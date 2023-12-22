3732 Stoneway Pt, Powell, Wolpert, Glenda L To: Blaser, Mark Wayne & Cynthia Delores, $369,900
147 Harrison St, Galena, Makruski, Loralee & Edward To: Torque Acquisitions Llc, $289,000
8027 Hickory Ridge Ct, Lewis Center, Trilogy Homes Llc To: Ftf Lending Llc, $400,500
7555 Cook Rd, Powell, Willaman, Randall E & Tracey L To: Neal, James & Anne Marie, $1,250,000
109 N Liberty St, Delaware, Hamer, Michael W & Adams, Ashley L To: Greeno, Gregory L, $520,000
1750 Africa Rd, Galena, Smith, Joseph Declan To: Macadam, John A & Ashley, $613,000
4878 N Section Line Rd, Radnor, Swartz, Dean L To: Johnston, Ronald C @ 3, $394,900
181 Bendelow Ct, Delaware, Hartley, Scott B & Bletner, Rhonda L To: Terry, Katrina L & Neil D, $330,000
592 Willis Ln, Delaware, Wells, Heidi M To: Lysik, Mark, $114,000
4058 Copeland Ct, Delaware, Masss Properties Llc To: Owusu, Solace & Agyemang, Emmanuel, $579,000
8518 Stonechat Loop, Dublin, Kreais, Aaron W & Joshua D To: Sauter, Michael & Brandi, $1,195,000
212 Lexington Blvd, Delaware, The Hallway Llc To: Evans, Walter J, $254,500
600 W Orange Rd, Delaware, Clark, Todd J Trustee To: Wayne Manor Gotham Llc, $1,600,000
5624 Preswick Dr, Dublin, Sumner, Neal A & Karen L To: Adorno, Susan & Andres, $651,000
6460 Upper Lake Cir, Westerville, Breen, Julie S To: Canini, Thomas R & Gail L, $395,000
852 Brittany Dr, Delaware, Storm, Kyle William & Lane, Jennifer Nichole To: Arnold, David J, $330,000