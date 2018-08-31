PROPERTY TRANSFERS

10576 Churchill Dr, Powell; Himmelstein, John M Gail M To: Williams, Theodore Calvin & Maryjane V; $439,500.
8283 Sirius St, Columbus; Fehring, Patrick J Jr & Joann M To: Vanukuri, Sowjanya & Dhavileswarapu, Veerraju; $220,000.
5532 Meadowood Ln, Westerville; Wells, Michael J Meg E To: Fox, Sue E; $242,000.
405 Partridge Bnd, Powell; Kiner Sean R To: Yeary Ryan & Christina; $650,000.
347 Aylesbury Dr, Westerville; Callen, Chris D To: Seymour, Mark A; $325,000.
6862 Via Florenza Dr, Galena; Romanelli and Hughes Building Company To: Curley, Cherie Lynn; $705,000.
510 Wintergreen Way, Lewis Center; Olentangy Crossing LLC To: Gughe, Vasavi & Gudhe, Suhas; $218,000.
2762 S Three B’s & K Rd, Galena; Cain, Jennafer E To: Emrich, Randy & Beth; $199,900.
123 Diverston Way, Delaware; Meisner, Bo J & Brittany A To: Simon, Brian L & Efaw, Angela J; $248,500.
6824 Snapdragon Way, Lewis Center; Laing, Dawn D Bogart, Natalie A To: Truong, Hoang & Latisha L; $379,900.
349 Laurel Ct, Sunbury; Boyd, James Richard & Susan Kay Trustees To: Hubbert, Ashley N & Zoruba, Stacey L; $151,500.
8378 Greyhawk Cir, Columbus; Hastings, Hilary R To: Rice, Reah S; $179,100.
464 Gray Owl Dr, Delaware; Pulte Homes of Ohio LLC To: Jothimani, Jayakanthan & Sathyamurthy, Karthiga; $374,076.
1233 Sunbury Meadows Dr, Sunbury; Pulte Homes of Ohio LLC To: Ragias, Panayiotis & Tsitroulis, Andrea; $331,037.
398 Stone Quarry Dr, Delaware; Pulte Homes of Ohio LLC To: Aston, Richard A & Wyatt, Sandra J; $349,690.
138 Church Ct, Powell; Taylor, Matthew C & Taylor, Dayanara Quezada To: Craig, Joel & Cheri; $350,000.