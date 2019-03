Snouffer grabs POY honors

Player of the Year – Lyssi Snouffer (Delaware Christian)

Coach of the Year – Sam Krafty (Olentangy Liberty)

First Team

Erin Boehm (Sr.) – Big Walnut

Hannah Cowan (Sr.) – Buckeye Valley

Lyssi Snouffer (Jr.) – Delaware Christian

Jessica Nation (Jr.) – Olentangy Berlin

Teegan Pifher (Jr.) – Olentangy Liberty

Second Team

Avery Schone (Jr.) – Big Walnut

Alexis Amabile (So.) – Delaware Hayes

Olivia Margolies (Sr.) – Olentangy

Courtney Suchan (So.) – Olentangy Berlin

Kelly Levering (Jr.) – Olentangy Liberty

Honorable Mention: BIG WALNUT – Payton Carter (Jr.); BUCKEYE VALLEY – Dani Grether (Jr.) and Anika Craft (So.); DELAWARE CHRISTIAN – Abbi Maurer (Jr.) and Katie Neuhart (Fr.); DELAWARE HAYES – Alyssa Griner (So.), Jordan Lantz (So.) and Chloe Jeffers (Fr.); OLENTANGY – Meg Spohn (So.), Bridget Stafford (Fr.) and Kennedie Doup (So.); OLENTANGY LIBERTY – Abby Erickson (Sr.) and Trinity Ramos (Fr.); OLENTANGY ORANGE – Lauren Perone (Sr.), Anna Grabau (Jr.) and Riley Duffy (Jr.) OR Madi Riley (Jr.); VILLAGE ACADEMY – Rachel McLoughlin (Sr.) and Maddie Majewski (Jr.)

Delaware Christian junior Lyssi Snouffer grabs a rebound during a game earlier this season. Snouffer, the All-Delaware County girls basketball Player of the Year, averaged 25.3 points and 20.3 rebounds per game. https://www.delgazette.com/wp-content/uploads/sites/40/2019/03/web1_snouffer1.jpg Delaware Christian junior Lyssi Snouffer grabs a rebound during a game earlier this season. Snouffer, the All-Delaware County girls basketball Player of the Year, averaged 25.3 points and 20.3 rebounds per game. Ben Stroup | Gazette