Big Walnut High School

HONOR ROLL
THIRD QUARTER
FRESHMEN
Alexander, Gracyn Ann
Alexander, Kara Michelle
Andrian, Calista Natalie
Atwood, Lylah Paige
Bah, Jasmine Rachel
Baucke, Lorelai Marie
Becker, Carter Joshua
Beener, Morgan Renee
Bennett, Derek Joseph
Biddlestone, Avery Jane
Bintz, Lyndsey Nicole
Bishop, Langley Rose
Booker, Mossis Dawon
Bradley, Emma Lee
Brooks, Hannah Grace
Brown, Leona Rose
Burch, Rory Colleen
Butauski, Brynn Alyssa
Caplan, Keegan Miken
Cence, Savannah Lee
Ceneskie, Joseph David
Chadwick, Connor Thompson
Clever, Madilyn Michele
Cochran, Justin Michael
Collins, Nathan James
Coriell, Maxwell Benjamin
Cox, Kylie Ann
Dankovich, Grace Karen
Del Vesco, Alexandria Nicole
Deverso, Avery Rachel
Diol, August Quinn
Doan, Landen Joseph
Dollison, Samantha Elizabeth
Dorsten, Grace Louise
Drewyor, Brynn Isabel
Durheim, Savannah Lynn
Ebbers, Jenna Eileen
Eckelbarger, Brody Earl
Eifert, ToryLea Bryn
Elliot, Sara Grace
Evans, Leah Marie
Federer, Alexis Bailey
Felty, Brody James
Forman, Holton James
Frazzini, Dominic James
Fu, Ling Xiao
Gabel, Brooke Olivia
Garcia De la Paz, Brissa De la Rosa
Garcia, Cristobal Rogelio
Gariando, Yessamae Lee Figurasin
Gianettino, Mia Alyse
Gigliotti, Max Raymond
Gilbert, Samuel Luxon
Gonzalez Nabarrete, Bailie Elianna
Grant, Greyson Bradford
Grubb, Nathan William
Hafer, Allison Marie
Hamilton, Sydney Jayne
Harman, Mason Wesley
Hatfield, Brody Keaton
Hernandez-Hernandez, Claudia Liliana
Heron, Ryan Andrew
Hohenbrink, Leah Ann
Hohenbrink, Lillian Sue
Howell, Mikayla Faith
Huber, Ava Grace
Hutson, Ava Jane
Irwin, Ethaniel Michael
Irwin, Tyler James
Joyce, Sean Thomas
Judy, Caroline Rose
Katta, Sahana *
Kay, Leigha Marie
Kaylor, Trey Jeremy
Keck, Abigail Bryn
Kelly, Kate Elisabeth
Kemmerling, Grace Marie
Kerr, Augustine Phillips
Kessler, Brayden William
Konduru, Tanvi Sai
Kovach, Sydney Elizabeth
Krajewski, Bradley Jonathan
Kreager, Austin John
Krebs, Ethan Matthew
Kuhn, John Mitchell
Large, Cooper Andrew
Lasher, Lauren Jane
LaVrar, Sydney Jade
LeHew, Avery Rose
Lehman, Mario Marincho
Lewis, Gabriel Archer
Lilly, Bennett Leonidas
Lohnes, Matthew Clarence
Lokey, Payton Alexander
Luff, Graysen Wayne
Lumbra, Mia Rose
Lynn, Calvin Andrew
Marshall, Jacob Thomas
Maxeiner, Macy Grace
Maynard, Julianna Faye
McClain, Cheyenne Marie-Kai
McClain, Dakota Walker
McComas, Addison Lynn
McCorkle, Noah Ryan
McCurdy, Ellie Joy
Melvin, Sophia Ann
Metzger, Lauren Elizabeth
Milburn, Hannah Lynmarie
Milenov, Isabella Nevena
Miller, Addison Irene
Miller, Camilla Angeline
Mininger, Landri Kate
