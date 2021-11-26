Big Walnut High School Honor Roll

FIRST QUARTER (2021-2022)
Graduate
Fitzpatrick, Julia Morgan
Grade 12
Anderson, Riley Elizabeth
Andreini, Braden James
Austin, Jenna Faye
Baldwin, Jordan Tyler
Ballard, Anna Rose
Barnett, Jaylee Jill Anne
Barrera, Jordy
Bartolone, Eliza Jane
Bender, Charlotte Grace
Benner, Rachel Lynn
Bessinger, Alisa Micki
Blackburn, Samantha Rose
Boldizar, Alisa Rose
Borcila, Andrew David
Bratt, Joel David
Brinkerhoff, Grace Elizabeth
Bryant, Kaleb David
Carpenter, Cameron Allen
Carr, Alec Bronsen
Chapman, Allyson Paige
Charles, Catherine Ann
Clark, Jessica Elizabeth
Colarich, Gianna Ilene
Couchman, Hailey Marie
Cox, Dillon Reed
Cummins, Ryan Thomas
Cunningham, Jacob Todd
Curtis, Erica Elaine
Daggett, Tommy Ray
Danne, Abigail Renee
DeCastro, Ava Simone
DeGenova, Alexa Kristine
Deverso, Peyton Olivia
Diaz Valdes, Jaimarie Nicole
Diol, Jackson Steven
Dominguez, Elizabeth Nina
Doty, Emma Kay
Ehlers, Kina Grace
Elliott, Kathryn Carroll
Ferris, Grant Arthur
Fisher, Ashley Lynn
Foxworthy, Sydney Faith
Franco, Ruby Marie
Fuchs, Natalie Kate
Garee, Isaac Starling
Gillespie, Grace Elizabeth
Glenn, Trinity Anne
Gregory, Devin Matthew
Grossenbacher, Alexander Wilson
Grudell, Ryan McAfee
Grunewald, Grace Elizabeth
Hall, Amber Mae
Hiles, Peyton Elizabeth
Hilton, Jaiden Sierra
Hoppe, Lauren Elizabeth
Huff, Skylar Faith
Humphreys, Andrew Scott
Imertreijs, Carter David
Irvine, Aidan Luke
Jacobus, Aiva Shea
Johnson, Cheyanne Pearl
Kaminski, Hannah Lynn
Keck, Bodie Andrew
Kercsmar, Megan Murphy
Klingensmith, Atalie Grace
Koch, Garrett Robbie
Koebel, Colin Thomas
Lam, McKenzie Hoang
Lane, Eva Joy
Lariviere, Devon William
Larkin, Abigail Lynn
LaVrar, Audrey Nicole
Lawrence, Joleigh Dawn
Lee, Christopher Atticus
LeHew, Braeden Robert
Lenz, Wyatt William
Lumby, Kiera Elizabeth
Lust, Benjamin Maxwell
Lyle, Tess Makenzie
Mahle, Lauren Marie
Markusic, Hannah Joy
Mason, Mia Frances
Mayer, Mariska Anne
McClintock, Kendall Delaney
McConnell, Angelina Irina
McCullough, Morgan Rae
McDonald, Lydia Raye
McFadden, Zoe Marie
McGinnis, Mason Henry
McKee, Kolin Jason
McKelvey, Benjamin Thomas
Merkel, Kailyn Marie
Mosher, Kayla Marie
Mosher, Megan Laura
Myers, Evangeline Ann
Overbaugh, Skylar Addison
Parker, Andrew Wesley
Pritchard, Lane Alexander
Provens, Trevor David
Pry, Logan Alexander
Purdy, Jayson William
Quinn, Evan Conlan
Rak, Avery Martin
Reida, Haden Keith
Renner, Jack Arnson Scott
Salmon, Robert Spencer
Salonsky, Alaire Victoria
Sanders, Cassandra Jean
Schnurr, Morgan Joan
Searles, Calvin Marshall
