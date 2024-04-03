Delaware County Property Transfers

Delaware Gazette
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Delaware County Property Transfers

172 Stockard Loop, Delaware, Flood, Kelly C To: Lackey, Jack Cain & Russell, Ashley Lynn, $370,000

7743 Dickens Ct, Delaware, Chirravuri, Venkatesh & Komaravolu, Sesha To: Acharya, Chathur & Shwetha, $850,000

996 River Rd, Ostrander, Mk Capital Llc To: Arnholt, Shelbie C & Koewacich, Richard R, $445,000

854 Boulder Dr, Delaware, Green, Steven T & Alexandra, Jaye To: Cashion, Aaron W Trustee, $417,300

3840 Shagbark Trl, Galena, Hedge, Andrew & Goldman, Jennifer L To: Hedge, Andrew J, $280,650

Catalpa Dr, Lewis Center, Bob Webb Evans Farm Llc To: Goodwin, Byron T, $795,000

242 Wyman Lake Dr, Delaware, Nvr Inc To: Kali Krishnadurganarasimha Kumar Pemmaraju Venkatasatya & Dulla Sirisha, $559,080

6428 Fox Hollow Dr, Galena, Teel, Nolan S & Brandi I To: Jones, Matthew & Angela, $630,000

6750 Lilac Ln, Powell, Beauchene Alan Jr To: Green, Steven Tyler & Alexandra, Jaye, $572,500

4805 Parkmoor Dr, Westerville, Harnetty, Marilyn J To: Novak, Chad & Lisa, $360,000

3914 Wedgewood Place Dr, Powell, Coughlin, John J & Suzanne To: Kirwin, Margaret, $496,200

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