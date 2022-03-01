BIG WALNUT HIGH SCHOOL

HONOR ROLL (Grades 9-10)
SECOND QUARTER
Freshmen
Ables, Daniel James
Allen, Providenza Kay
Anderson, Paris Deanna
Andreini, Hunter David
Arriaga, Riley Anne
Babiano, Gabriel Marc B.
Barnes, Nathan Michael
Barr, Darren Michael
Bean, Delaney Grace
Beatty, Dylan Alexander
Bessinger, Max Haruki
Blocher, Rachael Lynn
Board, Mylo Josiah
Boldizar, Andrew David
Borders, Delanie Lynne
Brehm, Maria Gretchen
Brown, Rachel Caton
Busold, Mason Bradley
Carroll, Olivia Faye
Carter, Haylee Nicole
Chalfant, Landon Ryan
Clark, Nathaniel Lucas
Coffman, Hayleigh Marie
Coons, Takoma Kaye
Curran, Ainsley Marilyn
Currens, Allison Catharine
Dancer, Carter Reynold
Daniel, Mitchell Robert
Danne, William James
Davis, Savanna Rose
Delaney, Russell Thomas
Dials, Drew Woodrow
Duckwall, Austin Parker
Edwards, Kara Anne
Erndt, Samuel Elliott
Faulk, Morgan Arlene
Ferguson, Kendra Nichole
Fisher, Owen Thomas
Fitzpatrick, Megan Alice
Fox, Brielle Leiani
Frame, Colton Dorn
Franco, Violet May
Freter, William Vaughn
Ghering, Natalie Jane
Giallombardo, Sylvena Lily
Gianettino, Ella Marie
Globeck, Ethan James
Gochenour, Ellie Jo
Griffin, Owen Mathew
Haley, Lauren Anne
Hall, Elisha Bradley
Harvey, Brody Madden
Haslinger, Heliena Mae
Henson, Jillian Elyse
Heron, Audrey Paige
Hofer, Grant Wayne
Hutchinson, Ali Nicole
Jacobs, Seth Daniel
Jacobus, Anastasia Gail
Kellough, Jack Warren
Key, Cloe Shiloh
Kildoo, Grant Charles
Klaus, Kyla Michelle
Kochheiser, Ava Dianne
Lawhun, Bryce Myles
Lawrence, Jax Michael
Ledesma Hernandez, Sammy
Leffler, Brayden Joseph
Long, Mia Grace
Loutzenhiser, Grace Mary
Lozano, Markus Mali Christian
Lyons, Brennan Marie
McAtee, Bella Jeanne
McClincy, Carson Michael
McKelvey, Hayley Reese
Meigs, Aidan Jonathan
Mika, Ava Elizabeth
Mininger, Griffin Timothy
Montgomery, Novalyne Joanne
Moyer, Alyssa Marie
Moyer, Reagan Shirley
Nelson, Mikayla Grace
Nicola, Rose Hanley
Nielsen, Seth Dale
Norling, Riley Marie
Osborne, Asche Bergin
Padilla-Harkness, Shunashi Del Carmen
Pankey, Joshua Adam
Paul, Brayden Luke
Phillips, Hannah Katherine
Price, Gage Anthony
Rahi, Zayna Noelle
Ralston, Molly Elizabeth
Reida, Natalie June
Rentz, Joshua Makoto
Rockwell, Elizabeth Rose
Ronk, Benjamin Thomas
Roush, Kailyn Rae
Settles, Trace Owen
Sharp, Gabrian William David
Sharpe, Olivia Brooke
Shaw, Zoie Lynn
Simcic, Erica Jane
Smith, Charlotte Gibson
Smith, Hailey Elizabeth
Smith, Skylar Ann
Snyder, Brooklyn Renee
Soule, Delaina Mishelle
Southworth, Tobias Andrew
Spangenberg, Michael Terry
Spann, Jacob Daniel
Stambaugh, Kennedy Ranee
Stanford, Carson Jeffrey
Stephens, Braylen Wesley
Stevens, Hayden Joseph
Stewart, Georgia Claire
Stewart, Judah Silich
Stewart, Samuel Orion
Tackett, Ryan Isaac
Taylor, Pepper Glenn
Tripp, Nathan Glenn
Tucci, Antonio Chase
Ulrey, Sydney Rae
Ulrich, Derek Reed
Vitale, Giana Lane
Vrancken, Natalie Rose
Vyas, Aryan
Walton, Kathleen Virginia
Weiss, Nicholas Andrew
West, Aidan Joseph
Wharton, Brennan Michael
Wilhelm, Ally Lynne
Wolfe, Conner Franklin
Workman, Wyatt James
Yancey, Faryn Skylar
Young, Gracie Clair
Young, Lillian Marie
Sophomores