Segars, Grayson William
Segrue, Ethan Conlon
Sena, Melanie Ann
Serna, Cindy
Shirkey, Colin James
Sidders, Evan Mason
Siewert, Alexander Eugene
Smith, Addyson Catherine
Smith, Noah Scott
Smith, Savannah Michele
Speelman, Caroline Grace
Stewart, Andrea Gale
Stewart, Kaitlyn Ann
Stewart, Molly Jo
Summers, Sarah Anne
Swank, Kassandra Michelle
Taylor, Lily Nicole
Tindall, Lucas Matthew
Truax, Estella Grace
Ulrich, Jakob Forest
Unterbrink, Owen Steven
VanDyne, Delaney Louise
Vazquez, Ryan Zane
Vennemeyer, Cole Joseph
Wagner, Brayden James-Lee
Walters, Jordan Leigh
Watt, Remi Allison
Way Gonzalez, Jorge Antonio
Weiss, Abigail Rose
Welker, Jameson Laaksonen
Westervelt, Ashleigh Morgan
White, Shane William
Wilhelm, Adam Daniel
Wilson, Taylor Marie
Wince, Isaiah Ryan
Wion, Nathan Luke
Yano, Madilynn Jae
Zabarsky, Kiley Anne
Grade 11
Abshire, Braden Carl
Alexander, Nicholas Stanley
Ames, Maci Jane
Anderson, Lorne Michael
Anokye, Kevin Kwaku
Baldy, Kelly Hoa
Ballard, Addison Remayna
Barnett, Emily Lauren
Bello, Nicolas Eugene
Bessinger, Rickey Kosei
Blair, Keith Ricky
Bouwman, Avery Rose
Boyer, Alayna Claire
Branson, Aiden Bradley
Brewer, Heidi Elaine
Brooks, Lily Claire
Bueneman, Ryan James
Bullock, Reagan Aletah
Burson, Matthew Aaron
Carder, Riley Maddison
Carroll, Reagan Alisa
Clawson, Madelyn Grace
Clawson, Noah Roman
Clawson, Samuel Joseph
Coleman, Abbey Wren
Conrad, Michael Andrew
Coriell, Lilly Paige
Coulson, Grant Goodwin
Couser, Owen Patrick
Cox, Aryadevi Venkaya
Cox, Jayadevi Venkayya
Crawford, Cora Anne
Curran, Caleb Robert
Currens, Andrew Kevin
Dancer, Theodore James
Dole, Christina Ashleigh
Drewyor, Grant Erik
Edwards, Alexis Christina
Erndt, Sophia Marie
Fisher, Evan Scott
Fujii, Samuel Preston
Fuller, Grant Thomas
Furr, Elijah Joseph
Garcia, Gladys Giselle
Gardner, Sarah Marie
Gaskins, Andrew David
Ghering, Gabriel Christian
Giordano, Vincent Joseph
Gladden, Camden Jay
Greathouse, Hayleigh Robin
Griffith, Zachary Scott
Grudell, Megan Amanda
Hames, Bryce Allen
Hamilton, River Anne
Hamilton, Skye Marie
Hartzler, Prescott Thomas
Heaton, Zain Avery
Hefner, Caroline Rose
Henriot, Chloe Anna Michelle
Henry, Lexie Reece
Hernandez, Luz Ivana
Hershberger, Carly Anne
Hinton, Lucas Colton
Hjazeen, Salim Haythem
Hoyles, Meg Elizabeth
Jones, Madalyn Grace
Judy, Jilian Kendyl
Judy, Nicholas Adam
Kallgren, Madeline Grace
Kallgren, Nicholas James
Kaylor, Mya Lynnae
Kaylor, Tia Michelle
Kiesel, Brianna Rae
Kildoo, Bradley James
Kirby, Nathan Michael
Kletrovetz, Jace Ryan
Krous, Mackenzie Rae
Kuhar, Emily Renee
Leff, Evan David
Lehman, Jacob Brice
Limon, Javier Angel
Livesay, Katrina Bailey
