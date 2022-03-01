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BIG WALNUT HIGH SCHOOL


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HONOR ROLL (Grades 9-10)

SECOND QUARTER

Freshmen

Ables, Daniel James

Allen, Providenza Kay

Anderson, Paris Deanna

Andreini, Hunter David

Arriaga, Riley Anne

Babiano, Gabriel Marc B.

Barnes, Nathan Michael

Barr, Darren Michael

Bean, Delaney Grace

Beatty, Dylan Alexander

Bessinger, Max Haruki

Blocher, Rachael Lynn

Board, Mylo Josiah

Boldizar, Andrew David

Borders, Delanie Lynne

Brehm, Maria Gretchen

Brown, Rachel Caton

Busold, Mason Bradley

Carroll, Olivia Faye

Carter, Haylee Nicole

Chalfant, Landon Ryan

Clark, Nathaniel Lucas

Coffman, Hayleigh Marie

Coons, Takoma Kaye

Curran, Ainsley Marilyn

Currens, Allison Catharine

Dancer, Carter Reynold

Daniel, Mitchell Robert

Danne, William James

Davis, Savanna Rose

Delaney, Russell Thomas

Dials, Drew Woodrow

Duckwall, Austin Parker

Edwards, Kara Anne

Erndt, Samuel Elliott

Faulk, Morgan Arlene

Ferguson, Kendra Nichole

Fisher, Owen Thomas

Fitzpatrick, Megan Alice

Fox, Brielle Leiani

Frame, Colton Dorn

Franco, Violet May

Freter, William Vaughn

Ghering, Natalie Jane

Giallombardo, Sylvena Lily

Gianettino, Ella Marie

Globeck, Ethan James

Gochenour, Ellie Jo

Griffin, Owen Mathew

Haley, Lauren Anne

Hall, Elisha Bradley

Harvey, Brody Madden

Haslinger, Heliena Mae

Henson, Jillian Elyse

Heron, Audrey Paige

Hofer, Grant Wayne

Hutchinson, Ali Nicole

Jacobs, Seth Daniel

Jacobus, Anastasia Gail

Kellough, Jack Warren

Key, Cloe Shiloh

Kildoo, Grant Charles

Klaus, Kyla Michelle

Kochheiser, Ava Dianne

Lawhun, Bryce Myles

Lawrence, Jax Michael

Ledesma Hernandez, Sammy

Leffler, Brayden Joseph

Long, Mia Grace

Loutzenhiser, Grace Mary

Lozano, Markus Mali Christian

Lyons, Brennan Marie

McAtee, Bella Jeanne

McClincy, Carson Michael

McKelvey, Hayley Reese

Meigs, Aidan Jonathan

Mika, Ava Elizabeth

Mininger, Griffin Timothy

Montgomery, Novalyne Joanne

Moyer, Alyssa Marie

Moyer, Reagan Shirley

Nelson, Mikayla Grace

Nicola, Rose Hanley

Nielsen, Seth Dale

Norling, Riley Marie

Osborne, Asche Bergin

Padilla-Harkness, Shunashi Del Carmen

Pankey, Joshua Adam

Paul, Brayden Luke

Phillips, Hannah Katherine

Price, Gage Anthony

Rahi, Zayna Noelle

Ralston, Molly Elizabeth

Reida, Natalie June

Rentz, Joshua Makoto

Rockwell, Elizabeth Rose

Ronk, Benjamin Thomas

Roush, Kailyn Rae

Settles, Trace Owen

Sharp, Gabrian William David

Sharpe, Olivia Brooke

Shaw, Zoie Lynn

Simcic, Erica Jane

Smith, Charlotte Gibson

Smith, Hailey Elizabeth

Smith, Skylar Ann

Snyder, Brooklyn Renee

Soule, Delaina Mishelle

Southworth, Tobias Andrew

Spangenberg, Michael Terry

Spann, Jacob Daniel

Stambaugh, Kennedy Ranee

Stanford, Carson Jeffrey

Stephens, Braylen Wesley

Stevens, Hayden Joseph

Stewart, Georgia Claire

Stewart, Judah Silich

Stewart, Samuel Orion

Tackett, Ryan Isaac

Taylor, Pepper Glenn

Tripp, Nathan Glenn

Tucci, Antonio Chase

Ulrey, Sydney Rae

Ulrich, Derek Reed

Vitale, Giana Lane

Vrancken, Natalie Rose

Vyas, Aryan

Walton, Kathleen Virginia

Weiss, Nicholas Andrew

West, Aidan Joseph

Wharton, Brennan Michael

Wilhelm, Ally Lynne

Wolfe, Conner Franklin

Workman, Wyatt James

Yancey, Faryn Skylar

Young, Gracie Clair

Young, Lillian Marie

