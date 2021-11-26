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Big Walnut High School Honor Roll


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FIRST QUARTER (2021-2022)

Graduate

Fitzpatrick, Julia Morgan

Grade 12

Anderson, Riley Elizabeth

Andreini, Braden James

Austin, Jenna Faye

Baldwin, Jordan Tyler

Ballard, Anna Rose

Barnett, Jaylee Jill Anne

Barrera, Jordy

Bartolone, Eliza Jane

Bender, Charlotte Grace

Benner, Rachel Lynn

Bessinger, Alisa Micki

Blackburn, Samantha Rose

Boldizar, Alisa Rose

Borcila, Andrew David

Bratt, Joel David

Brinkerhoff, Grace Elizabeth

Bryant, Kaleb David

Carpenter, Cameron Allen

Carr, Alec Bronsen

Chapman, Allyson Paige

Charles, Catherine Ann

Clark, Jessica Elizabeth

Colarich, Gianna Ilene

Couchman, Hailey Marie

Cox, Dillon Reed

Cummins, Ryan Thomas

Cunningham, Jacob Todd

Curtis, Erica Elaine

Daggett, Tommy Ray

Danne, Abigail Renee

DeCastro, Ava Simone

DeGenova, Alexa Kristine

Deverso, Peyton Olivia

Diaz Valdes, Jaimarie Nicole

Diol, Jackson Steven

Dominguez, Elizabeth Nina

Doty, Emma Kay

Ehlers, Kina Grace

Elliott, Kathryn Carroll

Ferris, Grant Arthur

Fisher, Ashley Lynn

Foxworthy, Sydney Faith

Franco, Ruby Marie

Fuchs, Natalie Kate

Garee, Isaac Starling

Gillespie, Grace Elizabeth

Glenn, Trinity Anne

Gregory, Devin Matthew

Grossenbacher, Alexander Wilson

Grudell, Ryan McAfee

Grunewald, Grace Elizabeth

Hall, Amber Mae

Hiles, Peyton Elizabeth

Hilton, Jaiden Sierra

Hoppe, Lauren Elizabeth

Huff, Skylar Faith

Humphreys, Andrew Scott

Imertreijs, Carter David

Irvine, Aidan Luke

Jacobus, Aiva Shea

Johnson, Cheyanne Pearl

Kaminski, Hannah Lynn

Keck, Bodie Andrew

Kercsmar, Megan Murphy

Klingensmith, Atalie Grace

Koch, Garrett Robbie

Koebel, Colin Thomas

Lam, McKenzie Hoang

Lane, Eva Joy

Lariviere, Devon William

Larkin, Abigail Lynn

LaVrar, Audrey Nicole

Lawrence, Joleigh Dawn

Lee, Christopher Atticus

LeHew, Braeden Robert

Lenz, Wyatt William

Lumby, Kiera Elizabeth

Lust, Benjamin Maxwell

Lyle, Tess Makenzie

Mahle, Lauren Marie

Markusic, Hannah Joy

Mason, Mia Frances

Mayer, Mariska Anne

McClintock, Kendall Delaney

McConnell, Angelina Irina

McCullough, Morgan Rae

McDonald, Lydia Raye

McFadden, Zoe Marie

McGinnis, Mason Henry

McKee, Kolin Jason

McKelvey, Benjamin Thomas

Merkel, Kailyn Marie

Mosher, Kayla Marie

Mosher, Megan Laura

Myers, Evangeline Ann

Overbaugh, Skylar Addison

Parker, Andrew Wesley

Pritchard, Lane Alexander

Provens, Trevor David

Pry, Logan Alexander

Purdy, Jayson William

Quinn, Evan Conlan

Rak, Avery Martin

Reida, Haden Keith

Renner, Jack Arnson Scott

Salmon, Robert Spencer

Salonsky, Alaire Victoria

