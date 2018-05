Delaware Hayes seniors set to graduate Saturday

Hayes High School seniors will receive their diplomas and graduate Saturday morning.

Graduation begins at 10 a.m. Saturday at the stadium at Hayes. The commencement speaker will be ABC 6 and FOX 28 reporter Tom Bosco. The ceremony will also include speeches from Valedictorian Madelynn Wilson and Salutatorian Charlie Zimmerman.

The ceremony will be streamed at https://www.dcs.k12.oh.us/site/Default.aspx?PageID=382

Seniors set to graduate Saturday are:

Naseem A. Abdussalaam, Madeline Rose Allison, Cam Anello, Erik Arehart, Kovy Michael Arseneau, Claire Arthur, Caitlyn Starr Ashley, Abigail Elizabeth Backus, Jacob Matthew Bailey, Kevin E. Bailey, Jr., Kyle Steven Bailey, Brooklyn Elaine Barksdale, Demeko LaVonn Barnes, Virginia Eileen Barnhart, Cole R. Barton, Caroline Elizabeth Baxley, Preston Martin Beach, Brittany A. Bennett, JennaMarie Maxine Berger, Autumn Charlotte Bills, Kenijah Renee Bivens, Gavin Joseph Black, Dylan M. Blair, Danielle Blasko, Ashley A. Boodoo, Lindsey Renee Borchers, Ahdrin Marie Bordner, Rachael Erin Bourget, Taylor Nicole Boyd, Owen Boyer, Lillian Hannah Breese, Tyler Allen Brey, Brieanna Kaitlyn Brimhall, Jared M. Britt, Alison Jade Brockett, Britney Ilo Brookens, Dylan B. Brown, Naomi Dawn Brown, Erin Michelle Bruce, Sarah Elizabeth Bryant, Courtney Erin Buck, Thomas Burgett, Evan Thomas Burkart, Shyanne Burns, Destinee Jayde Burwell, Dominic J. Byers, Garrett Daniel Caldwell, Shelby Lynn Carlson, Caleb Andrew Carroll, Jordan I. Casey, David R. Caudill, Cheyenne J. Cavazos, Elizabeth Rose Chapa, Morgan Victoria Cherry, Vincent R. Cherup, Destin Michael Childers, Karly Elisabeth Childers, Brooklyn Jade Claffey, Cecilia Ali Clark, Griffin Clark, Jasmine Araseli Clark, Ryan J. Clark, Hunter Giles Clarke, Emily Lynne Clement, Amber Clingan, Daniel J. Cocherl, Theodore Glen Cochran, Katherine Elizabeth Coomes, Erica Grace Cremeans, Victoria Ashley Crist-Stottlemire, John William Cromlish, Jason Lee Cross, Dante Ray Crumb, Omar Castillo Cruz, Connor R. Culver, Maverick Nathaniel Cyrus, Amaia Shundiin Daniel, Ryan J. Daughenbaugh, Leah Davis, Ian Dean, Adam Lee Dennison, Connor Dale Derstine, Samantha Lynn DeWitt, Neva DiPietro, Mariah Dodge, Teresa Mary Doellinger, Braden C. Donges, David Ryan Dorsey, Nash Dorsey, Josh Dowell, Alexander Douglas Dutcher, Payton M. Dydek, Andrew Jacob Dyer, Nóra Szebeni Éder, Casey James Eiland, Madison M. Eldridge, Tristan E. Emans, Caleb Christopher Wayne Estep, Jenna Madison Fairchild, Bryce Dean Feaster, Emma Grace Fenton, Colin Charles Ferguson, Casey James Fields, Britany Ann Floehr, Graham Michael Fordham, Gretchen Renee Foster, Grace Elizabeth Fowler, Nicholas Scott Frary, Paul Frentsos, Clint Gannon, Claudia Rubi Garcia, Haley Kay Gardner, Ashley Gebhart, Riley Michelle Geiger, Carina Geissler, Natalia Christine