Moellman, Josephine Lind
Morris, Alexa Marie
Murphy, Lauren Christine
Musselman, Elizabeth Ann
Musselman, Joshua David
Nier, Pavlina Rose
Nikolenko, Daniel Maksim
Norrod, Grace Addison
Oppliger, Addison Rose
Parsons, Jackson Hening
Patterson, Cameron James
Preston, Olivia Sue
Pummel, Samuel Bradley
Raines, Delaney Payge
Ramos Retana, Stephany
Ranalli, Nico Anthony
Reichert, Andrew Jeffrey
Richardson, Jensen Jay
Riggs, Danica Kaylin
Rodriguez, Nicolas Sepriano
Roig, Faith Marie
Ross, Jesse Elizabeth
Rowe, Mia Bella
Russell, Ainsley Madison
Russell, Carter Jackson
Russell, Kylie Lynn
Saavedra-Orocio, Kevin
Salamido, Sofia Marie
Salonsky, Cian Anders
Scheu, Evelyn Helena
Shicks, Virginia Renea
Siewert, Claire Kathryn
Smedley, RyLee Aeiden
Smith, Allison Kay
Stanford, Remy Lee
Stark, Ayden Alexander
Steele, Caitlyn Marie
Stoneberg, Mason Herbert
Stover, Clint Harvey
Streng, Lilybell Lucile
Strohm, Brayden James
Swager, Anna Leona
Tackett, Ava Madisyn
Taylor, Brady William
Terrero, Brooklynn Anne
Thornhill, Alexis Marie
Thornhill, Anna Caroline
Thornhill, Ava Jane
Tluchowski, Seth Thomas
Tobar, Cruz Christian
Warren, Andrew Joseph
Way Gonzalez, Luis Armando
Weaver, Maria Isabella
Wecker, Jacob Andrew
Wheeler, Brodie Michael
Williams, Kinsey Claire
Wilson, Julia Rae
Wion, Andrew Michael
Woehrle, Anna Maria
Wynia, Elliana Joy
Yu, Xueqing
Zielinski, Ella Irene
Zielinski, Gabriel Matthew
SOPHOMORES
Akers, Lux Owen
Allen, Providenza Kay
Anderson, Paris Deanna
Arriaga, Riley Anne
Banez, Aiden Jordan
Bean, Delaney Grace
Beatty, Dylan Alexander
Bessinger, Max Haruki
Board, Mylo Josiah
Boldizar, Andrew David
Borders, Delanie Lynne
Brown, Rachel Caton
Busold, Mason Bradley
Carroll, Olivia Faye
Carter, Haylee Nicole
Chadwick, Aidan Tyler
Clark, Jackson Thomas
Coffman, Hayleigh Marie
Collins, Lilith Mina
Coons, Takoma Kaye
Curran, Ainsley Marilyn
Currens, Allison Catharine
Dancer, Carter Reynold
Daniel, Mitchell Robert
Danne, William James
Darst, Adah-Mary Dawn
Davis, Savanna Rose
Dawson, Olivia Grace
Dials, Drew Woodrow
Duckwall, Austin Parker
Erndt, Samuel Elliott
Fisher, Owen Thomas
Fitzpatrick, Megan Alice
Frame, Colton Dorn
Freter, William Vaughn
Ghering, Natalie Jane
Giallombardo, Sylvena Lily
Gianettino, Ella Marie
Gochenour, Ellie Jo
Griffin, Owen Mathew
Hall, Elisha Bradley
Hannah, Noah Leon
Haslinger, Heliena Mae
Henson, Jillian Elyse
Heron, Audrey Paige
Huffman, Robert Anson Clark
Hutchinson, Ali Nicole
Jacobs, Seth Daniel
Kellough, Jack Warren
Kildoo, Grant Charles
Klaus, Kyla Michelle
