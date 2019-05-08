RUTHERFORD B. HAYES HIGH SCHOOL MERIT ROLL

THIRD QUARTER
MERIT ROLL (3.00-3.49 GPA)
FRESHMEN: Jazmin Albert, Ashley Allan, Gabrielle Anderson, Dylan Ashworth, Grant Bardon, William Bardon, Elaina Bashline, Colin Bibler, Max Bird, William Bobot, Aiden Boeriu, Justin Borden, Elijah Burgeson, Ethan Bush, Tyler Caridas, Bailey Christiansen, Carmen Cockerham, Lindsay Cooke, Caden Copley, Kaya Curry, Lonny Curry, Wesley Davey III, Madalyn Diaz, Zoe Dickson, Dominic DiPietro, Kendyl Donges, Danny Dowell, Amber Farris, Dylan Frase, Madilyn Frye, Brady Gazarek, Katie Godfrey, Alex Gribben, Maxwell Griscti, Jenneth Gross, Marguerite Gruber, Joseph Hanks, Seth Hardman, Amelia Harvey, Evan Helenberger, Trenton Hole, James Holt, Morgan Johns, Cassandra Kearl, Tristan Latulipe, Katelyn Lehner, Kevin Lin, Ethan Lowery, Zachary Maines, Danieliz Maldonado Rodriguez, Nickelle Mancilla, Gavin Martin, Lauren Matz, Alexia McCarthy, Gracie Mickley, Sophia Midura, Joseph Molina, Luis Montalvo Galarza, Olivia Nelson, Parker Nevius, Ian Ostapuck, Daniel Owen, Jasmine Palomar, Tyler Pokorny ,Amanda Rainey, Abigail Rangel, Jacob Rathkopf, Ryan Ratliff, Olivia Raymundo, Marshawna Reese, Ezequiel Rizo-Rosales, Aubrey Rowland, Mathias Russell, Cecelia Salem, Madelyn Scheeler, Victoria Schneider, Brayden Shorter, Adrianna Simental, Emma Stephens, Abbey Stilwell, Juan Tello-Arias, Nickolas Thompson, Fatimah Thompson, Leah Tibbitts, Zachary Ward, Eli Watts, Justin Wells, Gwyndalyn Wigfield, Payton Williams, Robert Wyrick
SOPHMORES: Alexis Adkins, Ericah Armstrong, Lorin Bair, Shaylynn Bash, Grace Boulis, Wisdom Breece, Donald Butz, Caleb Cain, Beckham Carleton, Alyssa Coleman, Janel Collins, Ali Cordle, Apryl DesJardins, Marissa Dulay, Gabrielle Falter, Cade Franklin, Ty Gillman, Allyson Gray, Madison Green, Connor Green, Alyssa Griner, Kennedy Hudson, Alexis Hughes, Noah Johnson, Anna Johnson, Nev’aeh Joiner, Kelsie Keeder, Ian King, Kenneth Knight, Justin Krinn, Jordan Lantz, Marra Levings, Benjamin Madden, Jude Miller, Natalie Myers, Evelyn Paul, Natalie Pennington, Gracie Phillips, Hunter Piroska, Nicholas Porter, Evelynn Ream-Monroe, Megan Reid, Diego Reynoso, Carole Richards, Madison Richardson, Yomar Rivera Bonet, Kara Rohrer, Sean Russell, Jordan Rutherford, Andrew Saad, Isaak Scheeler, Samuel Schumacher, Megan Shawver, Olivia Sisler, Nathanael Stark, Jacob Stewart, Sylvie Street, Karli Theis, Sandra Thompson, Lillian Todt, Gary Weckerly, William Wernz, Nicholas Wildman, Andrew Williams, Judaea Wilson, Jillian Wyatt, Wilson Zembo
JUNIORS: Nabil Abdus-salaam, Brock Akers, Michael Berger, Molly Bingham, Kylie Booth, Derrick Brooks, Fredrick Bruney, Hadlee Bruns, Rianna Caridas, Tyler Carney, Isaac Clifford, Chelsey Co, McKenzie Cooke, Colby Cooper, Noah Coss, Faith Crim, Samuel DeLong, Lucinda Eckman, Grant Eley, Spencer Elliott, Shane Ferguson, Brian Frisch, Harrison Garling, Gianna Gerdes, Hailey Gilbert, Cameron Graf, Bailey Graham, Toni Griffin, Liberty Harding, Zane Hardison, Brianna Haynes, Jackson Hoover, Abigail Hudson, Charsey James, Brigham Kannally, Dylan Kiefer, Emily King, Alexis Lenane, Macie Levings, Meesha Lewis, Faye Lewis, Alyssa McGrane, Quinten Metzger, Keagan Morris, Maris Mukete Jr., Jonathan Nance, Corbin Nichols, Andres Olvera, Zachary Pokorny, Benjamin Raymundo, Olivia Reed, Avi Richman, Evan Rothwell, Chase Rucker, Emily Ruen, Morgan Schirtzinger, Dylan Seiler, Logan Slaughenhoupt, Nicholas Smith, Tanner Smith, Holden Smith, Abby Stephens, Melody Stevens, Samuel Sulek, Mason Sutandar, Mara Swift, Nicholas Thomas, Brennan Tucker, Gary Van Buren, Garrett Walters, Nathalie Young
SENIORS: Bobbi Adams, Piper Adkins, Alison Alsup, Peter Ash, Mallory Bibler, Caroline Binkley, Dominick Blevins, Andrew Bollinger, Rachael Borden, Morgan Bouck, Tyler Breitsch, Sara Button, Mustafah Byrd-Shaheed, Baily Camboni, Carter Covert, Sarah Covrett, Alex Crewe, Bailey Decker, McKenzie Decker, Jocelynn Del Col, Tyler DeWitt, Izabela Diaz, Audriana Dicenzo, Jason Dominguez Villegas, Max Draper, Cameron Driscoll, Rylynn Feaster, Megan Flynn, Karly Frye, Kathryn Gardner, Kelly Godfrey, Matthew Hanks, Ty’Ron Hargrove, Joshua Heber, Freddie Inscho, Madison Izworski, Hannah Kelly, Elizabeth Kimes, McKenzie Knodell, Lorraine Lasky, Steven Law, Jwan Lyles, Emily Martinez, Kristina Mattix, Andrew McKeen, Morgan Miller, Lauren Miller, Faith Mowry, Emily Mueller, Kristen Noll, Emily Norris, Lucas Pape, Miles Ray, Nathan Richley, Kelsey Rohrer, Adryan Rojas, Victoria Rosa Sanchez, Alaisha Rose, Jenna Schwaigert, Alexander Scott, Zachary Shireman, Evan Tarnawsky, Allyson Truster, Molly Tupps, Christopher Ward, Emily Wildman, Zachary Williams