Sanders, Cassandra Jean

Schnurr, Morgan Joan

Searles, Calvin Marshall

Segars, Grayson William

Segrue, Ethan Conlon

Sena, Melanie Ann

Serna, Cindy

Shirkey, Colin James

Sidders, Evan Mason

Siewert, Alexander Eugene

Smith, Addyson Catherine

Smith, Noah Scott

Smith, Savannah Michele

Speelman, Caroline Grace

Stewart, Andrea Gale

Stewart, Kaitlyn Ann

Stewart, Molly Jo

Summers, Sarah Anne

Swank, Kassandra Michelle

Taylor, Lily Nicole

Tindall, Lucas Matthew

Truax, Estella Grace

Ulrich, Jakob Forest

Unterbrink, Owen Steven

VanDyne, Delaney Louise

Vazquez, Ryan Zane

Vennemeyer, Cole Joseph

Wagner, Brayden James-Lee

Walters, Jordan Leigh

Watt, Remi Allison

Way Gonzalez, Jorge Antonio

Weiss, Abigail Rose

Welker, Jameson Laaksonen

Westervelt, Ashleigh Morgan

White, Shane William

Wilhelm, Adam Daniel

Wilson, Taylor Marie

Wince, Isaiah Ryan

Wion, Nathan Luke

Yano, Madilynn Jae

Zabarsky, Kiley Anne

Grade 11

Abshire, Braden Carl

Alexander, Nicholas Stanley

Ames, Maci Jane

Anderson, Lorne Michael

Anokye, Kevin Kwaku

Baldy, Kelly Hoa

Ballard, Addison Remayna

Barnett, Emily Lauren

Bello, Nicolas Eugene

Bessinger, Rickey Kosei

Blair, Keith Ricky

Bouwman, Avery Rose

Boyer, Alayna Claire

Branson, Aiden Bradley

Brewer, Heidi Elaine

Brooks, Lily Claire

Bueneman, Ryan James

Bullock, Reagan Aletah

Burson, Matthew Aaron

Carder, Riley Maddison

Carroll, Reagan Alisa

Clawson, Madelyn Grace

Clawson, Noah Roman

Clawson, Samuel Joseph

Coleman, Abbey Wren

Conrad, Michael Andrew

Coriell, Lilly Paige

Coulson, Grant Goodwin

Couser, Owen Patrick

Cox, Aryadevi Venkaya

Cox, Jayadevi Venkayya

Crawford, Cora Anne

Curran, Caleb Robert

Currens, Andrew Kevin

Dancer, Theodore James

Dole, Christina Ashleigh

Drewyor, Grant Erik

Edwards, Alexis Christina

Erndt, Sophia Marie

Fisher, Evan Scott

Fujii, Samuel Preston

Fuller, Grant Thomas

Furr, Elijah Joseph

Garcia, Gladys Giselle

Gardner, Sarah Marie

Gaskins, Andrew David

Ghering, Gabriel Christian

Giordano, Vincent Joseph

Gladden, Camden Jay

Greathouse, Hayleigh Robin

Griffith, Zachary Scott

Grudell, Megan Amanda

Hames, Bryce Allen

Hamilton, River Anne

Hamilton, Skye Marie

Hartzler, Prescott Thomas

Heaton, Zain Avery

Hefner, Caroline Rose

Henriot, Chloe Anna Michelle

Henry, Lexie Reece

Hernandez, Luz Ivana

Hershberger, Carly Anne

Hinton, Lucas Colton

Hjazeen, Salim Haythem

Hoyles, Meg Elizabeth

Jones, Madalyn Grace

Judy, Jilian Kendyl

Judy, Nicholas Adam

Kallgren, Madeline Grace

Kallgren, Nicholas James

Kaylor, Mya Lynnae

Kaylor, Tia Michelle

Kiesel, Brianna Rae

Kildoo, Bradley James

Kirby, Nathan Michael

Kletrovetz, Jace Ryan

Krous, Mackenzie Rae

Kuhar, Emily Renee

Leff, Evan David

Lehman, Jacob Brice

Limon, Javier Angel