Kline, McKenzie Lou
Kochheiser, Ava Dianne
Kofi-Opata, Chelsie Maureen
Krebs, Madison Elizabeth
Ledesma Hernandez, Sammy
Leffler, Brayden Joseph
Loeffler, Aidan Robert
Long, Mia Grace
Loutzenhiser, Grace Mary
Lozano, Markus Mali Christian
Lyons, Brennan Marie
McClincy, Carson Michael
McCruter, Braden Gordon
Meigs, Aidan Jonathan
Mika, Ava Elizabeth
Miller, William James
Montgomery, Novalyne Joanne
Moyer, Alyssa Marie
Moyer, Reagan Shirley
Murphy, Clare Meredith
Nelson, Mikayla Grace
Nguyen, Thompson
Nicola, Rose Hanley
Norling, Riley Marie
Padilla-Harkness, Shunashi Del Carmen
Pankey, Joshua Adam
Phillips, Hannah Katherine
Phillips, Peyton Reese
Price, Gage Anthony
Rahi, Zayna Noelle
Ralston, Molly Elizabeth
Rentz, Joshua Makoto
Rockwell, Elizabeth Rose
Ronk, Benjamin Thomas
Roush, Kailyn Rae
Rygiel, Jason Christopher
Saavedra-Orocio, Leslie Yaneli
SanFillipo, Cooper Anthony
Sanford, Kirill James
Schutt, Isaiah Logan
Schutt, Joshua Agen
Settles, Trace Owen
Sharp, Gabrian William David
Sharpe, Olivia Brooke
Shaw, Zoie Lynn
Smith, Charlotte Gibson
Smith, Hailey Elizabeth
Snyder, Brooklyn Renee
Soule, Delaina Mishelle
Southworth, Tobias Andrew
Spangenberg, Michael Terry
Spann, Jacob Daniel
Stambaugh, Kennedy Ranee
Stanford, Carson Jeffrey
Stewart, Samuel Orion
Tackett, Ryan Isaac
Taylor, Pepper Glenn
Tripp, Nathan Glenn
Ulrey, Sydney Rae
Ulrich, Derek Reed
Vitale, Giana Lane
Vyas, Aryan
Walton, Kathleen Virginia
Ward, Nathan James
Weiss, Nicholas Andrew
West, Aidan Joseph
Wharton, Brennan Michael
Wilhelm, Ally Lynne
Wilke, Jenna Marie
Wince, Evelyn Faith
Wolfe, Conner Franklin
Yancey, Faryn Skylar
Young, Gracie Clair
JUNIORS
Acree, William Cole
Anderson, Jackson Allen
Augustine, Abigail Lynn
Backs, Bridget Kay
Barnett, Matthew Ryan
Barton, Zara Eileen
Bates, Cameron Lynn
Bean, Ella Alexis
Belknap, Noah Charles
Benson, Reza Lauren
Borland, Cale Joseph
Bowser, Clara Louise
Brandt, Kylie Leigh
Branzel, Jason William
Bridgeman, Faith Josephine
Brown, Lillian Kathleen
Burke, Aubrey Elizabeth
Buzaki, Jacinda Sophia
Car, Celia Ann
Carr, Isabelle Ann
Cooper, Bishop August
Cooper, Skyler Mae
Couser, Eli Dalton
Craley, Amanda Renee
DaLuz, Olivia Marina
Davis, Brooklyn Joy
DeCastro, Sophia Caryn
Deringer, Avery Lauren
Diol, Porter Joseph
Dolfi, Gianna Marie
Dolfi, Isabella Rose
Edwards, Haylea Marie
Edwards, Kylee Nicole
Everitt, Dylan Alan
Federer, Graham Michael
Fink, Gabriella Faith
Furukawa, Aidan James
Gillum, Elliott Nicole
Globeck, Stephen Bryce
Gneiting, Justin Michael
Goff, Carrington Alexandra
