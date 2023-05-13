Delaware County Property Transfers

1863 Ashburn Dr, Delaware, M. S. M. & T. E. To: Toth, Carol P, $355,000
6810 Amber Valley Dr, Powell, Rockford Homes Inc To: Hossain, Shahdat & Nashid, Faijun N, $828,702
116 Middlemead St, Delaware, Rockford Homes Inc To: Moss Estates Llc, $603,665
9190 Shawnee Trl, Powell, Waldron, Carla To: Manning, Alicia H & Joseph M, $730,000
81 Joy Ave, Delaware, Ramey, Martin To: Ramey, Lori A, $81,000
1628 Roundwyck Ln, Powell, Owens, Brian & Stephanie To: Stoyak, Benjamin Lawrence & Brooke Catherine, $900,000
362 Sweet Run Cir, Galena, Delmore, James M & Sarah A To: Slemmer, Jacalyn, $445,000
7795 Linksview Cir, Westerville, Brown, Brenda L To: Shankland, Rebecca Lou & Wesley, Earl II, $382,000
2430 Blakemere Ct, Delaware, Dublin Manor Llc To: Seghi, Jeffrey & Anne, $895,000
374 Slate Run Dr, Powell, Shippy, Lonny G To: Voronov, Eugeniu & Pridanova, Marina, $398,000
10464 Center Village Rd, Galena, Callis Alta L To: Callis, Eli Tyler & Hoffman, Alana, $400,000
459 Randall Rd, Delaware, Fischer Homes Columbus Ii Llc To: Barris, Gina & Dylan, $429,990
307 Broad Furrows Ave, Delaware, Fischer Homes Columbus Ii Llc To: Fuller, John & Diana, $574,990
6392 Mission Hills Pl, Westerville, Italiano, Jacqueline M Trustee To: Sivey, Lonny H & Lenore, Perisa, $340,000
1356 Clover St, Sunbury, Nvr Inc To: Balasubramanian, Shankar & Shankar, Selvi, $573,600
939 Skipton Loop, Delaware, Fischer Homes Columbus II Llc To: Bhupathiraju, Chandra & Vegesna, Kusuma, $540,084
281 Talla Rd, Delaware, Nvr Inc To: Wehner, Judith T & David J, $366,470
8729 Robinhood Cir, Westerville, Wilmington Savings Fund Society Fsb To: Core Construction Partners Llc, $425,000
7270 Big Walnut Rd, Galena, Berger, Kai P & Amy E To: Marinhak, Jose & Oliveira, Erica Samara De, $405,000
5267 Fairlane Dr, Powell, Ferrell, Jean & Crabtree, Adam To: Dibble, Richard Jacob & Berrigan, Holt, $505,000
864 Clear Brook Ln, Delaware, Acosta, Ralph & Monika To: Naranjo, Jhosye, $865,417
45 Ravine Rd, Powell, Chiles, Mandy W & Matthew D To: Dukart, Daniel & Caroline, $445,000
1903 Red Oak St, Lewis Center, Nickley, Matthew A & Amy C To: Wegeng, Scott & Rainwater, Sarah, $590,000