Longshore, Shane Patrick
Martin, Haven Clayton
Maynard, Danielle Theresa
Maze, Zachary William
McClain, Jeremy Dasan
McKelvey, Charles Sherman
McLane, Molly Janet
McMahen, Hunter Leigh
Meger, Kelsi Sue
Miller, Gabriel Tadan
Montgomery, Josiah Ray
Moroz, Madelyn Paige
Munoz, Scarlet Maria
Murnieks, Aleksander Janis
Murnieks, Karlina Isabel
Nagy, Adrianna Marta
Nilsen, Marley Deborah
Pavlak, Jacob Scott
Pentello, Nicholas Samuel
Porter, Kiska Stefania
Provens, Logan Cole
Rahi, Zahara Fozia
Rausch, Teralyn Nicole
Rawls, Emma Malle
Rose-Romosier, Gianna Marie
Ross, Macy Blair
Ross, Thomas Jackson
Rush, Mason Alexander
Salloum, Cristian Camile
Schlaegel, Anna Faith
Shackson, Hannah Christine
Shick, Joshua David
Shubert, Roman Victor
Siewert, Avery Morgan
Slone, Audrey Renee
Smith, Cayden Juan
Smith, Grace Leanna
Smith, Hannah Kaitlyn
Sonntag, Elias
Soule, Oakley Reed
St. John, Ryan Fernando
Stambaugh, Garrett Calvin
Stein, James Thomas
Sutton, Jennifer Grace Lucille
Swackhammer, Kyler Lennon
Swager, Ethan Paul
Taylor, Cara Maryann
Twyford, Lydia Rees
Varvel, Anna Drew
Watts, Jackson James
Williams, Parker Jay
Worth, Lara Lynne
Zappia, Gina Kathryn
Grade 10
Acree, William Cole
Anderson, Jackson Allen
Backs, Bridget Kay
Barnett, Matthew Ryan
Bartolone, Heidi Marie
Barton, Zara Eileen
Bates, Cameron Lynn
Beener, Madison Reiley
Belknap, Noah Charles
Bloomer, Maxwell Ryan
Bonello, Grace Ann
Borland, Cale Joseph
Bozeman, Gabrielle Ann Marie
Brandt, Kylie Leigh
Branzel, Jason William
Bridgeman, Faith Josephine
Brown, Kara Louise
Brown, Lillian Kathleen
Burke, Aubrey Elizabeth
Buzaki, Jacinda Sophia
Cappitte, Lillian Paige
Car, Celia Ann
Carr, Isabelle Ann
Chang, Sophia Emilia
Cole, Eli Wallace
Colvin, Annabelle Renee
Cooper, Skyler Mae
Couser, Eli Dalton
Craley, Amanda Renee
Currie, Jenna Raine
DaLuz, Olivia Marina
Daugstrup, Landen Ronald
DeCastro, Sophia Caryn
Delaney, Madison Eloene
Diol, Porter Joseph
Dolfi, Gianna Marie
Dolfi, Isabella Rose
Duffey, Carson Brayden
Edwards, Haylea Marie
Edwards, Kylee Nicole
Elliot, Ryan Edward
Everitt, Dylan Alan
Faust, Lukas David
Fay, Avery Michelle
Federer, Graham Michael
Fink, Gabriella Faith
Fortney, Sydney Laura
Garee, Nicholas James
Garee, Victoria Anne
Garrabrant, Chase Rinehart
Gerren, Taylor Grace
Gillum, Elliott Nicole
Globeck, Stephen Bryce
Goff, Carrington Alexandra
Gonce, Maura Rae
Gorringe, Sophie Alexis
Graziosi, Josephine Grace
Greene, Charlotte Rose
Gregory, Dustin Oliver
Grieser, Logan James
Grim, Victoria Elaine
Grundtisch, Brock Gordon
Hall, Ciara Nicole
Harpster, Alexander Nathaniel
Harrington, Maya Jean
Hartsook, Garrett Dwight
Hartzler, Rosemary Bryn
