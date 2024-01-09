5723 Foxglove Pl, Westerville, Mcmahon, John R & Lorraine A To: Giang, Theresa, $495,000
7808 Glenmore Dr, Powell, Jonassen, Julie P To: Cannon, James H & Tamara M, $400,000
1707 State Route 203 , Delaware, Artrip, Lisa A & Timothy R To: Lockwood, Susanne B @ 3, $590,000
5680 State Route 4 , Richwood, Christenson, Brian C & Mary A To: Wilczynski, Steve, $142,000
1272 Portrush Dr, Sunbury, Nvr Inc To: Smith, Kaitlyn Elizabeth & Doherty, John Michael, $489,655
588 Pisa Loop, Delaware, Nvr Inc To: Lesinski, Andrew & Grace, $431,445
251 Wyman Lake Dr, Delaware, Glenross North Llc To: Nvr Inc, $100,000
1153 Clover St, Sunbury, Nvr Inc To: Rush, Gregory Reed II & Stephanie, $532,320
885 S Galena Rd, Sunbury, Parcher, James F To: Guarnera, Christopher F, $350,000
2820 Laurel Wind Blvd, Lewis Center, Banning, Richard L & Karen To: Simms, James H & Nancy C, $350,000
163 E Central Ave, Delaware, Dtks Properties Llc To: Fejzulla, Artionil & Prifti, Ledjon, $60,000
5815 Kilbannan Ct, Dublin, Halladay, James To: Howard, Jan & Claude, $551,800
7317 Whimbrel Ln, Sunbury, Mccoy, Shelley K & Morgan, Jeffrey B Trustees To: Pendem, Surendra Kumar, $482,000
9039 Antares Ave, Columbus, Pacific Premier Bank To: 9039 Antares Avenue B1 Llc, $240,000
8124 Farm Crossing Cir, Powell, Weddington, Jayne To: Koch, Kenneth M & Ellen Co Trustees, $370,000
4037 Radnor Rd, Radnor, Bauerle, Donald C Jr @6 To: Simon, Kenon, $280,000
9776 Us Highway 42 , Ashley, Foor, Connie Kay To: Bright Sky Holdings Llc, $230,000
6217 Riverside Dr, Powell, Mcdowell, Alice E To: Ruffing, Thaddeus P & Katelynn M, $75,000
8393 Coldwater Dr, Powell, Russo, Scott J & Anne S To: Newland, Ronald E & Angela R, $720,000
201 Deer Cross Ln, Powell, Bell, Timothy T To: 201 Deer Cross Lane Llc, $305,000