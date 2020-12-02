BIG WALNUT HIGH SCHOOL HONOR ROLL

FIRST QUARTER (2020-2021)
Grade 10
Abshire, Braden Carl; Akers, Kyle Steven; Alexander, Nicholas Stanley; Ames, Maci Jane; Anderson, Blake Bane; Andrian, Dawson Dean; Anokye, Kevin Kwaku; Aragon, Duncan Carter; Baldy, Kelly Hoa; Ballard, Addison Remayna; Barnett, Emily Lauren; Bauer, Kasey Sue; Beddow, Kylie Adrianna; Bello, Nicolas Eugene; Bessinger, Rickey Kosei; Billings, Luciano Richard; Bird, Madison Olivia; Blunt, Shelbi Nicole; Bouwman, Avery Rose; Boyer, Alayna Claire; Branson, Aiden Bradley; Brewer, Heidi Elaine; Brooks, Lily Claire; Bueneman, Ryan James; Bullock, Reagan Aletah; Carder, Riley Maddison; Carroll, Reagan Alisa; Carter, Alexis Michelle; Clark, Allison Kay; Clawson, Ethan Garrison; Clawson, Madelyn Grace; Clawson, Noah Roman; Clawson, Samuel Joseph; Coleman, Abbey Wren; Conley, Lane Thomas; Conrad, Michael Andrew; Coriell, Lilly Paige; Coulson, Grant Goodwin; Couser, Owen Patrick; Cox, Aryadevi Venkaya; Cox, Jayadevi Venkayya; Cox, Jenna Marie; Crawford, Cora Anne; Curran, Caleb Robert; Currens, Andrew Kevin; Dennis, Teddy Nathanial; Dole, Christina Ashleigh; Drewyor, Grant Erik; Erndt, Sophia Marie; Evans, Micah Ray; Fisher, Evan Scott; Froehlich, Ella; Fujii, Samuel Preston; Fuller, Lucas Alan; Furr, Elijah Joseph; Garcia, Gladys Giselle; Gardner, Sarah Marie; Gaskins, Andrew David; Ghering, Gabriel Christian; Giordano, Vincent Joseph; Gladden, Camden Jay; Greathouse, Hayleigh Robin; Griffith, Zachary Scott; Grudell, Megan Amanda; Hall, Noah Bradley; Hames, Bryce Allen; Hamilton, River Anne; Hamilton, Skye Marie; Hartzler, Prescott Thomas; Heaton, Zain Avery; Hefner, Caroline Rose; Henriot, Chloe Anna Michelle; Henry, Lexie Reece; Hershberger, Carly Anne; Jones, Madalyn Grace; Judy, Jilian Kendyl; Judy, Nicholas Adam; Kallgren, Madeline Grace; Kallgren, Nicholas James; Kaylor, Mya Lynnae; Kaylor, Tia Michelle; Kildoo, Bradley James; Kim, Thiang Rem; Kirby, Nathan Michael; Kletrovetz, Jace Ryan; Kroninger, Katlin Elizabeth; Krous, Mackenzie Rae; Leff, Evan David; Lehman, Jacob Brice; Leino, Anna Sophia; Limon, Javier Angel; Livesay, Katrina Bailey; Logue, John Kenneth; Long, Nathan Patrick; Looney, Avrey Michael; Mangino, Paige Suzanne; Maynard, Danielle Theresa; Maze, Zachary William; McClain, Jeremy Dasan; McKelvey, Charles Sherman; McLane, Molly Janet; McMahen, Hunter Leigh; Meger, Kelsi Sue; Montgomery, Josiah Ray; Moroz, Madelyn Paige; Munoz, Scarlet Maria; Murnieks, Aleksander Janis; Murnieks, Karlina Isabel; Myers, Jacquelyn Rose; Nagy, Adrianna Marta; Nilsen, Marley Deborah; Osborne, Garrett Cash; Pavlak, Jacob Scott; Porter, Kiska Stefania; Provens, Logan Cole; Rahi, Zahara