Heigley, Kathryn Elizabeth
Hemingway, Mia Reann
Hernandez-Jenkins, Isabela Maria
Hoepfner, Anthony Ralph
Hofer, Luke Edward
Holmes, Regan Elizabeth
Hoover, Nicholas Matthew
Huber, Kaylyn Reese
Humbert, Julian Gordon
Irvine, Garrett Edward
Johnston, Kyan Steven
Judd, Chloe Nicole
Kelly, Emma Grace
Kern, Matthew Scott
Kerr, Avery Harper
Kletrovetz, Maggie Eleanor
Koch, Kaden Robbie
Konduru, Jeevan Venkat
Kuhlman, Quinn Morgan
Kuhn, Alexandra Maria
Lamb, Jack Harrison
Lane, Brea Taylor
Lang, Logan Alexander
LaVrar, Keira Faith
Lengl, Eli Timothy
Lewis, Kaden Alan
Lokey, Jordyn Marie
Lugo, Sophia Grace
Lust, Abigail Caitlin
Lyles, Kohen Mason
Lynn, Michael Christopher
MacKay, Jenna LeeAnn
Mahle, Samuel Edward
Markusic, Nicole Lynne
Marstiller, Kassidy Rose
Matos, Josselyn Mary Cecilia
May, Addison Rose
Mayer, Audrey Mireille
McComas, Haylie Lynn
McCurdy, Aidan Victoria
McCurdy, Brinley Grace
McDonald, Leah Marie
McKee, Colton Bradley
McMillen, Jacob Austin
Medley, Luke Matthew
Metzger, Landon David
Miller, Ash Lucas
Miller, Corbin Neil
Minton, Anna Marie
Mullins, Raegan Anastasia
Newman, Autumn Bailey
Ng, Teagan Renee
Nier, Jacob Daniel
Norrod, Gabriel Wayne
Parker, Francesca Lauren
Phillips, Madison Kay
Phillips, Marissa Lynn
Roberts, Emma Kathleen
Rodgers, Chloe Angela
Ropp, Morgan Ryanne
Russell, Sawyer George
Ryan, Keelia Christianne
Saathoff, Ella Katherine
Sanders, Stephen John
Sarcheck, Kendall Ann
Schneider, Alice Catherine
Searles, William Joseph
Shirkey, Alexandra Lynn
Snead, Nathaniel Stephen
Snodgrass, Alexander Reed
Spangler, Sophia Violet
St. John, Matthew Carlos
Stepsis, Zander Cole
Stevens, Megan Elizabeth
Stewart, Aidan Daniel
Stoneberg, Audrey Arija
Stooksbury, Lexi Lynn
Stumpf, Madeline Lucille
Tackett, Ellena Rose
Terry, Michael Aaron
Thompson, Taylor Nicole
Truax, Elaine Marie
Vennemeyer, Ryan Julius
Von Almen, Matthew Dean
Watters, Conor Robert
Weatherhead, Eliana Louise
Weber, Caroline Elizabeth
Wecker, Zachary Andrew
Weiss, Ethan Thomas
Welker, Hatteras Fiona
Wertz, Quinn Andrew
Wharton, Nathan Paul
White, Emily Marie
Wilhelm, Adam Jacob
Wion, John Robert
Yaeger, Morgan Sadie
Zielinski, Addie Marie
Grade 9
Ables, Daniel James
Akers, Lux Owen
Allen, Providenza Kay
Anderson, Allyson Mary
Anderson, Paris Deanna
Andreini, Hunter David
Arriaga, Riley Anne
Barnes, Nathan Michael
Barr, Darren Michael
Bean, Delaney Grace
Beatty, Dylan Alexander
Bessinger, Max Haruki
Binion, Kaydelyn Renee Selo
Blocher, Rachael Lynn
Board, Mylo Josiah
Boldizar, Andrew David
Borders, Delanie Lynne
Brehm, Maria Gretchen
Brown, Rachel Caton
Busold, Mason Bradley
Carter, Haylee Nicole
