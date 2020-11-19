RUTHERFORD B. HAYES HIGH SCHOOL

MERIT ROLL (3.00-3.49 GPA)
FIRST QUARTER
FRESHMEN: Connar Akers, Noor Alsaasdon, Kara Arvin, Alex Ashead, Jade Ball, Laura Barnhart, Samantha Beckham, Grace Benton, Katrina Beveridge, Braelyn Booth, Chander Breece, Makigh Brown, William Brown, Jesse Burris, Alondra Camacho Juarez, Isaiah Clark, Levi Collins, Christian Cook, Ethan Cross, Sean Couch, Mac Coughenour, Ryan Davenport, Brownyn DeVoe, Lauren Diaz, Kylie Dunn, Ayden Fox, Jackson Gaulard, Christopher Gibbs, Ian Green, Jaydon Grycza, Mickenzee Hall, Jacob Hance, Hailey Hatfield, William Hayes, Isabella Hayhurst, Cail Hill, Grace Hines, Keinan Houser, Owen Huey, Nicole Hughes, Alexander Ida, Julia Jenkins, Brayden Kaasa, Caitlin Kohlewy, Reid Koon, Sienna Kowalski, Grant LaMar, Rylee Leach, Brady Lohr, Isabela Lopez, Jake Lowman, Evan Lowry, Jacob Mancilla, Sebastian Martin, Kiley McCann, Nichole McClaskie, Lily McDonald, Nathan McGrady, Victor Medina, Samantha Mehaffey, Tania Miles, Colin Milligan, Kairon Mwebe, Ashley Myers, Caleb Neely, Gabriel Nelson, Israel Otterbacher, Dominic Perry, Nicodemus Phillips, Kenan Pipher, Emily Primeau, Chase Radabaugh, Alaina Rafey, Cameron Ray, Mason Riley, Lillian Royise, Joshua Russell, Vivian Salvador, Morgan Salyers, Gavyn Schooley, Kennedy Simpson, Jayvier Tatman, Andrew Taylor Jr., Elyssa Tedeschi, Emma Thomas, Angelo Tomak, Megan Vazquez, Bailey Wheeler, Madison Young, Andrew Young, Kaitlyn Zimmers
SOPHOMORES: Charles Abahazi, Robert Bair, Aryka Baker, Lillian Ball, Alana Barry, Katherine Bell, Corey Belote, Isabella Bird, Andrew Blank, Layren Breese, Hayden Breitsch, Presley Call, Mackenzie Carter, Alexander Coughenour, Kaden Curran, Eliah Curtis, Benjamin Dabe, Rachel Darrah, Decorah Davis, Kayleigh Davis, Chad Deel, Danny Desjardins III, Garret Doty, Blayne Fernandez, Dylan Fout, Dominique Fuentes, Tyshia Gorden, Devin Haagen, Makayla Hartley, Ethan Haser, Levi Henderson, Alek Herring, Brady Hines, Tyler Hinton, Chloe Hole, Alexa Kenney, Camden Kilton, Grayson Kirtland, Garrett Kniola, Martin Kwamusi, Andrew Lesley, Miles Lilly, Lauren Lortz, Colin McDaniel, Joann Mercado Rivera, Logan Miller, Patrick Mosser, Abdullaahi Musse, Hannah Nace, Christian Pavey, Nadia Pili, Scout Price, Lorelei Ratliff, Bryce Richards, Bryan Rizo, Tavis Robison, Gavin Rucker, Hezekiah Russell, Jason Russell, Ismail Safi, Baden Schwab, Jakob Short, Lorilei Sinwald, Elijah Smith, Emma Smith, Jackson Steffanni, Breanna Stiles, Elizabeth Summers, Gabriel Taylor, Toby Thomas, Dominic Timms, Tatem VanBrimmer, Osion Voorhies, Blaise Wagner, Avery Walter, Avery Wasserbeck, Grant Wackerly, Andon Wheeler, Isaac Wheeler, Dakota Wheeler, Emmanuel Whitlow, Anthony Wilson, Brianne Wise, Ryan Wyrick, Jakai Zedeker, Kayla Zimmer
JUNIORS: Jack Almoro, Gabrielle Anderson, Dylan Ashworth, Grant Bardon, Josephine Beck, Lydia Bendele, Colin Bibler, Toby Bohrer, Elizabeth Brown, Deanna Blasko, Christopher Church, Myaih Cloud, Grace Coffey, Lonny Curry, Kaya Curry, Mahkella Curtis, Heavenly Davis, Gage DeVoe, Maddox Edwards, Laura Ewell, Nathan Fiant, Marisa Figueredo, Dennis Flores, Gage Frost, Daniel Gabel, Miranda Gemberling, Katie Godfry, Daniel Hardin, Seth Hardman, Lydia Harper, Benjamin Hart, Robert Helcher-Green, Trenton Hole, Corneilus Holmes, Nicholas Jenkins, Nicholas Kaple, Jayson Kearl, Debora Kwagala, Tristan Latulipe, Ayden Lund, Gavin Martin Gavin McDavid, Gracie Mickley, Sophia Midura, McKenna Miller, Frank Mlckovsky Jr., Joseph Molina, Parker Nevius, Ryan Polter, Amanda Rainey, Abigail Rangel, Jacob Rathkopf, Issac Robinson, Alli Rowe, Alexander Rush, Madelyn Scheeler, Visctoria Schneider, Aidan Schwartz, Brayden Seeley, Brayden Shorter, Evan Sidders, Madalynn Simpson, Skylee Stiles, Hannah Sturman, Mark Sulek, Makayla Turner, Ian Walker, Haleigh Watkins, Eli Watts, Gabriel Whitlow, Quinn Whitney, Ana Maria Williams, Julianna Williams, Gabriel Woken, Hunter Woolum, Robert Wyrick
SENIORS: Caleb Ault, Lorin Bair, Harley Barnhart, Ruben Beltran, Grace Boulis, Maxamillion Brookover, Zayn Burkard,David Butz, Caleb Cain, Ryan Chupko, Frank Cialiqui, Ganriel Cochran, Ethan Crosbie, Tamas Eder, Noah Flowers-Masters, Donavan Gardner, Madison, Levi Haack, Emma Hannahs, Jaden Hatfield, Alexis Hughes, Nev’aeh Joiner, Kenneth Knight, Justin Krinn, Lily Lectka, Luckas Lectka, Brianna Litke, Juliana Chloee Martin, Rachel Mattox, Matthew McGeath, Grayson Miller, Ethan Miller, Hylah Phillips, Naomi Primeau, Hayden Reed, Braeden Rhodes, Isabella Ring, Yomar Rivera Bonet, Nylah Roberts, Kara Rohrer, Owen Salyers, Isaak Scheeler, Evan Seufert, Hayden Smith, Adam Spencer, Jacob Stewart, Sylvie Street, Grant Thomas, Jacob VanGundy ,Jenifer Vaughan, Gabrielle Weckerly, Samuel Whaley