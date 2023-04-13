Big Walnut High School

By
Delaware Gazette
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HONOR ROLL

THIRD QUARTER

FRESHMEN

Alexander, Gracyn Ann

Alexander, Kara Michelle

Andrian, Calista Natalie

Atwood, Lylah Paige

Bah, Jasmine Rachel

Baucke, Lorelai Marie

Becker, Carter Joshua

Beener, Morgan Renee

Bennett, Derek Joseph

Biddlestone, Avery Jane

Bintz, Lyndsey Nicole

Bishop, Langley Rose

Booker, Mossis Dawon

Bradley, Emma Lee

Brooks, Hannah Grace

Brown, Leona Rose

Burch, Rory Colleen

Butauski, Brynn Alyssa

Caplan, Keegan Miken

Cence, Savannah Lee

Ceneskie, Joseph David

Chadwick, Connor Thompson

Clever, Madilyn Michele

Cochran, Justin Michael

Collins, Nathan James

Coriell, Maxwell Benjamin

Cox, Kylie Ann

Dankovich, Grace Karen

Del Vesco, Alexandria Nicole

Deverso, Avery Rachel

Diol, August Quinn

Doan, Landen Joseph

Dollison, Samantha Elizabeth

Dorsten, Grace Louise

Drewyor, Brynn Isabel

Durheim, Savannah Lynn

Ebbers, Jenna Eileen

Eckelbarger, Brody Earl

Eifert, ToryLea Bryn

Elliot, Sara Grace

Evans, Leah Marie

Federer, Alexis Bailey

Felty, Brody James

Forman, Holton James

Frazzini, Dominic James

Fu, Ling Xiao

Gabel, Brooke Olivia

Garcia De la Paz, Brissa De la Rosa

Garcia, Cristobal Rogelio

Gariando, Yessamae Lee Figurasin

Gianettino, Mia Alyse

Gigliotti, Max Raymond

Gilbert, Samuel Luxon

Gonzalez Nabarrete, Bailie Elianna

Grant, Greyson Bradford

Grubb, Nathan William

Hafer, Allison Marie

Hamilton, Sydney Jayne

Harman, Mason Wesley

Hatfield, Brody Keaton

Hernandez-Hernandez, Claudia Liliana

Heron, Ryan Andrew

Hohenbrink, Leah Ann

Hohenbrink, Lillian Sue

Howell, Mikayla Faith

Huber, Ava Grace

Hutson, Ava Jane

Irwin, Ethaniel Michael

Irwin, Tyler James

Joyce, Sean Thomas

Judy, Caroline Rose

Katta, Sahana *

Kay, Leigha Marie

Kaylor, Trey Jeremy

Keck, Abigail Bryn

Kelly, Kate Elisabeth

Kemmerling, Grace Marie

Kerr, Augustine Phillips

Kessler, Brayden William

Konduru, Tanvi Sai

Kovach, Sydney Elizabeth

Krajewski, Bradley Jonathan

Kreager, Austin John

Krebs, Ethan Matthew

Kuhn, John Mitchell

Large, Cooper Andrew

Lasher, Lauren Jane

LaVrar, Sydney Jade

LeHew, Avery Rose

Lehman, Mario Marincho

Lewis, Gabriel Archer

Lilly, Bennett Leonidas

Lohnes, Matthew Clarence

Lokey, Payton Alexander

Luff, Graysen Wayne

Lumbra, Mia Rose

Lynn, Calvin Andrew

Marshall, Jacob Thomas

Maxeiner, Macy Grace

Maynard, Julianna Faye

McClain, Cheyenne Marie-Kai

McClain, Dakota Walker

McComas, Addison Lynn

McCorkle, Noah Ryan

McCurdy, Ellie Joy

Melvin, Sophia Ann