Fozia; Rasar, Ryland Dan; Rines, Kyle Joseph; Rose, Skylar Lauren; Rose-Romosier, Gianna Marie; Ross, Macy Blair; Ross, Thomas Jackson; Rush, Mason Alexander;Salloum, Cristian Camile; Sanford, Caleb Ivan; Schlaegel, Anna Faith; Shackson, Hannah Christine; Shick, Joshua David; Shubert, Roman Victor; Siewert, Avery Morgan; Slone, Audrey Renee; Smith, Cayden Juan; Smith, Grace Leanna; Smith, Hannah Kaitlyn; Soule, Oakley Reed; Spring, Elijah Taylor; St. John, Ryan Fernando; Stambaugh, Garrett Calvin; Stein, James Thomas; Stevens, Olivia Joleen; Sutton, Jennifer Grace Lucille; Swackhammer, Kyler Lennon; Swager, Ethan Paul; Taylor, Cara Maryann; Telesz, Logan Craig; Tindall, Braden Christopher; Trausch, Hunter Nicholas; Tucci, Elizabeth Rachelle; Twyford, Lydia Rees; Washington, Alyssa Rachelle; Watts, Jackson James; Wolfe, Anthony Lorenzo; Zappia, Gina Kathryn
Grade 9
Acree, William Cole; Adams, Corey Douglas; Anderson, Jackson Allen; Backs, Bridget Kay; Ballard, Aidan James; Bartolone, Brooke Renee; Bartolone, Heidi Marie; Barton, Zara Eileen; Bates, Cameron Lynn; Bean, Ella Alexis; Beener, Madison Reiley; Belknap, Noah Charles; Benson, Skylar Rayne; Bloomer, Maxwell Ryan; Bonello, Grace Ann; Borland, Cale Joseph; Boyer, Trey Alexander Donavon; Bozeman, Gabrielle Ann Marie; Branzel, Jason William; Bridgeman, Faith Josephine; Brown, Kara Louise; Brown, Lillian Kathleen; Brown, Quinn Thomas; Bucey, Jack James; Buchs, Olivia Jayne; Bunyard, Nicholas John; Burke, Aubrey Elizabeth; Buzaki, Jacinda Sophia; Cappitte, Lillian Paige; Car, Celia Ann; Carr, Isabelle Ann; Casto, Maddox Clay; Chapman, Brody Tyler; Cline, Mallory Elizabeth; Cole, Eli Wallace; Colvin, Annabelle Renee; Compton, Gavin S; Coomes, Alexa Nicole; Cooper, Bishop August; Cooper, Skyler Mae; Couser, Eli Dalton; Craley, Amanda Renee; Currie, Jenna Raine; DaLuz, Olivia Marina; DeCastro, Sophia Caryn; DeMeo, Tyler John; Deringer, Avery Lauren; Devlin, Haley Nicole; Dillon, Joseph Matthew; Diol, Porter Joseph; Dolfi, Gianna Marie; Dolfi, Isabella Rose; Dorsey, Ella S; Dorsey, Kael Anthony; Drake, Kaitlyn Paige; Duffey, Carson Brayden; Edwards, Haylea Marie; Edwards, Kylee Nicole; Elliot, Ryan Edward; English, Ella Lucille; Everitt, Dylan Alan; Faust, Lukas David; Federer, Graham Michael; Fink, Gabriella Faith; Fortney, Sydney Laura; Fraker, Ethan Michael; Garee, Nicholas James; Garee, Victoria Anne; Gillum, Elliott Nicole; Globeck, Stephen Bryce; Goff, Carrington Alexandra; Gonce, Maura Rae; Gorringe, Sophie Alexis; Graziosi, Josephine Grace; Greene, Charlotte Rose; Gregory, Dustin Oliver; Grieser, Logan James; Grim, Victoria Elaine; Grundtisch, Brock Gordon; Harper, Chase James; Harpster, Alexander Nathaniel; Harrington, Maya Jean; Hartsook, Garrett Dwight; Hartzler, Rosemary