden Meadow Ct, Lewis Center, Spears, Andrew J Ii & Kelly R To: Berno, Bradley & Anu, $852,000
3724 Linda Lou Way, Powell, Prestel, Ryan E & Elizabeth To: Vessells, Jennifer A, $700,000
528 Regency Bnd, Delaware, Rockford Homes Inc To: Bobbili, Prameela Jyothi & Boddu, Srinivasarao, $880,962
56 Cardinal Point Dr, Delaware, Pulte Homes Of Ohio Llc To: Nikilash, Nagalakshmi & Pillai, Nikilash Ayyappan, $558,206
3218 Stogen Ct, Delaware, Pulte Homes Of Ohio Llc To: Pulipati, Naga Phanindra & Doradla, Lakshmi Sravani, $649,670
634 Mill Stone Dr, Sunbury, Pulte Homes Of Ohio Llc To: Schwaberow, Douglas & Ehlers, Bailey, $549,230
3174 Stogen Ct, Delaware, Pulte Homes Of Ohio Llc To: Thumati, Ashodha Sai Krishna & Kondapaneni, Prasanna Laxmi, $716,590
29 Honey Ct, Delaware, Pulte Homes Of Ohio Llc To: Thatcher, Michael & Barrie, Kelly Jean Mulherin, $543,645