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Big Walnut High School


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HONOR ROLL (Grades 11-12)

FOURTH QUARTER

Juniors

Abshire, Braden Carl

Alexander, Nicholas Stanley

Ames, Maci Jane

Anderson, Blake Bane

Baldy, Kelly Hoa

Ballard, Addison Remayna

Barnett, Emily Lauren

Bessinger, Rickey Kosei

Blais, Colin Jeffrey

Bouwman, Avery Rose

Boyer, Alayna Claire

Brewer, Heidi Elaine

Brooks, Lily Claire

Bullock, Reagan Aletah

Carroll, Reagan Alisa

Clawson, Madelyn Grace

Clawson, Noah Roman

Clawson, Samuel Joseph

Cole, Cameryn Elizabeth

Coleman, Abbey Wren

Conrad, Michael Andrew

Coriell, Lilly Paige

Coulson, Grant Goodwin

Couser, Owen Patrick

Cox, Aryadevi Venkaya

Cox, Jayadevi Venkayya

Cox, Jenna Marie

Crawford, Cora Anne

Curran, Caleb Robert

Currens, Andrew Kevin

Dancer, Theodore James

Dole, Christina Ashleigh

Drewyor, Grant Erik

Eckelbarger, Liberty Maelynn

Edwards, Alexis Christina

Erndt, Sophia Marie

Finn, Lily Claire

Froehlich, Ella

Fujii, Samuel Preston

Gardner, Sarah Marie

Gaskins, Andrew David

Ghering, Gabriel Christian

Giordano, Vincent Joseph

Gladden, Camden Jay

Greathouse, Hayleigh Robin

Griffith, Zachary Scott

Grudell, Megan Amanda

Hamilton, River Anne

Hamilton, Skye Marie

Hartzler, Prescott Thomas

Heaton, Zain Avery

Hefner, Caroline Rose

Henriot, Chloe Anna Michelle

Henry, Lexie Reece

Hershberger, Carly Anne

Hoyles, Meg Elizabeth

Huff, Simone Olivia

Jones, Madalyn Grace

Judy, Jilian Kendyl

Judy, Nicholas Adam

Kallgren, Madeline Grace

Kallgren, Nicholas James

Kaylor, Mya Lynnae

Kaylor, Tia Michelle

Kildoo, Bradley James

Kirby, Nathan Michael

Kletrovetz, Jace Ryan

Kroninger, Katlin Elizabeth

Krous, Mackenzie Rae

Kuhar, Emily Renee

Leff, Evan David

Lehman, Jacob Brice

Leino, Anna Sophia

Limon, Javier Angel

Livesay, Katrina Bailey

Mangino, Paige Suzanne

Martin, Haven Clayton

May, Travis John

Maynard, Danielle Theresa

Maze, Zachary William

McClain, Jeremy Dasan

McKelvey, Charles Sherman

McLane, Molly Janet

Meger, Kelsi Sue

Montgomery, Josiah Ray

Moroz, Madelyn Paige

Munoz, Scarlet Maria

Murnieks, Aleksander Janis

Murnieks, Karlina Isabel

Myers, Jacquelyn Rose

Nagy, Adrianna Marta

Nilsen, Marley Deborah

Osborne, Garrett Cash

Pavlak, Jacob Scott

Pentello, Nicholas Samuel

Porter, Kiska Stefania

Provens, Logan Cole

Rausch, Teralyn Nicole

Rawls, Emma Malle

Rose-Romosier, Gianna Marie

Ross, Thomas Jackson

Rush, Mason Alexander

Salloum, Cristian Camile

Shackson, Hannah Christine

Shick, Joshua David

Siewert, Avery Morgan

Slone, Audrey Renee

Smith, Cayden Juan

Smith, Grace Leanna

Sonntag, Elias

Stambaugh, Garrett Calvin

Stein, James Thomas

Sutton, Jennifer Grace Lucille

Swackhammer, Kyler Lennon

Swager, Ethan Paul

Taylor, Cara Maryann

Towery, Nakia Parker

Twyford, Lydia Rees

Varvel, Anna Drew

Watts, Jackson James

Zappia, Gina Kathryn

Seniors

Anderson, Riley Elizabeth

Ansel, Mitchell Sutter

Austin, Jenna Faye

Baldwin, Jordan Tyler

Ballard, Anna Rose

Barnett, Jaylee Jill Anne

Barrera Pena, Jordy Gabriel

Bartolone, Eliza Jane

Becraft, Rhiannon Opal