Bryn; Haycook, Lena Mae; Heigley, Kathryn Elizabeth; Hemingway, Mia Reann; Hernandez-Jenkins, Isabela Maria; Hoepfner, Anthony Ralph; Hoover, Nicholas Matthew;Hoyar, Jacob Benjamin; Huber, Kaylyn Reese; Humbert, Julian Gordon; Imertreijs, Evan William; Irvine, Garrett Edward; Jackman, Ella Marie; Jaeger, Kathryn Elizabeth; Janson, River Malcolm; Jenkins, Olivia Rae; Johnson, Samantha Renee; Johnston, Kyan Steven; Judd, Chloe Nicole; Kelly, Emma Grace; Kern, Matthew Scott; Kerr, Avery Harper; Kish, Mallory Marie; Kletrovetz, Maggie Eleanor; Kline, Kyle James; Knapp, Kasen Andrew; Koch, Kaden Robbie; Konduru, Jeevan Venkat; Kuhlman, Quinn Morgan; Kuhn, Alexandra Maria; Lane, Brea Taylor; Lang, Logan Alexander; Lariviere, Eliana Rose; LaVrar, Keira Faith; Lengl, Eli Timothy; Linton, Emma Grace; Lokey, Jordyn Marie; Long, Cameron James; Lugo, Sophia Grace; Lust, Abigail Caitlin; MacKay, Jenna LeeAnn; Mahle, Samuel Edward; Mai, Garrett Joseph; Markusic, Nicole Lynne; Matos, Josselyn Mary Cecilia; May, Addison Rose; Mayer, Audrey Mireille; McComas, Haylie Lynn; McCurdy, Aidan Victoria; McCurdy, Brinley Grace; McDonald, Leah Marie; McKee, Colton Bradley; McMillen, Jacob Austin; Medley, Luke Matthew; Merkel, Reece Edward; Merlo, Nicholas Nunzio; Metzger, Landon David; Milenov, Daniel Anton; Miller, Ash Lucas; Minton, Anna Marie; Mosher, Jacob Allen; Mullins, Raegan Anastasia; Nash, Bryce Anthony; Newman, Autumn Bailey; Ng, Teagan Renee; Nier, Jacob Daniel; Norrod, Gabriel Wayne; Parker, Francesca Lauren; Phillips, Marissa Lynn; Reichert, Alexander Daniel; Reiter, Lauren Paige; Roberts, Alexus Michelle; Roberts, Emma Kathleen; Rodgers, Chloe Angela; Ropp, Morgan Ryanne; Russell, Ella Louise; Russell, Sawyer George; Ryan, Keelia Christianne; Saathoff, Ella Katherine; Sanders, Stephen John; Satterfield, Alyssa Lynn; Schlaegel, Ethan James; Schneider, Alice Catherine; Severs, Nathan Lloyd; Sewell, Landon Michael; Shick, Hannah Grace; Shirkey, Alexandra Lynn; Snead, Nathaniel Stephen; Snodgrass, Alexander Reed; Spangler, Sophia Violet; St. John, Kelly Magaly; St. John, Matthew Carlos; Stepsis, Zander Cole; Stevens, Megan Elizabeth; Stewart, Aidan Daniel; Stone, Jayden Jett; Stoneberg, Audrey Arija; Stooksbury, Lexi Lynn; Stover, Garrett Anhtony;Stumpf, Madeline Lucille; Tackett, Ellena Rose; Thompson, Taylor Nicole; Truax, Elaine Marie; Vennemeyer, Ryan Julius;Von Almen, Matthew Dean; Wade, Dakota Elizabeth; Weatherhead, Eliana Louise; Weber, Caroline Elizabeth; Wecker, Zachary Andrew; Welker, Hatteras Fiona; Wertz, Quinn Andrew; Wharton, Nathan Paul; White, Emily Marie; Wilhelm, Adam Jacob; Wilson, Justin Michael; Wion, John Robert; Withrow, Carson Edward; Woodruff, Kendall Ray; Woodson, Bria Charlie; Yaeger, Morgan Sadie; Zielinski, Addie Marie