Geissman, Alison Clare Gemberling, Hannah Faith George, Hailee Alexis Ginger, Matthew C. Gray, Samuel Michael Green, Alissa Marie Gronwall, Alexandria Elyse Grossman, Cielo Areli Guijosa, Nayeli Guijosa, Marcus E. Haase, Gabriel Haferman, Jillian Marie Haley, Ethan Sun-Han Talmadge Hall, Talea R. Hall, Morgan Min Ji Halterman, Audrey Hannahs, Kara Hardison, Kimberly Hardison, Miriam Hannah Hart, Ryan Kenneth Hawkins, Gabriel Alexander Hayes, Madeline Diane Hayes, Hannah G. Hayward, Sean Perrin Hazelton, Nicholas W. Hedges, Sydney Rene Henderson, Jacob William Henley, Luke Xavier Heuser, Joseph Mark Hill, McKenzie Hill, Samantha May Holbrook, Drake Taylor Hooper, Heidi Joann Hopstetter, Kelly P. Horvath, Damion Gage Howard, Sabrina Marie Huff, Brandon E. Hughes, Michael Joseph Hughes, Michael Edwin Hundley, Rocco Huston, Zane Hypes, Serena Susana Ishwar, JaMare Shamar Jackson, Allison James, Dylan Mahendranauth Jebode, Sarah Elizabeth Jennings, Bradford Allen Johnson, Cody DeSean Johnson, Ericka Mildred Johnson, Justin Johnson, Kaitlynn E. Johnson, Levi Jake Jones, Stephenie Renee Jones, Vincent Nikolai Jones, Julia Kirsten Justice, Brody Kannally, Kevin Kajjubi Katumwa, Julia Kaylor, Logan Michael Keeder, Victoria Elizabeth Keesee, Zachary D. Kendrick, Arura J. Kendrick, Terran Kiff, Emilie Nicole Kinney, Jotham David Kisitu, Maria Quinn Kitts, Paris Dae Knipp, Zachary Andrew Koch, Weslee N Kunkel, Derek Ryan Kusche, Mark Joseph Lakatos, Keegan Conley Lammers, Reece Diana Lander, Aiden M. Lang, Jeffrey Jordan Lanham, Shane Michael Lashley, Nikolas Micheal LeCrone-Adams, Christian Fielding Lehner, Abigail Rose Lewis, Jacob Charles Likens, Daniel Lee Litke, Selena Nicole Llamas, Mikayla Lloyd, Brandon Michael Lones, Alexander William Love, Allyson Renee Lucas, Andrew Allen Michael Lund, James Madigan, Julianmarye Maldonado Rodriguez, Lydia Corinne Maley, Nicholas Marcum, Jack Benjamin Marks, Erin Martinez, Monica Martinez, Natalie Ranae Mason, Colette Pilar Massis, Riley Elizabeth Mathias, Jason Mathus, Anthony Matus, Noah Scott Maynard, Blain Thomas McCormick, Grady P. McFadden, Chase McGarry,Katelyn Marie McKee, Lauren Alessaundra McMillin, Shelby McQuigg, Noah Gifford Meehan, Thomas Owen Meehan, Keltin J. Melvin,Emily M. Metheney, William George Metroff, John Wesley Miller, Kyra M. Miller, Zachary Allen Miller, Blair Alexis Millet, Robert Milner, Timothy Matthew Lee Minnich, Caitlin Renee Mitchell, Jordan L. Mitchell, Haley Victoria Moore, Isaiah J. Moore, Carolyn Moorman, Jaida Lanae Moultry, Erika Renee Mueller, Ian Mungovan, Kelsey Marie Murfield, Alaina Gabrielle Murphy, Amber Elaine Murphy, Lauren Ann Mussenden, Phillipe Mutwali, Daryn Lanae Myers, Martha Nabwire, Josiah Naegele, Christian Reece Neeper, Nicholas Keith Neuhart, Robyn Elizabeth Nicholson, Drew M. Niemi, Nicholas P. O’Bryant, Kaitlin R. Obranovich, Delaney Olson, Reagan Olson, Ronald Chase Osborne, Juliana Bonsu, Isaiah James Page, Adalena Theresa Palmquist, Josephine