Bender, Charlotte Grace

Benner, Rachel Lynn

Bessinger, Alisa Micki

Blackburn, Samantha Rose

Boldizar, Alisa Rose

Borcila, Andrew David

Bratt, Joel David

Carpenter, Cameron Allen

Chapman, Allyson Paige

Clark, Jessica Elizabeth

Clark, Nikole Lynn

Couchman, Hailey Marie

Cox, Dillon Reed

Crist, Michael Scott

Cummins, Ryan Thomas

Curtis, Erica Elaine

Daggett, Tommy Ray

Danne, Abigail Renee

DeCastro, Ava Simone

DeGenova, Alexa Kristine

Delany, Dylan Xander

Deleon, Sabrina Ali

DelGreco, Nicholas David

Deverso, Peyton Olivia

Diol, Jackson Steven

Doty, Emma Kay

Ehlers, Kina Grace

Enoch, Conner Lee

Ferris, Grant Arthur

Fisher, Ashley Lynn

Fox, Cody James

Foxworthy, Sydney Faith

Fuchs, Natalie Kate

Garee, Isaac Starling

Gillespie, Grace Elizabeth

Glenn, Trinity Anne

Gregory, Devin Matthew

Grossenbacher, Alexander Wilson

Grudell, Ryan McAfee

Grundtisch, Quin William

Hall, Amber Mae

Hilton, Jaiden Sierra

Hoppe, Lauren Elizabeth

Huff, Skylar Faith

Humphreys, Andrew Scott

Irvine, Aidan Luke

Jebour, Sabreen Elyse

Johnson, Cheyanne Pearl

Kaminski, Hannah Lynn

Keck, Bodie Andrew

Kercsmar, Megan Murphy

Klingensmith, Atalie Grace

Koch, Garrett Robbie

Koebel, Colin Thomas

Krajewski, Alaina Ann

Lam, McKenzie Hoang

Lane, Eva Joy

Lariviere, Devon William

Larkin, Abigail Lynn

LaVrar, Audrey Nicole

Lawrence, Joleigh Dawn

Leasure, Carson Lewis

Lee, Christopher Atticus

Lenz, Wyatt William

Long, Elizabeth Ann

Lumby, Kiera Elizabeth

Lust, Benjamin Maxwell

Lyle, Tess Makenzie

Mahle, Lauren Marie

Markusic, Hannah Joy

Mayer, Mariska Anne

McClintock, Kendall Delaney

McConnell, Angelina Irina

McCullough, Morgan Rae

McDonald, Lydia Raye

McFadden, Zoe Marie

McGinnis, Mason Henry

McGrath, Austin Michael

McKee, Kolin Jason

McKelvey, Benjamin Thomas

Merkel, Kailyn Marie

Mosher, Kayla Marie

Mosher, Megan Laura

Mudre, Grant Emory

Myers, Evangeline Ann

O’Donnell, Sydnee Lou

Overbaugh, Skylar Addison

Podraza, Blake Matthew

Pritchard, Lane Alexander

Provens, Trevor David

Pry, Logan Alexander

Purdy, Jayson William

Quinn, Evan Conlan

Rak, Avery Martin

Renner, Jack Arnson Scott

Salmon, Robert Spencer

Sanders, Cassandra Jean

Schnurr, Morgan Joan

Searles, Calvin Marshall

Segars, Grayson William

Segrue, Ethan Conlon

Sena, Melanie Ann

Serna, Cindy

Sherbourne, Blake Christopher

Shirkey, Colin James

Siewert, Alexander Eugene

Smith, Addyson Catherine

Smith, Savannah Michele

Speelman, Caroline Grace

Stewart, Andrea Gale

Stewart, Kaitlyn Ann

Stewart, Molly Jo

Sullivan, Grace Charlene

Summers, Sarah Anne

Swank, Kassandra Michelle

Taylor, Lily Nicole

Tindall, Lucas Matthew

Truax, Estella Grace

Ulrich, Jakob Forest

Unterbrink, Owen Steven

VanDyne, Delaney Louise

Vazquez, Ryan Zane

Vennemeyer, Cole Joseph

Wagner, Brayden James-Lee

Walters, Jordan Leigh

Watt, Remi Allison

Weiss, Abigail Rose

Welker, Jameson Laaksonen

Westervelt, Ashleigh Morgan

White, Shane William

Wilhelm, Adam Daniel

Wilson, Taylor Marie

Wince, Isaiah Ryan

Wion, Nathan Luke

Yano, Madilynn Jae

Zabarsky, Kiley Anne

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