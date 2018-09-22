PROPERTY TRANSFERS

201 E High St, Ostrander; Chapin, Morgan To: Bowers, Nathaniel R & Jeannie F; $96,750.
3340 Westbrook Pl, Lewis Center; Figuly, Richard D To: Radkoski, Bradley D & Lindsay J; $620,000.
9080 Longstone Dr, Lewis Center; Wright, Warren W Trustee To: Herek, Wesley; $234,900.
350 Olgelbay Dr, Westerville; Nicholson, Katharine M & Nick M To: Ponce, Jose Luis French & Llong Alenka De Los Rios; $257,900.
576 Heartland Ct, Sunbury; Hafer, Vicki & Rapozo, Clifford To: Hafer, Vicki; $116,050.
243 Shanahan Rd, Lewis Center; Reese, Ronald G & Lucille A To: Rice, Jacqueline Trustee; $283,000.
189 Glengary Dr, Delaware; Bess, Michael J To: Goga, Miranda; $209,500.
830 Myer’s Glen Rd, Delaware; Hoeppner, Steven M & Susan P Trust To: Hedges, William I & Karen S; $382,000.
7032 Kinsale Ln, Powell; King, Steven R & Maria K To: Santangelo Holdings LLC; $270,000.
1003 Inlet Ct, Westerville; Eland, Douglas D Marla H To: Goldman, Brett M & Abigail Goldman; $380,000.
744 Sanville Dr, Lewis Center; Young, Julie Marie To: Perez, Marie A & Christopher V; $280,000.
7552 Rolling Ridge Way, Westerville; Conard, Janice L To: Dewitt, Daniel & Hilty, Joe; $349,900.
8781 Winnoch Ct, Dublin; Henderson, Thomas T & Leanna To: Firouzian, Farzin; $375,000.
406 Coaltrain Ct, Delaware; Richardson, Jeffrey A & Jennifer L To: Reid, Paul T & Jodi R; $244,000.
3781 Curve Rd, Delaware; Toftner, Douglas R Caron L To: Willis, Aaron M & Jennifer L; $355,000.
4380 Harlem Rd, Galena; Page, Eileen C Trustee To: Perez, Luis Daniel & Silvia Jannet; $394,900.
6903 S Old State Rd, Lewis Center; Miller, Jeffrey V To: Kvitko, Brian H Dr & Carrie L; $709,500.
84 N Columbus St, Sunbury; Fling, William To: Jacqson Properties Inc; $85,000.
Perfect Rd, Sunbury; Caudill, James D To: Mundt, Alexander William & Amy Jean; $100,000.
319 Burgoyne St, Delaware; Pulte Homes of Ohio LLC To: Harris, Levi B & Amanda K; $257,905.
420 Westdale Ave, Westerville; Mczink Properties LLC To: Universal Builders Of America Inc; $935,000.