Metzger, Lauren Elizabeth

Milburn, Hannah Lynmarie

Milenov, Isabella Nevena

Miller, Addison Irene

Miller, Camilla Angeline

Mininger, Landri Kate

Moellman, Josephine Lind

Morris, Alexa Marie

Murphy, Lauren Christine

Musselman, Elizabeth Ann

Musselman, Joshua David

Nier, Pavlina Rose

Nikolenko, Daniel Maksim

Norrod, Grace Addison

Oppliger, Addison Rose

Parsons, Jackson Hening

Patterson, Cameron James

Preston, Olivia Sue

Pummel, Samuel Bradley

Raines, Delaney Payge

Ramos Retana, Stephany

Ranalli, Nico Anthony

Reichert, Andrew Jeffrey

Richardson, Jensen Jay

Riggs, Danica Kaylin

Rodriguez, Nicolas Sepriano

Roig, Faith Marie

Ross, Jesse Elizabeth

Rowe, Mia Bella

Russell, Ainsley Madison

Russell, Carter Jackson

Russell, Kylie Lynn

Saavedra-Orocio, Kevin

Salamido, Sofia Marie

Salonsky, Cian Anders

Scheu, Evelyn Helena

Shicks, Virginia Renea

Siewert, Claire Kathryn

Smedley, RyLee Aeiden

Smith, Allison Kay

Stanford, Remy Lee

Stark, Ayden Alexander

Steele, Caitlyn Marie

Stoneberg, Mason Herbert

Stover, Clint Harvey

Streng, Lilybell Lucile

Strohm, Brayden James

Swager, Anna Leona

Tackett, Ava Madisyn

Taylor, Brady William

Terrero, Brooklynn Anne

Thornhill, Alexis Marie

Thornhill, Anna Caroline

Thornhill, Ava Jane

Tluchowski, Seth Thomas

Tobar, Cruz Christian

Warren, Andrew Joseph

Way Gonzalez, Luis Armando

Weaver, Maria Isabella

Wecker, Jacob Andrew

Wheeler, Brodie Michael

Williams, Kinsey Claire

Wilson, Julia Rae

Wion, Andrew Michael

Woehrle, Anna Maria

Wynia, Elliana Joy

Yu, Xueqing

Zielinski, Ella Irene

Zielinski, Gabriel Matthew

SOPHOMORES

Akers, Lux Owen

Allen, Providenza Kay

Anderson, Paris Deanna

Arriaga, Riley Anne

Banez, Aiden Jordan

Bean, Delaney Grace

Beatty, Dylan Alexander

Bessinger, Max Haruki

Board, Mylo Josiah

Boldizar, Andrew David

Borders, Delanie Lynne

Brown, Rachel Caton

Busold, Mason Bradley

Carroll, Olivia Faye

Carter, Haylee Nicole

Chadwick, Aidan Tyler

Clark, Jackson Thomas

Coffman, Hayleigh Marie

Collins, Lilith Mina

Coons, Takoma Kaye

Curran, Ainsley Marilyn

Currens, Allison Catharine

Dancer, Carter Reynold

Daniel, Mitchell Robert

Danne, William James

Darst, Adah-Mary Dawn

Davis, Savanna Rose

Dawson, Olivia Grace

Dials, Drew Woodrow

Duckwall, Austin Parker

Erndt, Samuel Elliott

Fisher, Owen Thomas

Fitzpatrick, Megan Alice

Frame, Colton Dorn

Freter, William Vaughn

Ghering, Natalie Jane

Giallombardo, Sylvena Lily

Gianettino, Ella Marie

Gochenour, Ellie Jo

Griffin, Owen Mathew

Hall, Elisha Bradley

Hannah, Noah Leon

Haslinger, Heliena Mae

Henson, Jillian Elyse

Heron, Audrey Paige

Huffman, Robert Anson Clark

Hutchinson, Ali Nicole