Gertrude Palumbo, Andrew T. Parker, Wilhelm Gunther Peter Parks, Bre’ell Partin, Nicholas A. Patten, Chase V. Patton, Glennis Jamison Pauley, Maddy Brooke Pendleton, Dalton Paul Virgil Phelps, Abigail Renee Pitstick, Cody Samuel Place, Anna Porter, Dalton M. Powers, Brooklyn Michelle Preston, Robert Anthony Proffit, Alexis Keanokapulani Purdum, Sara Rainey, Hannah Pierce Ramey, Chance Michael Ramsey, Kourtney Maribel Raymundo, Brooklyn Renee Rector, Nathan Robert Reed, Sien B. Reeves, Gary Roger Reeves, Lauren Amber Rehm, Colton Allen Retterer, Virgil Rhodes, Winnie Rhodes, Sarita Michelle Richardson, Grace C. Roark, Dereck W. Robinson, Lauryn Rocassin, Jaela Nikole Rodela, Sierra M. Roesch, Ethan Mitchell Rogers, Ashtyn Christopher Rollins, Courtney Madison Romanoski, Brandon C. Rose, Warren G. Rose III, Chloe Rowland, Zachary Ruen, Lauren E. Rumbalski, Liam Rush, Andrea D. Rushing, Cristina Rusu, Ian Salvador, Justin A. Sanclemente, Shelbi Malia Sand, Xander A Sargent, Andrew Nathanial Sarna, Chloe Sauer, Cynthia Jade Saxby, Catherine Winter Grace Scara, Mary Grace Schafer, Sara R. Scheib, Annabelle J. Schoonard, Rachel Ann Schreiber, Alex Schumacher, Jenna B. Schweickert, Martina Marie Scott-Holloway, Mercedes Seitter, Breanna Nicole Shaw, Kole Jordan Shaw, Oliver Glenn Shaw, Megan Elizabeth Shearer, Tre Nicholas Shields, Olivia Grace Shroyer, Kevin K. Shuey, Maiah Kathleen Siegwald, Christopher Singer, Mikayla Carolyn-Cheree Siniff, Elizabeth Siverling, Isaac J. Smith, Jake A. Smith, Madelyn Smith, Tyler J. Smith, Victoria R. Smith, Austin James Souders, Eleni Maria Speelman, Hunter James Stabley, Christopher Steberl, Megan Brooke Steinberger, Tyson I. Stepp,Mallory Katelyn Stonebraker, Joseph P Strubler, Michael Emmanuel Sturgill, Nathaniel Scott Sullivan,Tracey D. Sumner Jr., Christopher Tyler Swain, Logan Nathaniel Sweeney, Emily Morgan Taylor, Tyonna Louise Taylor, Sarah G. Taynor, Corbin Thoman, Grace Ann Thomas, Nathan Tyler Thomas, Travis Allen Thomas, Ashley Marie Thompson, Jacob Charles Owen Tomak, Isaiah Mikal-Thomas Toney, Todd Michael Toney Jr., Kaylee Ann Travis, Kelsey Ann Travis, Emma Tucky, Mary Ulicny, Jillian Eileen Ulmer, Haven Upchurch, Aaliya Janee Urbanowski, Jenna Kristen Van Gundy, Jourdan Eugene Vaughan, Katya Vernon, Jessica Walker, Emma Lynda Wasielewski, Ethan K. Watts, Mallorie May Watts, Ridge Dalton Watts, Morgan Reiss Wehrle, Anna Claire Wells, Riley Brandon Wells, Brian David Ronel Wharton, Heather M. White, Jonathan William White, Nathan J. White, Alexander Whited, Jasmine Rayne Whitmire, Frederick Wayne Whitney lll, Jonas Orion Wilde, Lucas Michael Wildman, Megan Willey, Ian Patrick Williams, Madelynn Renee Wilson, Aquavion Alexander Wingfield, Ashley Woller, Christopher Ryland Wood, Joseph Tylor Wood, Mariah Jean Wood, Zoe Ann Workman, David Nicholas Wortz, Lauren Yates, Andrew Young, Victoria Young, Hogan Zeller, and Charles Hampton Zimmerman.

Gazette Staff delnews@aimmediamidwest.com