Livesay, Katrina Bailey

Longshore, Shane Patrick

Martin, Haven Clayton

Maynard, Danielle Theresa

Maze, Zachary William

McClain, Jeremy Dasan

McKelvey, Charles Sherman

McLane, Molly Janet

McMahen, Hunter Leigh

Meger, Kelsi Sue

Miller, Gabriel Tadan

Montgomery, Josiah Ray

Moroz, Madelyn Paige

Munoz, Scarlet Maria

Murnieks, Aleksander Janis

Murnieks, Karlina Isabel

Nagy, Adrianna Marta

Nilsen, Marley Deborah

Pavlak, Jacob Scott

Pentello, Nicholas Samuel

Porter, Kiska Stefania

Provens, Logan Cole

Rahi, Zahara Fozia

Rausch, Teralyn Nicole

Rawls, Emma Malle

Rose-Romosier, Gianna Marie

Ross, Macy Blair

Ross, Thomas Jackson

Rush, Mason Alexander

Salloum, Cristian Camile

Schlaegel, Anna Faith

Shackson, Hannah Christine

Shick, Joshua David

Shubert, Roman Victor

Siewert, Avery Morgan

Slone, Audrey Renee

Smith, Cayden Juan

Smith, Grace Leanna

Smith, Hannah Kaitlyn

Sonntag, Elias

Soule, Oakley Reed

St. John, Ryan Fernando

Stambaugh, Garrett Calvin

Stein, James Thomas

Sutton, Jennifer Grace Lucille

Swackhammer, Kyler Lennon

Swager, Ethan Paul

Taylor, Cara Maryann

Twyford, Lydia Rees

Varvel, Anna Drew

Watts, Jackson James

Williams, Parker Jay

Worth, Lara Lynne

Zappia, Gina Kathryn

Grade 10

Acree, William Cole

Anderson, Jackson Allen

Backs, Bridget Kay

Barnett, Matthew Ryan

Bartolone, Heidi Marie

Barton, Zara Eileen

Bates, Cameron Lynn

Beener, Madison Reiley

Belknap, Noah Charles

Bloomer, Maxwell Ryan

Bonello, Grace Ann

Borland, Cale Joseph

Bozeman, Gabrielle Ann Marie

Brandt, Kylie Leigh

Branzel, Jason William

Bridgeman, Faith Josephine

Brown, Kara Louise

Brown, Lillian Kathleen

Burke, Aubrey Elizabeth

Buzaki, Jacinda Sophia

Cappitte, Lillian Paige

Car, Celia Ann

Carr, Isabelle Ann

Chang, Sophia Emilia

Cole, Eli Wallace

Colvin, Annabelle Renee

Cooper, Skyler Mae

Couser, Eli Dalton

Craley, Amanda Renee

Currie, Jenna Raine

DaLuz, Olivia Marina

Daugstrup, Landen Ronald

DeCastro, Sophia Caryn

Delaney, Madison Eloene

Diol, Porter Joseph

Dolfi, Gianna Marie

Dolfi, Isabella Rose

Duffey, Carson Brayden

Edwards, Haylea Marie

Edwards, Kylee Nicole

Elliot, Ryan Edward

Everitt, Dylan Alan

Faust, Lukas David

Fay, Avery Michelle

Federer, Graham Michael

Fink, Gabriella Faith

Fortney, Sydney Laura

Garee, Nicholas James

Garee, Victoria Anne

Garrabrant, Chase Rinehart

Gerren, Taylor Grace

Gillum, Elliott Nicole

Globeck, Stephen Bryce

Goff, Carrington Alexandra

Gonce, Maura Rae

Gorringe, Sophie Alexis

Graziosi, Josephine Grace

Greene, Charlotte Rose

Gregory, Dustin Oliver

Grieser, Logan James

Grim, Victoria Elaine

Grundtisch, Brock Gordon

Hall, Ciara Nicole

Harpster, Alexander Nathaniel

Harrington, Maya Jean

Hartsook, Garrett Dwight