Jacobs, Seth Daniel

Kellough, Jack Warren

Kildoo, Grant Charles

Klaus, Kyla Michelle

Kline, McKenzie Lou

Kochheiser, Ava Dianne

Kofi-Opata, Chelsie Maureen

Krebs, Madison Elizabeth

Ledesma Hernandez, Sammy

Leffler, Brayden Joseph

Loeffler, Aidan Robert

Long, Mia Grace

Loutzenhiser, Grace Mary

Lozano, Markus Mali Christian

Lyons, Brennan Marie

McClincy, Carson Michael

McCruter, Braden Gordon

Meigs, Aidan Jonathan

Mika, Ava Elizabeth

Miller, William James

Montgomery, Novalyne Joanne

Moyer, Alyssa Marie

Moyer, Reagan Shirley

Murphy, Clare Meredith

Nelson, Mikayla Grace

Nguyen, Thompson

Nicola, Rose Hanley

Norling, Riley Marie

Padilla-Harkness, Shunashi Del Carmen

Pankey, Joshua Adam

Phillips, Hannah Katherine

Phillips, Peyton Reese

Price, Gage Anthony

Rahi, Zayna Noelle

Ralston, Molly Elizabeth

Rentz, Joshua Makoto

Rockwell, Elizabeth Rose

Ronk, Benjamin Thomas

Roush, Kailyn Rae

Rygiel, Jason Christopher

Saavedra-Orocio, Leslie Yaneli

SanFillipo, Cooper Anthony

Sanford, Kirill James

Schutt, Isaiah Logan

Schutt, Joshua Agen

Settles, Trace Owen

Sharp, Gabrian William David

Sharpe, Olivia Brooke

Shaw, Zoie Lynn

Smith, Charlotte Gibson

Smith, Hailey Elizabeth

Snyder, Brooklyn Renee

Soule, Delaina Mishelle

Southworth, Tobias Andrew

Spangenberg, Michael Terry

Spann, Jacob Daniel

Stambaugh, Kennedy Ranee

Stanford, Carson Jeffrey

Stewart, Samuel Orion

Tackett, Ryan Isaac

Taylor, Pepper Glenn

Tripp, Nathan Glenn

Ulrey, Sydney Rae

Ulrich, Derek Reed

Vitale, Giana Lane

Vyas, Aryan

Walton, Kathleen Virginia

Ward, Nathan James

Weiss, Nicholas Andrew

West, Aidan Joseph

Wharton, Brennan Michael

Wilhelm, Ally Lynne

Wilke, Jenna Marie

Wince, Evelyn Faith

Wolfe, Conner Franklin

Yancey, Faryn Skylar

Young, Gracie Clair

JUNIORS

Acree, William Cole

Anderson, Jackson Allen

Augustine, Abigail Lynn

Backs, Bridget Kay

Barnett, Matthew Ryan

Barton, Zara Eileen

Bates, Cameron Lynn

Bean, Ella Alexis

Belknap, Noah Charles

Benson, Reza Lauren

Borland, Cale Joseph

Bowser, Clara Louise

Brandt, Kylie Leigh

Branzel, Jason William

Bridgeman, Faith Josephine

Brown, Lillian Kathleen

Burke, Aubrey Elizabeth

Buzaki, Jacinda Sophia

Car, Celia Ann

Carr, Isabelle Ann

Cooper, Bishop August

Cooper, Skyler Mae

Couser, Eli Dalton

Craley, Amanda Renee

DaLuz, Olivia Marina

Davis, Brooklyn Joy

DeCastro, Sophia Caryn

Deringer, Avery Lauren

Diol, Porter Joseph

Dolfi, Gianna Marie

Dolfi, Isabella Rose

Edwards, Haylea Marie

Edwards, Kylee Nicole

Everitt, Dylan Alan

Federer, Graham Michael

Fink, Gabriella Faith

Furukawa, Aidan James

Gillum, Elliott Nicole

Globeck, Stephen Bryce

Gneiting, Justin Michael