Chalfant, Landon Ryan
Clark, Nathaniel Lucas
Coons, Takoma Kaye
Curran, Ainsley Marilyn
Currens, Allison Catharine
Dancer, Carter Reynold
Daniel, Mitchell Robert
Danne, William James
Dawson, Olivia Grace
Delaney, Russell Thomas
Deutschle, Kaytlin Marie
Dials, Drew Woodrow
Duckwall, Austin Parker
Edwards, Kara Anne
Erndt, Samuel Elliott
Faulk, Morgan Arlene
Ferguson, Emma Nicole
Ferguson, Kendra Nichole
Fisher, Owen Thomas
Fitzpatrick, Megan Alice
Fox, Brielle Leiani
Frame, Colton Dorn
Franco, Violet May
Freter, William Vaughn
Ghering, Natalie Jane
Gianettino, Ella Marie
Gochenour, Ellie Jo
Griffin, Owen Mathew
Haley, Lauren Anne
Hall, Elisha Bradley
Hannah, Noah Leon
Harvey, Brody Madden
Haslinger, Heliena Mae
Henson, Jillian Elyse
Heron, Audrey Paige
Huffman, Robert Anson Clark
Hutchinson, Ali Nicole
Hylton, Tanner Jackson
Jacobus, Anastasia Gail
Kellough, Jack Warren
Key, Cloe Shiloh
Kildoo, Grant Charles
Kitchens, Madison Claire
Klaus, Kyla Michelle
Kochheiser, Ava Dianne
Krebs, Madison Elizabeth
Lane, Sawyer John
Lawhun, Bryce Myles
Ledesma Hernandez, Sammy
Leffler, Brayden Joseph
Long, Mia Grace
Lousteau, Graham Joseph
Loutzenhiser, Grace Mary
Lyons, Brennan Marie
McAtee, Bella Jeanne
McKelvey, Hayley Reese
Meigs, Aidan Jonathan
Mika, Ava Elizabeth
Mininger, Griffin Timothy
Montgomery, Novalyne Joanne
Moyer, Alyssa Marie
Moyer, Reagan Shirley
Nelson, Mikayla Grace
Nicola, Rose Hanley
Nielsen, Seth Dale
Norling, Riley Marie
Osborne, Asche Bergin
Padilla-Harkness, Shunashi Del Carmen
Pankey, Joshua Adam
Paul, Brayden Luke
Phillips, Hannah Katherine
Phillips, Peyton Reese
Price, Gage Anthony
Rahi, Zayna Noelle
Ralston, Molly Elizabeth
Reida, Natalie June
Rentz, Joshua Makoto
Rockwell, Elizabeth Rose
Ronk, Benjamin Thomas
Roush, Kailyn Rae
Rygiel, Jason Christopher
SanFillipo, Cooper Anthony
Settles, Trace Owen
Sharp, Gabrian William David
Sharpe, Olivia Brooke
Shaw, Zoie Lynn
Smith, Charlotte Gibson
Smith, Hailey Elizabeth
Soule, Delaina Mishelle
Southworth, Tobias Andrew
Spangenberg, Michael Terry
Spann, Jacob Daniel
Stambaugh, Kennedy Ranee
Stanford, Carson Jeffrey
Stephens, Braylen Wesley
Stewart, Georgia Claire
Stewart, Judah Silich
Stewart, Samuel Orion
Strickland, Jeremy Andrew
Tackett, Ryan Isaac
Taylor, Pepper Glenn
Ulrey, Sydney Rae
Ulrich, Derek Reed
Vitale, Giana Lane
Vrancken, Natalie Rose
Vyas, Aryan
Walton, Kathleen Virginia
Weaver, Nathaniel Allen
Weiss, Nicholas Andrew
West, Aidan Joseph
Wharton, Brennan Michael
Wilhelm, Ally Lynne
Wince, Evelyn Faith
Wodzinski, Alaina Marie
Wolfe, Conner Franklin
Workman, Wyatt James
Yancey, Faryn Skylar
Young, Gracie Clair
Young, Lillian Marie