Hartzler, Rosemary Bryn

Heigley, Kathryn Elizabeth

Hemingway, Mia Reann

Hernandez-Jenkins, Isabela Maria

Hoepfner, Anthony Ralph

Hofer, Luke Edward

Holmes, Regan Elizabeth

Hoover, Nicholas Matthew

Huber, Kaylyn Reese

Humbert, Julian Gordon

Irvine, Garrett Edward

Johnston, Kyan Steven

Judd, Chloe Nicole

Kelly, Emma Grace

Kern, Matthew Scott

Kerr, Avery Harper

Kletrovetz, Maggie Eleanor

Koch, Kaden Robbie

Konduru, Jeevan Venkat

Kuhlman, Quinn Morgan

Kuhn, Alexandra Maria

Lamb, Jack Harrison

Lane, Brea Taylor

Lang, Logan Alexander

LaVrar, Keira Faith

Lengl, Eli Timothy

Lewis, Kaden Alan

Lokey, Jordyn Marie

Lugo, Sophia Grace

Lust, Abigail Caitlin

Lyles, Kohen Mason

Lynn, Michael Christopher

MacKay, Jenna LeeAnn

Mahle, Samuel Edward

Markusic, Nicole Lynne

Marstiller, Kassidy Rose

Matos, Josselyn Mary Cecilia

May, Addison Rose

Mayer, Audrey Mireille

McComas, Haylie Lynn

McCurdy, Aidan Victoria

McCurdy, Brinley Grace

McDonald, Leah Marie

McKee, Colton Bradley

McMillen, Jacob Austin

Medley, Luke Matthew

Metzger, Landon David

Miller, Ash Lucas

Miller, Corbin Neil

Minton, Anna Marie

Mullins, Raegan Anastasia

Newman, Autumn Bailey

Ng, Teagan Renee

Nier, Jacob Daniel

Norrod, Gabriel Wayne

Parker, Francesca Lauren

Phillips, Madison Kay

Phillips, Marissa Lynn

Roberts, Emma Kathleen

Rodgers, Chloe Angela

Ropp, Morgan Ryanne

Russell, Sawyer George

Ryan, Keelia Christianne

Saathoff, Ella Katherine

Sanders, Stephen John

Sarcheck, Kendall Ann

Schneider, Alice Catherine

Searles, William Joseph

Shirkey, Alexandra Lynn

Snead, Nathaniel Stephen

Snodgrass, Alexander Reed

Spangler, Sophia Violet

St. John, Matthew Carlos

Stepsis, Zander Cole

Stevens, Megan Elizabeth

Stewart, Aidan Daniel

Stoneberg, Audrey Arija

Stooksbury, Lexi Lynn

Stumpf, Madeline Lucille

Tackett, Ellena Rose

Terry, Michael Aaron

Thompson, Taylor Nicole

Truax, Elaine Marie

Vennemeyer, Ryan Julius

Von Almen, Matthew Dean

Watters, Conor Robert

Weatherhead, Eliana Louise

Weber, Caroline Elizabeth

Wecker, Zachary Andrew

Weiss, Ethan Thomas

Welker, Hatteras Fiona

Wertz, Quinn Andrew

Wharton, Nathan Paul

White, Emily Marie

Wilhelm, Adam Jacob

Wion, John Robert

Yaeger, Morgan Sadie

Zielinski, Addie Marie

Grade 9

Ables, Daniel James

Akers, Lux Owen

Allen, Providenza Kay

Anderson, Allyson Mary

Anderson, Paris Deanna

Andreini, Hunter David

Arriaga, Riley Anne

Barnes, Nathan Michael

Barr, Darren Michael

Bean, Delaney Grace

Beatty, Dylan Alexander

Bessinger, Max Haruki

Binion, Kaydelyn Renee Selo

Blocher, Rachael Lynn

Board, Mylo Josiah

Boldizar, Andrew David

Borders, Delanie Lynne

Brehm, Maria Gretchen

Brown, Rachel Caton

Busold, Mason Bradley

Carter, Haylee Nicole

Chalfant, Landon Ryan

