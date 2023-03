Bower, Waterwash headline All-County girls basketball teams

By

Delaware All-County girls basketball teams

Player of the Year: Gigi Bower (Olentangy Liberty), 5-9, jr., 16.1 points per game

Coach of the Year: Tom Waterwash (Olentangy Liberty)

First Team: Gigi Bower (Olentangy Liberty), Megan Weakley (Big Walnut), Ella Hazelrigg (Buckeye Valley), Addy Beard (Delaware Christian), Claire Mikola (Olentangy Liberty).

Second Team: Addison Marston (Olentangy Liberty), Whitney Stafford (Olentangy), Layla Merriweather (Olentangy Berlin), Adrionna Brown (Delaware Hayes), Emily Huston (Buckeye Valley).

Honorable Mention: Camryn Cummings (Olentangy), Sam Toney (Delaware Hayes), Jordan Sullivan (Olentangy Orange), Emma Delmore (Olentangy Orange), Mairin O’Brien (Olentangy Orange), Abbey Coleman (Big Walnut), Maddy Stumpf (Big Walnut), Teagan Ng (Big Walnut), Porter Barickman (Delaware Hayes), Denza Allen (Big Walnut), Mia Raines (Olentangy Berlin), Abbie Bell (Olentangy Berlin), Chayla Rankin (Olentangy), Cami Elliott (Olentangy Berlin), Kate Mosher (Olentangy), Jocelyn Franz (Olentangy Berlin), Ellen Tiede (Delaware Christian), Ryan Chapman (Olentangy Liberty), Emma Karagheuzoff (Olentangy Liberty), Maria Stack (Olentangy Liberty), Carlie Osborne (Buckeye Valley), Molly Meier (Buckeye Valley).