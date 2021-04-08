RUTHERFORD B. HAYES HIGH SCHOOL

MERIT ROLL (3.00-3.49 GPA)
THIRD QUARTER
FRESHMEN: Kara Arvin, Alex Ashead, Devin Bartos, Katrina Beveridge, Amanda Booth, Chander Breece, Luke Brown, Jesse Burris, David Butcher, James Button, Nickola Clingan, Levi Collins, Nicholas Davis, Bronwyn DeVoe, Lauren Diaz, Xeno Eder, Joseph Eing, Joshua Emmons, Kimberlee Ferrell, Shawn Foley, Caleb Forney, Lydia Fowler, Aydeb Fox, Logan Frye, Christopher Gibbs, Evan Girouard, Imani Gore, Jase Hager, Mickenzee Hall, Jacob Hance, Andrew Hojnacki, Addison Holt, Ethan Hubbard, Kellen Jackson, Laynee Joy, Sienna Kowalski, Grant LaMar, Evan Lester, Joseph Long, Isabela Lopez, Austin Lowery, Jake Lowman, Aiden Maines, Stella Marx, Nichole McClaskie, Nathan McGrady, Karson McKibben, Alexas Miller, Alayna Moore, Jennifer Moore Mollie Morant, Kairon Mwebe, Gabriel Nelson, Brandy Osorio Ortiz, Alec Ostapuck, Kamberlyn Pelletier-Harris, Dominic Perry, Nicodemus Phillips, Kenan Pipher, Chase Radabaugh, Gracie Rasberry, Ella Ries, Blake Risner, Lillian Royise, Vivian Salvador, Morgan Salyers, Zion Sanchez, Carter Sharp, Katherine Smith, Lanosha Smith-Woods, Sierra Souder, Guiness Stewart, Pray Summers, Jayvier Tatman, Andrew Taylor Jr., Erika Thomas, Emma Thomas, Alexis Votaw, Adeline Wernz, Andrew Young, Eva Ziehm, Andrew Young, Eva Ziehm, Kaitlyn Zimmers
SOPHOMORES: Brianna Amato, Robert Bair, Aryka Baker, Lillian Ball, Porter Barickman, Alana Barry, Cassidy Cannon, Justin Cardona, Vitor Carrer Mariot, Mackenzie Carter, Seanna Clark, Kayla Coleman, Daniel Coleson, Reagan Connar, Noah Cron, Eliah Curtis, Decorah Davis, Danny DesJardins III, Norah DeWeese, Garret Doty, Savannah Dunn, Anna Fenton, Rhiannon Ferguson, Samantha Fisher, Aubrey Hall, Noah Hatton, Tyler Hinton, Liam Howell, Gwenen Hupp, Alexa Kenney, Grayson Kirtland, Madison Klingel, Mikalah Kostalas, Martin Kwamusi, Andrew Lesley, Nathaniel Lester, Lauren Lortz, Carly Luse, Olivia Maynard, Meredith Milligan, Aaron Morstadt, Ava Nugent, Zane Oglesbee, Christian Pavey, Nadia Pili, Scout Price, Lorelei Ratliff, Geoggrey Recker, Emily Reynoso, Hannah Rowell, Ismail Safi, Abrianna Slaughter, Elijah Smith, Jackson Steffanni, Breanna Stiles, Ethan Terry, Toby Thomas, Skyler Thompson, Dominic Timms, Osion Voorhies, Avery Walter, Xavier Weaver, Erik Wells, Wesley Wernz, Devin Wesley, Maleya Whaley, Andon Wheeler, Madyson Wikoff, Brianne Wise, Ryan Wyrick
JUNIORS: Ashley Allan, Gabrielle Anderson, Jordan Arata, Dylan Ashworth, Colin Bibler, Deanna Blasko, Aiden Boeriu, Tyler Brown, Meaghan Buckler, Ethan Bush, Eleni Caudill, Christopher Church, Myaih Cloud, Makenzi Coffey, Gabrielle Condo, Kaya Curry, Lonny Curry, Madalyn Diaz Dominic DiPietro, Kaya Ferrell, Nathan Fiant, Marisa Figueredo, Jennifer Foreman, Blake Frisch, Madilyn Frye, Brady Gazarek, Katie Godfrey, Megan Gronwell, Marguerite Gruber, Delaney Hackbarth, Liam Harding, Seth Hardman, Robert Helcher-Green, Ashlynn Herning, Jayson Kearl, Cassandra Kearl, Tristan Latulipe, Julia Mayer, Alexia McCarthy, Gracie Mickley, Evelyn Mignanou, McKenna Miller, Maria Miranda, Frank Mlckocsky Jr., Parker Nevius, Lindsay Osborne, Joshua Ostapko, Jasmine Palomar, Tyler Pokorny, Amanda Rainey, Jacob Rathkopf, Hannah Risoya, Issac Robinson, Aubrey Rowland, Taylor Shumaker, Evan Sidders, Madalynn Simpson, Bryan Skedell, Kamilla Slayton, Samuel Tedeschi, Ian Walker, Eli Watts, Armon Weaver, Ashton Wells, Ana Marie Williams, Julianna Williams, Robert Wyrick
SENIORS: Alexis Adkins, Ericah Armstrong, Lorin Bair, Harley Barnhart, Ruben Beltrain, Grace Boulis, Leila Bouziri, Nicholas Brooks, Caleb Cain, Nicklaus Cherup, Frank Cialiqui, Aaron Cross, Makenna Davis, Marissa Dulay, Faith Eden, Tamas Eder, Nicholas Emmons, Gabrielle Falter, Ty Gillman, Remington Graffice, Levi Haack, Jaqueline Hernandez Villegas, James Hobbs, Andrew Houck, Kennedy Hudson, Alexis Hughes, Nev’aeh Joiner, Jeremiah Jones, Madelyn Kaasa, Justin Krinn, Analise Long, Rachel Miller, Lindsey Page, Carmen Pape, Hunter Prioska, Hayden Reed, Ally Sparks, Grace Straughn, Abigail Swan, Ainsley Tatman, Grant Thomas, Jake Vilchinsky, Ryan Vogt, Nicholas Wildman, Robert Wolf, Derrick Zimmers