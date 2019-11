Maddox, Hill headline All-County teams

First-team offense

Quarterback: Trent Maddox (Olentangy), senior. Backs: Jake Vanchieri (Olentangy Orange), senior; Johnny Spinner (Olentangy Berlin), senior. Receivers: Jake Coleman (Olentangy), senior; Jace Middleton (Olentangy), junior; Sam Wyne (Olentangy Orange), senior. Line: Noah Dursik (Olentangy Berlin), senior; Tyus Thompson (Olentangy Liberty), senior; Najib Talukder (Olentangy Orange), senior; Ed Reely (Buckeye Valley), senior; Gavin Kenney (Delaware Hayes), junior. Kicker: Jacob Lewis (Olentangy Berlin), senior.

First-team defense

Backs: Andy Anthony (Buckeye Valley), senior; Reese Dunham (Olentangy Orange), senior; Drew Thornton (Olentangy Liberty), junior; Justin Rader (Olentangy Berlin), junior. Linebackers: Zach Hill (Olentangy Orange), senior; Max Lenz (Big Walnut), senior; Sebastian Meehan, (Delaware Hayes), senior; Ben Cox (Olentangy Liberty), senior. Line: Kaden Tong (Olentangy Liberty), senior; Keishawn Mack (Delaware Hayes), senior; Lucas Ronk (Big Walnut), senior. Punter: Jacob Moeller (Olentangy Berlin), junior.

Offensive player of the year: Trent Maddox (Olentangy)

Defensive player of the year: Zach Hill (Olentangy Orange)

Coach of the year: Mark Nori (Olentangy Berlin)

Second-team offense

Quarterback: Spencer Hawkins (Olentangy Orange), senior. Backs: Tyler Crotinger (Big Walnut), junior; Jahi Broussard-Nash (Delaware Hayes), senior. Receivers: Cam Barcus (Olentangy Liberty), senior; Caden Konczak (Olentangy Orange), junior; Corey Hill (Olentangy Berlin), senior. Line: Quintin Humphries (Big Walnut), senior; Toby Wilson (Olentangy), junior; Cole Troyer (Olentangy Berlin), junior; Connor Mathena (Olentangy Orange), senior; Nick Fein (Buckeye Valley), senior. Kicker: Haydon Olcott (Olentangy), sophomore.

Second-team defense

Backs: Joey Guagenti (Olentangy Orange), junior; Andrew Barrett (Olentangy Liberty), senior; Caleb Gossett (Olentangy), junior; Blake Eiland (Delaware Hayes), junior. Linebackers: Jake Hill (Olentangy Berlin), senior; Mitchell Grubb (Olentangy), senior; Dylan Stevens (Olentangy Liberty), senior; Carson Vaulx (Buckeye Valley), sophomore. Line: Ben Flees (Olentangy Liberty), senior; Alex Lopez (Olentangy Orange), senior; Ethan Hand (Olentangy), junior. Punter: Andre Ash (Buckeye Valley), junior.

Honorable Mention

Big Walnut: Zach Barnecutt, junior; Jagger Barnett, junior; Ryan Coletta, senior; Cam Gladden, freshman; Craig Norman, senior; A.J. Leasure, junior; Bryce Wardlow, senior; Caden Williams, junior.

Buckeye Valley: Brock Buckler, senior; Chris Conner, senior; Alex Contreras, sophomore; Dalton Dodds, sophomore; Nick Fein, senior; Mitchell Melfe, freshman; Felipe Scharff, junior.

Delaware Hayes: Nabil Abdus-salaam, senior; Max Bruney, senior; Kyle Klumpp, senior; Zachary Pokorny, senior; Dylan Seiler, senior; Orion Ward, junior.

Olentangy: Nick Boyarko, senior; Jason Feasel, junior; Landon Johnson, junior; Zach Kershner, senior; Josiah Seymour, senior.

Olentangy Berlin: Antonio Alonso, junior; Bennett Lawrence, sophomore; Jack Nebraska, senior; Trevor Scott, senior; Jalen Weitzel, senior.

Olentangy Liberty: Matthew Barrett, senior; Jack Forsman, senior; Aidan Kenley, junior; Dominick Magistrale, junior; Corbin Parrish, senior; A.J. Rausch, senior; Miller Ridpath, senior; Jackson Roberts, senior; Brennan Rowe, senior; Ben Wrather, senior.

Olentangy Orange: Jack Behre, sophomore; Dylan Dempsey, junior; Josh Laisure, junior; Zane Lattig, senior; Evan Leist, senior; Jared Pack, senior; Eli Payne, senior.

Olentangy quarterback Trent Maddox fires a touchdown pass during the first quarter of last Friday’s Division II regional championship against Toledo Central Catholic. Maddox had a solid season en route to leading the Braves to the third round of the playoffs, completing 237 of his 370 passes for 2,797 yards and 28 touchdowns — numbers good enough to earn him All-Delaware County Offensive Player of the Year honors. Olentangy Orange linebacker Zach Hill nabbed Defensive Player of the Year recognition. For a complete list of the teams, see page 9.