PROPERTY TRANSFERS

1800 Timber Lake Dr, Delaware; Holford, William To: US Bank National Association Trustee; $500,000.
36 Channing St, Delaware; Ballinger, Kimberly K To: Decaprio, Stephanie & Joseph A; $147,000.
660 Albion Pl, Westerville; Spies Lori A To: Calvin, Terri L & Hassey, James; $252,000.
2766 Mallards Landing Dr, Powell; Gratz, Steven J Andrea S To: Boesiger, Carrie & Darin; $425,000.
204 Alder Ct, Delaware; Stineman, Karen A To: Gillman, Brian Justin & Cheney, Sherri R; $296,000.
5695 Medallion Dr, Westerville; Jaicks, Jeffrey R & Ann M To: Mensi, Julie Wnukowski & Shawn; $525,000.
7680 Bridlespur Ln, Delaware; Hannan, Kelley Suzanne To: Kiner, Sean & Rochelle; $699,999.
633 Village Mill Dr, Sunbury; Donda, Gregory L & Shelly B To: Schar, Sheryl A & Charles R; $225,000.
5845 Pinewild Dr, Westerville; Kozar, Jamine To: Richardson, Annalee D; $318,000.
325 Hastings Ct, Westerville; Feldman, Melissa F & Kelliher, Edward To: National Residential Nominee Services Inc; $337,500.
241 Cottswold Dr, Delaware; Cockerill, James L Barbara L To: Jarvis, Robert Joseph Ii; $252,000.
680 Granite Dr, Westerville; Morton, Wadye E To: Jaicks, Ann M; $328,000.
325 Hastings Ct, Westerville; National Residential Nominee Services Inc To: Stone, Annmarie S & Loren J; $337,500.
187 Lexington Blvd, Delaware; Dombrosky, David S To: Sparkman, Heidi R; $223,000.
2120 County Road 605, Sunbury; Haight, Richard & Jaclyn To: Spratt, Bryan & Tracy; $132.000.
4264 Hyatts Rd, Delaware; Avey, Ernest Richard Saundra J To: Hayes, Paul David & Laura Christina; $212,000.
5715 Dorrington St, Lewis Center; Rockford Homes Inc To: Kamisetty, Leela Kishen & Gonuguntla Vasavi; $468,772.
10451 Mackenzie Way, Dublin; Cavanaugh, John E & Eileen M To: Tavukcu, Birsel & Pirim Taner; $885,000.
7543 Lawton St, Galena; Rockford Homes Inc To: Anderson, Joshua D & Laurie; $446,461.
236 Rock Creek Dr, Delaware; Blake, Kahanek K & Terri L To: Thiele, Darwyn F & Chelsee L; $210,000.
6590 Via Florenza Dr, Galena; Romanelli and Hughes Building Company To: Nester, James D & Molly B Trustees; $659,900.
9625 Fair Oaks Dr, Powell; Romanelli and Hughes Building Company To: Crooks, Christine M; $559,900.
9430 Wilbrook Dr, Powell; Romanelli and Hughes Building Company To: Schafer, Kevin J & Amanda N; $824,900.
9213 Prestwick Green Dr, Columbus; James, Gerald F & Heather D To: Morgan, Carlos & Jennifer; $273,900.
145 Richards Dr, Delaware; Forest Run Properties LLC To: Tebo, Donald K Jr & Kimberly A; $115,000.
35 E Pawnee Dr, Powell; Josh Morgan Construction LLC To: Allen, Nicholas B & Ward, Ashley R; $359,900.
13550 Duncan Run Rd, Galena; Cook, Katherine A Successor Trustee To: Laughlin, Melissa R & Earman, Bradley S; $315,000.
6359 Cheyenne Creek Dr, Lewis Center; Kiner, Lanny H Jr To: Vanaparthi, Kamalesh Kumar & Bokka Jyothirmayi; $320,000.
181 Hillside Dr, Delaware; Cooke, Carl Clement Jr To: Zembo, Francy Cooke; $275,000.