Gorringe, Sophie Alexis
Gray, Madison Doon
Greene, Charlotte Rose
Grieser, Logan James
Grim, Victoria Elaine
Hall, Ciara Nicole
Harpster, Alexander Nathaniel
Harrington, Maya Jean
Hartsook, Garrett Dwight
Hartzler, Rosemary Bryn
Hemingway, Mia Reann
Hoepfner, Anthony Ralph
Hoover, Nicholas Matthew
Huber, Kaylyn Reese
Irvine, Garrett Edward
Johnson, Samantha Renee
Johnston, Kyan Steven
Jones, Ella Nicole
Kelley, Brooklyn Rae
Kelly, Emma Grace
Kerr, Avery Harper
Koch, Kaden Robbie
Konduru, Jeevan Venkat
Kuhlman, Quinn Morgan
Lane, Brea Taylor
Lang, Logan Alexander
Lewis, Kaden Alan
Lokey, Jordyn Marie
Long, Liam Michael
Lust, Abigail Caitlin
Mandebvu, Tendai Agnes
Markusic, Nicole Lynne
Marstiller, Kassidy Rose
May, Addison Rose
Mayer, Audrey Mireille
McCurdy, Brinley Grace
McDonald, Leah Marie
Mechling, Megan Michele
Medley, Luke Matthew
Merlo, Nicholas Nunzio
Metzger, Landon David
Minor, Trenton Noah
Minton, Anna Marie
Newman, Autumn Bailey
Ng, Teagan Renee
Nier, Jacob Daniel
Norrod, Gabriel Wayne
Parker, Francesca Lauren
Phillips, Madison Kay
Radtke, Ruthie Dora
Roberts, Emma Kathleen
Rodgers, Chloe Angela
Ropp, Morgan Ryanne
Ryan, Keelia Christianne
Saathoff, Ella Katherine
Sarcheck, Kendall Ann
Schneider, Alice Catherine
Severs, Nathan Lloyd
Shearer, Jordan Bantegizeh
Shick, Hannah Grace
Shirkey, Alexandra Lynn
Snead, Nathaniel Stephen
Snyder, Sydnee Victoria
St. John, Matthew Carlos
Stanford, Emil Benjamin
Stevens, Megan Elizabeth
Stewart, Aidan Daniel
Stoneberg, Audrey Arija
Stooksbury, Lexi Lynn
Stumpf, Madeline Lucille
Tackett, Ellena Rose
Terry, Michael Aaron
Thompson, Taylor Nicole
Truax, Elaine Marie
Vennemeyer, Ryan Julius
Von Almen, Matthew Dean
Wagner, Darrin Ray
Weatherhead, Eliana Louise
Weber, Caroline Elizabeth
Wecker, Zachary Andrew
Weiss, Ethan Thomas
Weiss, Evan Wayne
Welker, Hatteras Fiona
Wertz, Quinn Andrew
Wharton, Nathan Paul
White, Emily Marie
Wilhelm, Adam Jacob
Wion, John Robert
Withrow, Carson Edward
Yaeger, Morgan Sadie
Zielinski, Addie Marie
SENIORS
Abshire, Braden Carl
Altafini, Carlotta
Ames, Maci Jane
Anderson, Blake Bane
Anderson, Lorne Michael
Andrian, Dawson Dean
Baldy, Kelly Hoa
Ballard, Addison Remayna
Bello, Nicolas Eugene
Bessinger, Rickey Kosei
Blais, Colin Jeffrey
Bouwman, Avery Rose
Boyer, Alayna Claire
Branson, Aiden Bradley
Brooks, Lily Claire
Bueneman, Ryan James
Bullock, Reagan Aletah
Clark, Allison Kay
Clawson, Ethan Garrison
Clawson, Madelyn Grace
Clawson, Noah Roman
Clawson, Samuel Joseph
Cole, Cameryn Elizabeth
Coleman, Abbey Wren
Conrad, Michael Andrew
