RUTHERFORD B. HAYES HIGH SCHOOL

MERIT ROLL (3.00-3.49 GPA)
FIRST QUARTER
FRESHMEN: Malak Alrubaiay, Caleb Arroyo-Thompson, Maren Augenstein, Hafsa Aziz, Danica Bartos, Chloe Beswick, Mackenzie Birch, Evelyn Bowman, Garrett Boyce, Madelin Boylan, Griffin Braniger, Jesse Brewer, Keenan Brode, Mateo Burke, McKenzie Bush, Joshua Callendine, Taylor Carl, Isaac Christopher, Ferah Clark, McKenna Coleman, Olivia Connar, Hunter Daulton, Nathaniel Deaver, Michael Decaminada, Autumn DeFrench, Nathan DeVillers, Cecelia DeWeese, Eric Dickinson Jr., Deacon Dutton, O’Riley Eley, Lucas Flack, Liam Flynn, Journey Ford, Serenity Foster, Eloise Gibson, Madie Gladden, Owen Gorz, Landon Green, Jaclynn Griscti, Allen Hardman, Sadie Hartwell, Olivia Hayes, Connor Henderson, Juan Hernandez Flores, Dominic Hetzel, Ashlyn Hill, Brayden Hinkle, Molly Hobbs, William Hojnacki, Cobe Holmes, Tyler Huff, Hannah Jackson, Karim Jhemi, Camryn Johnson, Deldraco Johnson, Paige Keller, Mason Kelly, William Lake, Alexander Long, Lucille Majka, Kyle Maslowski, Lucy Mayes, Ava Menendez, Adam Mickes, Natalie Miller, Lorenzo Miller, Sydney Milligan, Braden Mittendorf, Xavier Nienkirchen, Lillian Olszewski, Brian Padilla, Julia Pate, Clare Paulus, Hannah Persinger, Amelia Pflaum, David Powell, Rory Powers, Sydney Price, Corbin Provence, Trinity Ramey, Alysia Ramirez, John Raymund Ramirez, Lucy Rathkopf, John Regalsky, Ramon Rizo, Amy Rodriguez, Sean Rodriguez Rodriguez, Caleb Rowe, Taizya Sakala, Mbita Sakala, Hailie Sanner, Vaughn Schneider, Madison Schnell, Ian Schuette, Delenn Souder, Kaylie Stegner, Louisa Street, Charles Summers, Adelyn Thiele, Sealia Thompson, Liam Thornton, Titus Tompkins, Connor Toombs, Yadiel Torres Ruiz, Danika Vallieres, Emersyn Vanderhoff, Alanna Vargas Rumaldo, Jaylin Walker, Emily Walter, Robert Walters, Jack Welcome, Jordyn Welling, Blake Wright, Emma Young, Olivia Zorio
SOPHOMORES: Anna Albrecht, Angelina Alfaro-Vo, Alexander Anderson, Joya Austin, Ethan Bailey, Madelynn Barnthouse, Piper Baxley, Katelynn Beck, Ryan Biggar, Scott Blair, Megan Carpenter, Fernando Chairez, Presley Christopher, Brianna Cole, Nelease Danzy, Alexandria Discuillo, Mitchell Dobrovich, Madison Dorsey, Audrey Ekegren, Alexander Falter, Faith Fausnaugh, Tyson Flynn, Vera George, Angelys Gonzalez Riestra, Iysabelle Gottwald, Allen Haagen, Liam Hoyt, Jessica Huddleston, Noor Jhemi, Jacob Johnson, Kyla Jones, Orion Kapp, Benjamin Kaster, Izabella Kelly, Kailyn Knutson, Maria Koloff, Ashley Lash, Michael Lay, Alexander Lirtzman, Emily Little, Aidan Locklayer, Sophia Lukacsko, Mason Lyle, Cohl Mack, Chloe Martineau, Dylan McDonald, Mitchell Metzger, Chloe Mitchell, Carson Napier, Quinn Neeper, Temperance Nelson, Aiva Niemi, Wiysenyuy Ntepah, Sophia Olson, Alexander Pacheco, Ross Parmer, Lane Penhorwood, Arbies