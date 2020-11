Moeller, Hand highlight All-County football teams

2020 All-Delaware County football teams

First-team offense

Quarterback: Jacob Moeller (Olentangy Berlin), senior. Backs: Aidan Kenley (Olentangy Liberty), senior; Caden Williams (Big Walnut), senior. Receivers: Caden Konczak (Olentangy Orange), senior; Bennett Lawrence (Olentangy Berlin), junior; Jace Middleton (Olentangy), senior. Line: Carter Smith (Olentangy Liberty), junior; Cole Troyer (Olentangy Berlin), senior; Toby Wilson (Olentangy), senior; Gavin Kenney (Delaware Hayes), senior; Mark Ruffing (Big Walnut), senior. Kicker: Felipe Scharff (Buckeye Valley), senior.

First-team defense

Backs: Caleb Gossett (Olentangy), senior; Joey Guagenti (Olentangy Orange), senior; Justin Rader (Olentangy Berlin), senior; Orion Ward (Delaware Hayes), senior. Linebackers: Landon Johnson (Olentangy), senior; Brian Yamokoski (Olentangy Liberty), senior; Will Weinberg (Buckeye Valley), senior; AJ Leasure (Big Walnut), senior. Line: Ethan Hand (Olentangy), senior; Landon Smith (Olentangy Liberty), senior; Nathan Rudawsky (Olentangy), senior. Punter: Hayden Olcott (Olentangy), junior.

Offensive Player of the Year: Jacob Moeller (Olentangy Berlin)

Defensive Player of the Year: Ethan Hand (Olentangy)

Coach of the Year: Mark Solis (Olentangy)

Second-team offense

Quarterback: Kaden Doup (Olentangy), senior. Backs: Nick Tiberio (Olentangy Berlin), junior; Ty Gillman (Delaware Hayes), senior. Receivers: Cam Barcus (Olentangy Liberty), senior; Alex Contreras (Buckeye Valley), junior; Ryan Horstman (Olentangy Berlin), senior; Chase Brecht (Olentangy Liberty), junior. Line: Antonio Alonso (Olentangy Berlin), senior; Tenner Lester (Olentangy Orange), senior; Jonathan Harder (Olentangy Berlin), junior; TJ Gadd (Olentangy), senior; Mason Hatcher (Buckeye Valley), senior. Kicker: Jack Behre (Olentangy Orange), junior.

Second-team defense

Backs: Brady Hershberger (Big Walnut), senior; Dom Magistrale (Olentangy Liberty), senior; Anthony Hughes (Buckeye Valley), senior; Jordan Rudolph (Olentangy Orange), junior. Linebackers: Jadon Ampadu (Olentangy Orange), senior; Luke Houston (Olentangy Orange), junior; Fletcher Holquist (Buckeye Valley), senior; Gordon Rond (Big Walnut), senior. Line: Matt McGeath (Delaware Hayes), senior; Jason Feasel (Olentangy), senior; Josh Piela (Olentangy Liberty), senior. Punter: Josh Laisure (Olentangy Orange), senior.

Honorable Mention

Mitchell Fields (Olentangy Liberty), Jagger Barnett (Big Walnut), Carson Vaulx (Buckeye Valley), Austin Dowell (Delaware Hayes), Shane Flanagan (Olentangy Liberty), Rico Franklin (Olentangy Orange), Ty Gillman (Delaware Hayes), Tyler Rosselli (Olentangy Liberty), Drew Thornton (Olentangy Liberty), Andre Ash (Buckeye Valley), Cole Wecker (Big Walnut), Xavier Weaver (Delaware Hayes), Lane Pritchard (Big Walnut), Marshall Klingel (Delaware Hayes), Austin Burchinal (Olentangy Berlin), Bryce Young (Olentangy Berlin), Brady Ramsey (Olentangy), Ethan Lee (Olentangy Berlin), Aiden Loeffler (Olentangy Berlin), Ethan Wise (Olentangy), Drew Thornton (Olentangy Liberty), Dylan Dempsey (Olentangy Orange), Tyler Yanka (Olentangy Orange), Carson Carrier (Olentangy Liberty).

Olentangy Berlin quarterback Jacob Moeller hands off to Gavin Angell during the first half of a Division II regional quarterfinal against host Westerville South last month. Moeller threw for 2,823 yards and 24 touchdowns for the Bears, who finished 5-4 with a pair of playoff wins.