Sophomores

Acree, William Cole

Anderson, Jackson Allen

Backs, Bridget Kay

Bartolone, Heidi Marie

Barton, Zara Eileen

Bates, Cameron Lynn

Beener, Madison Reiley

Belknap, Noah Charles

Bonello, Grace Ann

Borland, Cale Joseph

Brandt, Kylie Leigh

Branzel, Jason William

Bridgeman, Faith Josephine

Brown, Kara Louise

Brown, Lillian Kathleen

Bunyard, Nicholas John

Burke, Aubrey Elizabeth

Cappitte, Lillian Paige

Car, Celia Ann

Carr, Isabelle Ann

Chang, Sophia Emilia

Colvin, Annabelle Renee

Coomes, Alexa Nicole

Cooper, Skyler Mae

Couser, Eli Dalton

Craley, Amanda Renee

Currie, Jenna Raine

DaLuz, Olivia Marina

Davis, Kayli Michelle

DeCastro, Sophia Caryn

DeMeo, Tyler John

Deringer, Avery Lauren

Diol, Porter Joseph

Dolfi, Gianna Marie

Dolfi, Isabella Rose

Edwards, Haylea Marie

Edwards, Kylee Nicole

Everitt, Dylan Alan

Fay, Avery Michelle

Federer, Graham Michael

Fink, Gabriella Faith

Fortney, Sydney Laura

Garee, Victoria Anne

Garrabrant, Chase Rinehart

Gerren, Taylor Grace

Gillum, Elliott Nicole

Globeck, Stephen Bryce

Goff, Carrington Alexandra

Gonce, Maura Rae

Gorringe, Sophie Alexis

Graziosi, Josephine Grace

Greene, Charlotte Rose

Grieser, Logan James

Grim, Victoria Elaine

Grundtisch, Brock Gordon

Hall, Ciara Nicole

Harpster, Alexander Nathaniel

Harrington, Maya Jean

Hartsook, Garrett Dwight

Hartzler, Rosemary Bryn

Heigley, Kathryn Elizabeth

Hemingway, Mia Reann

Hoepfner, Anthony Ralph

Hofer, Luke Edward

Holmes, Regan Elizabeth

Hoover, Nicholas Matthew

Huber, Kaylyn Reese

Irvine, Garrett Edward

Johnston, Kyan Steven

Kelly, Emma Grace

Kerr, Avery Harper

Kletrovetz, Maggie Eleanor

Koch, Kaden Robbie

Konduru, Jeevan Venkat

Kuhlman, Brayden Daniel

Kuhlman, Quinn Morgan

Kuhn, Alexandra Maria

Lane, Brea Taylor

Lang, Logan Alexander

LaVrar, Keira Faith

Lengl, Eli Timothy

Lewis, Kaden Alan

Lokey, Jordyn Marie

Lust, Abigail Caitlin

MacKay, Jenna LeeAnn

Mahle, Samuel Edward

Markusic, Nicole Lynne

Marstiller, Kassidy Rose

Matos, Josselyn Mary Cecilia

May, Addison Rose

Mayer, Audrey Mireille

McCurdy, Brinley Grace

McDonald, Leah Marie

McMillen, Jacob Austin

Medley, Luke Matthew

Metzger, Landon David

Minton, Anna Marie

Mullins, Raegan Anastasia

Nash, Bryce Anthony

Newman, Autumn Bailey

Ng, Teagan Renee

Nier, Jacob Daniel

Norrod, Gabriel Wayne

Parker, Francesca Lauren

Phillips, Madison Kay

Roberts, Emma Kathleen

Rodgers, Chloe Angela

Ropp, Morgan Ryanne

Ryan, Keelia Christianne

Saathoff, Ella Katherine

Sanders, Stephen John

Sarcheck, Kendall Ann

Schmidt, Joel Robinson Max

Schneider, Alice Catherine

Severs, Nathan Lloyd

Sewell, Landon Michael

Shirkey, Alexandra Lynn

Snead, Nathaniel Stephen

Snodgrass, Alexander Reed

Spangler, Sophia Violet

St. John, Matthew Carlos

Stepsis, Zander Cole

Stevens, Megan Elizabeth

Stewart, Aidan Daniel

Stoneberg, Audrey Arija

Stooksbury, Lexi Lynn

Stumpf, Madeline Lucille

Tackett, Ellena Rose

Terry, Michael Aaron

Thompson, Taylor Nicole

Truax, Elaine Marie

Vennemeyer, Ryan Julius

Von Almen, Matthew Dean

Watters, Conor Robert

Weatherhead, Eliana Louise

Weber, Caroline Elizabeth

Wecker, Zachary Andrew

Weiss, Ethan Thomas

Welker, Hatteras Fiona

Wertz, Quinn Andrew

Wharton, Nathan Paul

Wilhelm, Adam Jacob

Wion, John Robert

Yaeger, Morgan Sadie

Zielinski, Addie Marie

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