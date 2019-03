Roderick headlines All-County boys basketball teams

Player of the Year – Ben Roderick (Olentangy Liberty)

Coach of the Year – Greg Nossaman (Olentangy Liberty)

First Team

Nate Griggs (Jr.) – Delaware Hayes

Sean Marks (Sr.) – Olentangy

Ben Roderick (Sr.) – Olentangy Liberty

Nick Nakasian (Sr.) – Olentangy Liberty

Bryson Lane (Sr.) – Olentangy Orange

Second Team

Kegan Hienton (Jr.) – Big Walnut

Dylan Herbert (Jr.) – Buckeye Valley

Troy Scowden (Fr.) – Buckeye Valley

Terin Kinsway (Sr.) – Delaware Hayes

Luke Ballinger (Sr.) – Olentangy Orange

Honorable Mention: BIG WALNUT –Brody Lawhun (Sr.), Nathan Montgomery (Sr.) and Carson Becker (Sr.); BUCKEYE VALLEY – Dylan Thompson (Fr.); DELAWARE CHRISTIAN – Jon Walter (Sr.), Pryce Johnson (Jr.), and Nathan Stewart (So.); DELAWARE HAYES – Jwan Lyles (Sr.), Addison Harvey (Jr.) and Paul Burris (Jr.); OLENTANGY – Noah Gossett (Sr.), Alex Sieve (Sr.) and Luke Riedel (Sr.); OLENTANGY BERLIN – Grant Schrieber (Jr.), Nick Camacho (Jr.) and Austin Corley (So.); OLENTANGY LIBERTY – Joey Thatcher (Sr.), Mitchell Kershner (Sr.) and Llwyatt Hofer (Sr.); OLENTANGY ORANGE – Nik Brannon (Sr.), Ryan Cutler (Jr.) and Andre Irvin (So.); VILLAGE ACADEMY – Max Block (Sr.)

Olentangy Liberty senior Ben Roderick cuts down the net after the Patriots won a Division I district title with a 72-65 decision over Hilliard Davidson earlier this month. Roderick, the All-Delaware County boys basketball Player of the Year, averaged 27.4 points and 7.7 rebounds per game while leading the Patriots to their first-ever trip to the state final four. https://www.delgazette.com/wp-content/uploads/sites/40/2019/03/web1_rodpoy-1.jpg Olentangy Liberty senior Ben Roderick cuts down the net after the Patriots won a Division I district title with a 72-65 decision over Hilliard Davidson earlier this month. Roderick, the All-Delaware County boys basketball Player of the Year, averaged 27.4 points and 7.7 rebounds per game while leading the Patriots to their first-ever trip to the state final four. Ben Stroup | Gazette

The All-County teams were selected by Delaware Gazette sports editor Ben Stroup and freelance writer Michael Rich.