Clark, Nathaniel Lucas

Coons, Takoma Kaye

Curran, Ainsley Marilyn

Currens, Allison Catharine

Dancer, Carter Reynold

Daniel, Mitchell Robert

Danne, William James

Dawson, Olivia Grace

Delaney, Russell Thomas

Deutschle, Kaytlin Marie

Dials, Drew Woodrow

Duckwall, Austin Parker

Edwards, Kara Anne

Erndt, Samuel Elliott

Faulk, Morgan Arlene

Ferguson, Emma Nicole

Ferguson, Kendra Nichole

Fisher, Owen Thomas

Fitzpatrick, Megan Alice

Fox, Brielle Leiani

Frame, Colton Dorn

Franco, Violet May

Freter, William Vaughn

Ghering, Natalie Jane

Gianettino, Ella Marie

Gochenour, Ellie Jo

Griffin, Owen Mathew

Haley, Lauren Anne

Hall, Elisha Bradley

Hannah, Noah Leon

Harvey, Brody Madden

Haslinger, Heliena Mae

Henson, Jillian Elyse

Heron, Audrey Paige

Huffman, Robert Anson Clark

Hutchinson, Ali Nicole

Hylton, Tanner Jackson

Jacobus, Anastasia Gail

Kellough, Jack Warren

Key, Cloe Shiloh

Kildoo, Grant Charles

Kitchens, Madison Claire

Klaus, Kyla Michelle

Kochheiser, Ava Dianne

Krebs, Madison Elizabeth

Lane, Sawyer John

Lawhun, Bryce Myles

Ledesma Hernandez, Sammy

Leffler, Brayden Joseph

Long, Mia Grace

Lousteau, Graham Joseph

Loutzenhiser, Grace Mary

Lyons, Brennan Marie

McAtee, Bella Jeanne

McKelvey, Hayley Reese

Meigs, Aidan Jonathan

Mika, Ava Elizabeth

Mininger, Griffin Timothy

Montgomery, Novalyne Joanne

Moyer, Alyssa Marie

Moyer, Reagan Shirley

Nelson, Mikayla Grace

Nicola, Rose Hanley

Nielsen, Seth Dale

Norling, Riley Marie

Osborne, Asche Bergin

Padilla-Harkness, Shunashi Del Carmen

Pankey, Joshua Adam

Paul, Brayden Luke

Phillips, Hannah Katherine

Phillips, Peyton Reese

Price, Gage Anthony

Rahi, Zayna Noelle

Ralston, Molly Elizabeth

Reida, Natalie June

Rentz, Joshua Makoto

Rockwell, Elizabeth Rose

Ronk, Benjamin Thomas

Roush, Kailyn Rae

Rygiel, Jason Christopher

SanFillipo, Cooper Anthony

Settles, Trace Owen

Sharp, Gabrian William David

Sharpe, Olivia Brooke

Shaw, Zoie Lynn

Smith, Charlotte Gibson

Smith, Hailey Elizabeth

Soule, Delaina Mishelle

Southworth, Tobias Andrew

Spangenberg, Michael Terry

Spann, Jacob Daniel

Stambaugh, Kennedy Ranee

Stanford, Carson Jeffrey

Stephens, Braylen Wesley

Stewart, Georgia Claire

Stewart, Judah Silich

Stewart, Samuel Orion

Strickland, Jeremy Andrew

Tackett, Ryan Isaac

Taylor, Pepper Glenn

Ulrey, Sydney Rae

Ulrich, Derek Reed

Vitale, Giana Lane

Vrancken, Natalie Rose

Vyas, Aryan

Walton, Kathleen Virginia

Weaver, Nathaniel Allen

Weiss, Nicholas Andrew

West, Aidan Joseph

Wharton, Brennan Michael

Wilhelm, Ally Lynne

Wince, Evelyn Faith

Wodzinski, Alaina Marie

Wolfe, Conner Franklin

Workman, Wyatt James

Yancey, Faryn Skylar

Young, Gracie Clair

Young, Lillian Marie

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