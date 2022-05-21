BIG WALNUT HIGH SCHOOL

HONOR ROLL (Grades 11-12)
THIRD QUARTER
Juniors
Abshire, Braden Carl
Alexander, Nicholas Stanley
Ames, Maci Jane
Andrian, Dawson Dean
Baldy, Kelly Hoa
Ballard, Addison Remayna
Barnett, Emily Lauren
Bessinger, Rickey Kosei
Blais, Colin Jeffrey
Bouwman, Avery Rose
Boyer, Alayna Claire
Brewer, Heidi Elaine
Bullock, Reagan Aletah
Carder, Riley Maddison
Carroll, Reagan Alisa
Clawson, Madelyn Grace
Clawson, Noah Roman
Clawson, Samuel Joseph
Cole, Cameryn Elizabeth
Coleman, Abbey Wren
Conrad, Michael Andrew
Coriell, Lilly Paige
Coulson, Grant Goodwin
Couser, Owen Patrick
Cox, Aryadevi Venkaya
Cox, Jayadevi Venkayya
Crawford, Cora Anne
Curran, Caleb Robert
Currens, Andrew Kevin
Dennis, Teddy Nathaniel
Dole, Christina Ashleigh
Drewyor, Grant Erik
Eckelbarger, Liberty Maelynn
Edwards, Alexis Christina
Erndt, Sophia Marie
Finn, Lily Claire
Froehlich, Ella
Fujii, Samuel Preston
Gardner, Sarah Marie
Gaskins, Andrew David
Ghering, Gabriel Christian
Giordano, Vincent Joseph
Gladden, Camden Jay
Greathouse, Hayleigh Robin
Griffith, Zachary Scott
Grudell, Megan Amanda
Hames, Bryce Allen
Hamilton, River Anne
Hamilton, Skye Marie
Hartzler, Prescott Thomas
Hefner, Caroline Rose
Henriot, Chloe Anna Michelle
Henry, Lexie Reece
Hershberger, Carly Anne
Jones, Madalyn Grace
Jones, Matthew Aaron
Judy, Jilian Kendyl
Judy, Nicholas Adam
Kallgren, Madeline Grace
Kallgren, Nicholas James
Kaylor, Mya Lynnae
Kaylor, Tia Michelle
Kildoo, Bradley James
Kirby, Nathan Michael
Kletrovetz, Jace Ryan
Kroninger, Katlin Elizabeth
Krous, Mackenzie Rae
Kuhar, Emily Renee
Leff, Evan David
Leino, Anna Sophia
Limon, Javier Angel
Long, Nathan Patrick
Martin, Haven Clayton
Maynard, Danielle Theresa
Maze, Zachary William
McClain, Jeremy Dasan
McLane, Molly Janet
Meger, Kelsi Sue
Montgomery, Josiah Ray
Moroz, Madelyn Paige
Munoz, Scarlet Maria
Murnieks, Aleksander Janis
Murnieks, Karlina Isabel
Murrin, Victoria Lynn
Myers, Jacquelyn Rose
Nagy, Adrianna Marta
Nilsen, Marley Deborah
Osborne, Garrett Cash
Pavlak, Jacob Scott
Pentello, Nicholas Samuel
Porter, Kiska Stefania
Provens, Logan Cole
Rausch, Teralyn Nicole
Rawls, Emma Malle
Rose-Romosier, Gianna Marie
Ross, Thomas Jackson
Rush, Mason Alexander
Shackson, Hannah Christine
Shick, Joshua David
Siewert, Avery Morgan
Slone, Audrey Renee
Smith, Cayden Juan
Smith, Grace Leanna
Soule, Oakley Reed
Stambaugh, Garrett Calvin
Stein, James Thomas
Sutton, Jennifer Grace Lucille
Swackhammer, Kyler Lennon
Swager, Ethan Paul
Taylor, Cara Maryann
Telesz, Logan Craig
Twyford, Lydia Rees
Varvel, Anna Drew
Watts, Jackson James
Zappia, Gina Kathryn
Seniors
Anderson, Riley Elizabeth
Andreini, Braden James
Ansel, Mitchell Sutter
Austin, Jenna Faye
Baldwin, Jordan Tyler
Ballard, Anna Rose
Barnett, Jaylee Jill Anne
Barrera Pena, Jordy Gabriel
Bartolone, Eliza Jane
Becraft, Rhiannon Opal
Bender, Charlotte Grace
Benner, Rachel Lynn
