Delaware County Property Transfers

172 Stockard Loop, Delaware, Flood, Kelly C To: Lackey, Jack Cain & Russell, Ashley Lynn, $370,000
7743 Dickens Ct, Delaware, Chirravuri, Venkatesh & Komaravolu, Sesha To: Acharya, Chathur & Shwetha, $850,000
996 River Rd, Ostrander, Mk Capital Llc To: Arnholt, Shelbie C & Koewacich, Richard R, $445,000
854 Boulder Dr, Delaware, Green, Steven T & Alexandra, Jaye To: Cashion, Aaron W Trustee, $417,300
3840 Shagbark Trl, Galena, Hedge, Andrew & Goldman, Jennifer L To: Hedge, Andrew J, $280,650
Catalpa Dr, Lewis Center, Bob Webb Evans Farm Llc To: Goodwin, Byron T, $795,000
242 Wyman Lake Dr, Delaware, Nvr Inc To: Kali Krishnadurganarasimha Kumar Pemmaraju Venkatasatya & Dulla Sirisha, $559,080
6428 Fox Hollow Dr, Galena, Teel, Nolan S & Brandi I To: Jones, Matthew & Angela, $630,000
6750 Lilac Ln, Powell, Beauchene Alan Jr To: Green, Steven Tyler & Alexandra, Jaye, $572,500
4805 Parkmoor Dr, Westerville, Harnetty, Marilyn J To: Novak, Chad & Lisa, $360,000
3914 Wedgewood Place Dr, Powell, Coughlin, John J & Suzanne To: Kirwin, Margaret, $496,200