Acree, William Cole
Anderson, Jackson Allen
Backs, Bridget Kay
Bartolone, Heidi Marie
Barton, Zara Eileen
Bates, Cameron Lynn
Beener, Madison Reiley
Belknap, Noah Charles
Bonello, Grace Ann
Borland, Cale Joseph
Brandt, Kylie Leigh
Branzel, Jason William
Bridgeman, Faith Josephine
Brown, Kara Louise
Brown, Lillian Kathleen
Bunyard, Nicholas John
Burke, Aubrey Elizabeth
Cappitte, Lillian Paige
Car, Celia Ann
Carr, Isabelle Ann
Chang, Sophia Emilia
Colvin, Annabelle Renee
Coomes, Alexa Nicole
Cooper, Skyler Mae
Couser, Eli Dalton
Craley, Amanda Renee
Currie, Jenna Raine
DaLuz, Olivia Marina
Davis, Kayli Michelle
DeCastro, Sophia Caryn
DeMeo, Tyler John
Deringer, Avery Lauren
Diol, Porter Joseph
Dolfi, Gianna Marie
Dolfi, Isabella Rose
Edwards, Haylea Marie
Edwards, Kylee Nicole
Everitt, Dylan Alan
Fay, Avery Michelle
Federer, Graham Michael
Fink, Gabriella Faith
Fortney, Sydney Laura
Garee, Victoria Anne
Garrabrant, Chase Rinehart
Gerren, Taylor Grace
Gillum, Elliott Nicole
Globeck, Stephen Bryce
Goff, Carrington Alexandra
Gonce, Maura Rae
Gorringe, Sophie Alexis
Graziosi, Josephine Grace
Greene, Charlotte Rose
Grieser, Logan James
Grim, Victoria Elaine
Grundtisch, Brock Gordon
Hall, Ciara Nicole
Harpster, Alexander Nathaniel
Harrington, Maya Jean
Hartsook, Garrett Dwight
Hartzler, Rosemary Bryn
Heigley, Kathryn Elizabeth
Hemingway, Mia Reann
Hoepfner, Anthony Ralph
Hofer, Luke Edward
Holmes, Regan Elizabeth
Hoover, Nicholas Matthew
Huber, Kaylyn Reese
Irvine, Garrett Edward
Johnston, Kyan Steven
Kelly, Emma Grace
Kerr, Avery Harper
Kletrovetz, Maggie Eleanor
Koch, Kaden Robbie
Konduru, Jeevan Venkat
Kuhlman, Brayden Daniel
Kuhlman, Quinn Morgan
Kuhn, Alexandra Maria
Lane, Brea Taylor
Lang, Logan Alexander
LaVrar, Keira Faith
Lengl, Eli Timothy
Lewis, Kaden Alan
Lokey, Jordyn Marie
Lust, Abigail Caitlin
MacKay, Jenna LeeAnn
Mahle, Samuel Edward
Markusic, Nicole Lynne
Marstiller, Kassidy Rose
Matos, Josselyn Mary Cecilia
May, Addison Rose
Mayer, Audrey Mireille
McCurdy, Brinley Grace
McDonald, Leah Marie
McMillen, Jacob Austin
Medley, Luke Matthew
Metzger, Landon David
Minton, Anna Marie
Mullins, Raegan Anastasia
Nash, Bryce Anthony
Newman, Autumn Bailey
Ng, Teagan Renee
Nier, Jacob Daniel
Norrod, Gabriel Wayne
Parker, Francesca Lauren
Phillips, Madison Kay
Roberts, Emma Kathleen
Rodgers, Chloe Angela
Ropp, Morgan Ryanne
Ryan, Keelia Christianne
Saathoff, Ella Katherine
Sanders, Stephen John
Sarcheck, Kendall Ann
Schmidt, Joel Robinson Max
Schneider, Alice Catherine
Severs, Nathan Lloyd
Sewell, Landon Michael
Shirkey, Alexandra Lynn
Snead, Nathaniel Stephen
Snodgrass, Alexander Reed
Spangler, Sophia Violet
St. John, Matthew Carlos
Stepsis, Zander Cole
Stevens, Megan Elizabeth
Stewart, Aidan Daniel
Stoneberg, Audrey Arija
Stooksbury, Lexi Lynn
Stumpf, Madeline Lucille
Tackett, Ellena Rose
Terry, Michael Aaron
Thompson, Taylor Nicole
Truax, Elaine Marie
Vennemeyer, Ryan Julius
Von Almen, Matthew Dean
Watters, Conor Robert
Weatherhead, Eliana Louise
Weber, Caroline Elizabeth
Wecker, Zachary Andrew
Weiss, Ethan Thomas
Welker, Hatteras Fiona
Wertz, Quinn Andrew
Wharton, Nathan Paul
Wilhelm, Adam Jacob
Wion, John Robert
Yaeger, Morgan Sadie
Zielinski, Addie Marie