Coriell, Lilly Paige
Coulson, Grant Goodwin
Couser, Owen Patrick
Cox, Aryadevi Venkaya
Cox, Jayadevi Venkayya
Cox, Jenna Marie
Cumberledge, Tineka Nicole
Curran, Caleb Robert
Currens, Andrew Kevin
Dancer, Theodore James
Dole, Christina Ashleigh
Drewyor, Grant Erik
Dull, Allison Lee
Eckelbarger, Liberty Maelynn
Edwards, Alexis Christina
Erndt, Sophia Marie
Finn, Lily Claire
Froehlich, Ella
Fujii, Samuel Preston
Furr, Elijah Joseph
Garcia, Gladys Giselle
Gaskins, Andrew David
Gayheart, Elizabeth Michelle
Ghering, Gabriel Christian
Giordano, Vincent Joseph
Gladden, Camden Jay
Greathouse, Hayleigh Robin
Griffith, Zachary Scott
Grudell, Megan Amanda
Hamilton, River Anne
Hamilton, Skye Marie
Hartzler, Prescott Thomas
Heaton, Zain Avery
Henriot, Chloe Anna Michelle
Henry, Lexie Reece
Hershberger, Carly Anne
Hinton, Lucas Colton
Hjazeen, Salim Haythem
Hoyles, Meg Elizabeth
Jones, Madalyn Grace
Jones, Matthew Aaron
Judy, Nicholas Adam
Justice, Jacob Rolland
Kallgren, Madeline Grace
Kaylor, Mya Lynnae
Kaylor, Tia Michelle
Kildoo, Bradley James
Kim, Thiang Rem
Kirby, Nathan Michael
Kletrovetz, Jace Ryan
Kroninger, Katlin Elizabeth
Krous, Mackenzie Rae
Leino, Anna Sophia
Limon, Javier Angel
Livesay, Katrina Bailey
Logue, John Kenneth
Lowe, Olivia Jayne
Mahle, Madelyn Nicole
Mangino, Paige Suzanne
Martin, Haven Clayton
Maynard, Danielle Theresa
Maze, Zachary William
McClain, Jeremy Dasan
McKelvey, Charles Sherman
McLane, Molly Janet
Meger, Kelsi Sue
Montgomery, Josiah Ray
Moroz, Madelyn Paige
Munoz, Scarlet Maria
Murnieks, Aleksander Janis
Murnieks, Karlina Isabel
Murrin, Victoria Lynn
Myers, Jacquelyn Rose
Nagy, Adrianna Marta
Nilsen, Marley Deborah
Osborne, Garrett Cash
Pavlak, Jacob Scott
Pentello, Nicholas Samuel
Perry, Brayden Alexander
Pettit, Amy Lynn
Rahi, Zahara Fozia
Rausch, Teralyn Nicole
Rawls, Emma Malle
Rines, Kyle Joseph
Ross, Macy Blair
Ross, Thomas Jackson
Rulke, Louisa Sophie
Rush, Mason Alexander
Russell, Kaison Eugene-Allan
Sabo, Carley Ann
Salloum, Cristian Camile
Schlaegel, Anna Faith
Shick, Joshua David
Shubert, Roman Victor
Slone, Audrey Renee
Smith, Cayden Juan
Smith, Grace Leanna
Smith, Hannah Kaitlyn
Soule, Oakley Reed
Stein, James Thomas
Sutton, Jennifer Grace Lucille
Suver, Megan Olivia
Swackhammer, Kyler Lennon
Swager, Ethan Paul
Taylor, Cara Maryann
Telesz, Logan Craig
Towery, Nakia Parker
Twyford, Lydia Rees
Varvel, Anna Drew
Wark, William Robert
Watts, Jackson James
Weakley, Megan Anne
Williams, Parker Jay
Wise, Wesley Alexander
Young, Gabrielle Athena
Zappia, Harley Ives