Bessinger, Alisa Micki
Blackburn, Samantha Rose
Boldizar, Alisa Rose
Borcila, Andrew David
Carpenter, Cameron Allen
Chapman, Allyson Paige
Clark, Jeremiah Jason
Clark, Jessica Elizabeth
Clark, Nikole Lynn
Couchman, Hailey Marie
Cox, Dillon Reed
Crist, Michael Scott
Cummins, Ryan Thomas
Curtis, Erica Elaine
Daggett, Tommy Ray
Danne, Abigail Renee
DeCastro, Ava Simone
DeGenova, Alexa Kristine
Deleon, Sabrina Ali
Deverso, Peyton Olivia
Diaz Valdes, Jaimarie Nicole
Diol, Jackson Steven
Doty, Emma Kay
Ehlers, Kina Grace
Elliott, Kathryn Carroll
Ferris, Grant Arthur
Fisher, Ashley Lynn
Fox, Cody James
Foxworthy, Sydney Faith
Franco, Ruby Marie
Fuchs, Natalie Kate
Garee, Isaac Starling
Gillespie, Grace Elizabeth
Glenn, Trinity Anne
Gregory, Devin Matthew
Grossenbacher, Alexander Wilson
Grudell, Ryan McAfee
Hall, Amber Mae
Hall, Daniel Calhoun
Harpster, Jeremy William
Hienton, Konlan Eoghan
Hiles, Peyton Elizabeth
Hilton, Jaiden Sierra
Huff, Skylar Faith
Humphreys, Andrew Scott
Irvine, Aidan Luke
Johnson, Cheyanne Pearl
Kaminski, Hannah Lynn
Keck, Bodie Andrew
Kercsmar, Megan Murphy
Klingensmith, Atalie Grace
Koch, Garrett Robbie
Koebel, Colin Thomas
Krajewski, Alaina Ann
Lam, McKenzie Hoang
Landon, Kaylee Anne Marie
Lane, Eva Joy
Lariviere, Devon William
Larkin, Abigail Lynn
LaVrar, Audrey Nicole
Lawrence, Joleigh Dawn
Leasure, Carson Lewis
Lee, Christopher Atticus
Lenz, Wyatt William
Lousteau, Harrison Glynn
Lumby, Kiera Elizabeth
Lust, Benjamin Maxwell
Lyle, Tess Makenzie
Mahle, Lauren Marie
Markusic, Hannah Joy
Mason, Mia Frances
Mayer, Mariska Anne
McClintock, Kendall Delaney
McConnell, Angelina Irina
McCullough, Morgan Rae
McDonald, Lydia Raye
McFadden, Zoe Marie
McGinnis, Mason Henry
McKee, Kolin Jason
McKelvey, Benjamin Thomas
Merkel, Kailyn Marie
Mosher, Kayla Marie
Mosher, Megan Laura
Myers, Evangeline Ann
O’Donnell, Sydnee Lou
Overbaugh, Skylar Addison
Podraza, Blake Matthew
Pry, Logan Alexander
Purdy, Jayson William
Quinn, Evan Conlan
Rak, Avery Martin
Reida, Haden Keith
Renner, Jack Arnson Scott
Russell, David Joseph
Salmon, Robert Spencer
Sanders, Cassandra Jean
Schnurr, Morgan Joan
Schooley, Samuel Lewis
Searles, Calvin Marshall
Segars, Grayson William
Segrue, Ethan Conlon
Sena, Melanie Ann
Serna, Cindy
Sherbourne, Blake Christopher
Shirkey, Colin James
Siewert, Alexander Eugene
Smith, Addyson Catherine
Smith, Noah Scott
Smith, Savannah Michele
Speelman, Caroline Grace
Stewart, Andrea Gale
Stewart, Kaitlyn Ann
Stewart, Molly Jo
Summers, Sarah Anne
Swank, Kassandra Michelle
Taylor, Lily Nicole
Tindall, Lucas Matthew
Tripp, Ryan Lawrence
Truax, Estella Grace
Ulrich, Jakob Forest
VanDyne, Delaney Louise
Vazquez, Ryan Zane
Vennemeyer, Cole Joseph
Wagner, Brayden James-Lee
Walters, Jordan Leigh
Watt, Remi Allison
Way Gonzalez, Jorge Antonio
Weiss, Abigail Rose
Welker, Jameson Laaksonen
Westervelt, Ashleigh Morgan
Wharton, Ryan Robert
White, Shane William
Wilhelm, Adam Daniel
Wilson, Taylor Marie
Wince, Isaiah Ryan
Yano, Madilynn Jae
Zabarsky, Kiley Anne