Goff, Carrington Alexandra

Gorringe, Sophie Alexis

Gray, Madison Doon

Greene, Charlotte Rose

Grieser, Logan James

Grim, Victoria Elaine

Hall, Ciara Nicole

Harpster, Alexander Nathaniel

Harrington, Maya Jean

Hartsook, Garrett Dwight

Hartzler, Rosemary Bryn

Hemingway, Mia Reann

Hoepfner, Anthony Ralph

Hoover, Nicholas Matthew

Huber, Kaylyn Reese

Irvine, Garrett Edward

Johnson, Samantha Renee

Johnston, Kyan Steven

Jones, Ella Nicole

Kelley, Brooklyn Rae

Kelly, Emma Grace

Kerr, Avery Harper

Koch, Kaden Robbie

Konduru, Jeevan Venkat

Kuhlman, Quinn Morgan

Lane, Brea Taylor

Lang, Logan Alexander

Lewis, Kaden Alan

Lokey, Jordyn Marie

Long, Liam Michael

Lust, Abigail Caitlin

Mandebvu, Tendai Agnes

Markusic, Nicole Lynne

Marstiller, Kassidy Rose

May, Addison Rose

Mayer, Audrey Mireille

McCurdy, Brinley Grace

McDonald, Leah Marie

Mechling, Megan Michele

Medley, Luke Matthew

Merlo, Nicholas Nunzio

Metzger, Landon David

Minor, Trenton Noah

Minton, Anna Marie

Newman, Autumn Bailey

Ng, Teagan Renee

Nier, Jacob Daniel

Norrod, Gabriel Wayne

Parker, Francesca Lauren

Phillips, Madison Kay

Radtke, Ruthie Dora

Roberts, Emma Kathleen

Rodgers, Chloe Angela

Ropp, Morgan Ryanne

Ryan, Keelia Christianne

Saathoff, Ella Katherine

Sarcheck, Kendall Ann

Schneider, Alice Catherine

Severs, Nathan Lloyd

Shearer, Jordan Bantegizeh

Shick, Hannah Grace

Shirkey, Alexandra Lynn

Snead, Nathaniel Stephen

Snyder, Sydnee Victoria

St. John, Matthew Carlos

Stanford, Emil Benjamin

Stevens, Megan Elizabeth

Stewart, Aidan Daniel

Stoneberg, Audrey Arija

Stooksbury, Lexi Lynn

Stumpf, Madeline Lucille

Tackett, Ellena Rose

Terry, Michael Aaron

Thompson, Taylor Nicole

Truax, Elaine Marie

Vennemeyer, Ryan Julius

Von Almen, Matthew Dean

Wagner, Darrin Ray

Weatherhead, Eliana Louise

Weber, Caroline Elizabeth

Wecker, Zachary Andrew

Weiss, Ethan Thomas

Weiss, Evan Wayne

Welker, Hatteras Fiona

Wertz, Quinn Andrew

Wharton, Nathan Paul

White, Emily Marie

Wilhelm, Adam Jacob

Wion, John Robert

Withrow, Carson Edward

Yaeger, Morgan Sadie

Zielinski, Addie Marie

SENIORS

Abshire, Braden Carl

Altafini, Carlotta

Ames, Maci Jane

Anderson, Blake Bane

Anderson, Lorne Michael

Andrian, Dawson Dean

Baldy, Kelly Hoa

Ballard, Addison Remayna

Bello, Nicolas Eugene

Bessinger, Rickey Kosei

Blais, Colin Jeffrey

Bouwman, Avery Rose

Boyer, Alayna Claire

Branson, Aiden Bradley

Brooks, Lily Claire

Bueneman, Ryan James

Bullock, Reagan Aletah

Clark, Allison Kay

Clawson, Ethan Garrison

Clawson, Madelyn Grace

Clawson, Noah Roman

Clawson, Samuel Joseph

Cole, Cameryn Elizabeth

Coleman, Abbey Wren

Conrad, Michael Andrew