Pronjari, Teagen Rader, Thomas Redmond, Antonio Rodriguez, Chawanzi Sakala, Kyle Sanson, Zachary Schomer, Charlotte Sheafer, Gavin Shears, William Sims, Marsella Smith, Brooklynn Smith, Jalynn Spencer, A’reon Spillman, Wyatt Spriggs, Ty Steck, Parker Steffanni, Nina Stegner, Coral Stewart, Claire Stout, Alexandra Stranges, Avery Takas, Natalie Taylor, Scotty Telfair, Caleb Thompson, Amyah Toney, Lillian Trowbridge, Kahne VanBrimmer, Megan Vodila, Riyan Weimann, Charles Whaley, Ava Woken, Jack Wolverton
JUNIORS: Lois Abonjuah, Joshua Amador, Alivia Armentrout, Destinee Banks, Samantha Beckman, Caiden Bennett, Alexander Bergandine, Braelyn Booth, Skylar Brotman, Taylor Butler, Yu-Chi Chen, Nickolas Clingan, Gabriel Cooper, Ethan Coss, Kendra Curry, Ryan Davenport, Nicholas Davis, Lauren Diaz, Kenneth Dominguez, Gabriel Eckman, Zeno Eder, Maddison English, Lydia Fowler, Logan Frye, Christopher Gibbs, Cooper Goble, Allyse Gould, Mason Hague, Mickenzee Hall, Joshlyn Henneke, Mary Hoellrich, Andrew Hojnacki, Brennan Howe, Braley Howey, Madison Jack, Tucker James, Marcia Johnson, Grant LaMar, Myla Levings, Anna Lippincott, Joseph Long, Kiley McCann, Nichole McClaskie, Karson McKibben, Colin Milligan, Alayna Moore, Mollie Morant, Josephine Morrow, Kairon Mwebe, Rylee Myers, Nicholas Otten, Gracie Rasberry, Lillian Royise, Vivian Salvador, Emma Sattler, Sara Schiffel, Gavyn Schooley, Gerald Scott, Jaxon Smith, Mia Sosa Anaya, Sierra Souder, Mary Stein, Avery Stimpert, Noah Stottlemire, Andrew Taylor Jr., Elyssa Tedeschi, Emma Thomas, Erika Thomas, Kathryn Uniss, Emily Vilchinsky, Bailey Wheeler, James Wolford, Andrew Young
SENIORS: Rami Abdellatif, Damien Agriesti, Lillian Ball, Porter Barickman, Alana Barry, Corey Belote, Isabella Bird, Andrew Blank, Jariel Cirilo Colon, Seanna Clark, Connor Cottrill, Olivia Dean, Garret Doty, Natalie Edwards, Donovan Ewing, LaKieya Fells, Blayne Fernandez, Macy Flynn, Madelyn Francisco, Alexa Frowine, Dominique Fuentes, Scott Glesenkamp, Hannah Gordish, Tyshia Gordon, Hannah Hicks, Israel Horner, Brendon Hornick, Gwendolyn House, Kenneth Howard, Dally Jacobus, Abbigail Johler, Tyler Johnson, Parker Jones, Hazel Keith, Garrett Kniola, Andrew Lesley, Nathaniel Lester, Lauren Lortz, Ryan Mason, Olivia Maynard, Shaun Maze, Nikeese McCollum, Logan Miller, Cody Milliken, Kendric Morales Antonetti, Veronica Nelson, Kirsten Ogden, A’Mahni O’Neal, Christian Pavey, Dannisha Penezich, Aidan Pili, Genesis Rios, Tavis Robison, Gavin Rucker, Miles Russell, Naadirah Sabir, Ismail Safi, Blake Schley, Alpha Sheriff, Hayden Smith, Quinnon Smith, Nathan Stewart, Caden Thomas, Marissa Thomas, Dominic Timms, Luke Todt, Samantha Toney, Aicha Tounkara, Justin Vaughn, Hailey Viars, Ryan Vroegop, Layken Walters, Xavier Weaver, Luna Williams, Jakai Zedeker