Coriell, Lilly Paige

Coulson, Grant Goodwin

Couser, Owen Patrick

Cox, Aryadevi Venkaya

Cox, Jayadevi Venkayya

Cox, Jenna Marie

Cumberledge, Tineka Nicole

Curran, Caleb Robert

Currens, Andrew Kevin

Dancer, Theodore James

Dole, Christina Ashleigh

Drewyor, Grant Erik

Dull, Allison Lee

Eckelbarger, Liberty Maelynn

Edwards, Alexis Christina

Erndt, Sophia Marie

Finn, Lily Claire

Froehlich, Ella

Fujii, Samuel Preston

Furr, Elijah Joseph

Garcia, Gladys Giselle

Gaskins, Andrew David

Gayheart, Elizabeth Michelle

Ghering, Gabriel Christian

Giordano, Vincent Joseph

Gladden, Camden Jay

Greathouse, Hayleigh Robin

Griffith, Zachary Scott

Grudell, Megan Amanda

Hamilton, River Anne

Hamilton, Skye Marie

Hartzler, Prescott Thomas

Heaton, Zain Avery

Henriot, Chloe Anna Michelle

Henry, Lexie Reece

Hershberger, Carly Anne

Hinton, Lucas Colton

Hjazeen, Salim Haythem

Hoyles, Meg Elizabeth

Jones, Madalyn Grace

Jones, Matthew Aaron

Judy, Nicholas Adam

Justice, Jacob Rolland

Kallgren, Madeline Grace

Kaylor, Mya Lynnae

Kaylor, Tia Michelle

Kildoo, Bradley James

Kim, Thiang Rem

Kirby, Nathan Michael

Kletrovetz, Jace Ryan

Kroninger, Katlin Elizabeth

Krous, Mackenzie Rae

Leino, Anna Sophia

Limon, Javier Angel

Livesay, Katrina Bailey

Logue, John Kenneth

Lowe, Olivia Jayne

Mahle, Madelyn Nicole

Mangino, Paige Suzanne

Martin, Haven Clayton

Maynard, Danielle Theresa

Maze, Zachary William

McClain, Jeremy Dasan

McKelvey, Charles Sherman

McLane, Molly Janet

Meger, Kelsi Sue

Montgomery, Josiah Ray

Moroz, Madelyn Paige

Munoz, Scarlet Maria

Murnieks, Aleksander Janis

Murnieks, Karlina Isabel

Murrin, Victoria Lynn

Myers, Jacquelyn Rose

Nagy, Adrianna Marta

Nilsen, Marley Deborah

Osborne, Garrett Cash

Pavlak, Jacob Scott

Pentello, Nicholas Samuel

Perry, Brayden Alexander

Pettit, Amy Lynn

Rahi, Zahara Fozia

Rausch, Teralyn Nicole

Rawls, Emma Malle

Rines, Kyle Joseph

Ross, Macy Blair

Ross, Thomas Jackson

Rulke, Louisa Sophie

Rush, Mason Alexander

Russell, Kaison Eugene-Allan

Sabo, Carley Ann

Salloum, Cristian Camile

Schlaegel, Anna Faith

Shick, Joshua David

Shubert, Roman Victor

Slone, Audrey Renee

Smith, Cayden Juan

Smith, Grace Leanna

Smith, Hannah Kaitlyn

Soule, Oakley Reed

Stein, James Thomas

Sutton, Jennifer Grace Lucille

Suver, Megan Olivia

Swackhammer, Kyler Lennon

Swager, Ethan Paul

Taylor, Cara Maryann

Telesz, Logan Craig

Towery, Nakia Parker

Twyford, Lydia Rees

Varvel, Anna Drew

Wark, William Robert

Watts, Jackson James

Weakley, Megan Anne

Williams, Parker Jay

Wise, Wesley Alexander

Young, Gabrielle Athena

Zappia, Harley Ives

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