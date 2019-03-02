RUTHERFORD B. HAYES HIGH SCHOOL MERIT ROLL

SECOND QUARTER
MERIT ROLL (3.00-3.49 GPA)
FRESHMAN: Karleigh Akers, Jazmin Albert, Ashley Allan, Autumn Ames, Gabrielle Anderson, Dylan Ashworth, William Bardon, Elaina Bashline, Colin Bibler, Deanna Blasko, William Bobot, Alexander Boeriu, Elizabeth Brown, Tyler Brown, Tyler Caridas, Lindsay Cooke, Caden Copley, Lonny Curry, Zoe Dickson, Dominic DiPietro, Kendyl Donges, Danny Dowell, Valerie Dunmire, Nathan Fiant, Madilyn Frye, Brady Gazarek, Katie Godfrey, Grace Goodroe, Marguerite Gruber, Madison Hall, Joseph Hanks, Katelynn Hannah, Daniel Hardin, Kayla Hardman, Seth Hardman, Lydia Harper, Johnathan Hartung, Amelia Harvey, Shawn Hines, Ricky Hogan, Trenton Hole, Ian James, Morgan Johns, Cassandra Kearl, Joshua Koch, Charles Lagando, Tristan Latulipe, Kevin Lin, Ethan Lowery, Ayden Lund, Gavin Martin, Alana May, Grace McIllwain, Gracie Mickley, Sophia Midura, Joseph Molina, Olivia Nelson, Parker Nevius, Kathleen O’Bryan, Ian Ostapuck, Daniel Owen, Jasmine Palomar, Amanda Rainey, Abigail Rangel, Jacob Rathkopf, Ryan Ratliff, Alli Rowe, Cecelia Salem, Madelyn Scheeler, Bintu Sheriff, Brayden Shorter, Adrianna Simental, Ella Smith, Madison Stahl, Jake Stein, Emma Stephens, Kamryn Stewart, Autumn Stimmell, Emma Tea, Fatimah Thompson, Landon Thompson, Leah Tibbitts, Eli Watts, Justin Wells, Quinn Whitney, Julianna Williams, David Wittibslager, Robert Wyrick.
SOPHMORES: Alexis Adkins, Ruben Beltran, Grace Boulis, Sarah Bridgeman, Randal Burton, Donald Butz, Nicklaus Cherup, Frank Cialiqui, Ethan Cox, Nora Daly, Braeden Day, Apryl DesJardins, Anya Donaldson, Marissa Dulay, Nicholis Emmons, Gabrielle Falter, Emma Fordham, Cade Franklin, Rylee Gilbert, Ty Gillman, Remington Graffice, Allyson Gray, Connor Green, Rielee Hampton, Emma Hannahs, Alexis Hughes, Ross Jeffers, Nev’aeh Joiner, Madelyn Kaasa, Kelsie Keeder, Cade Keeler, Kyle Kelley, Gavin Kenney, Ian King, Mary Law, Lily Lectka, Matthew McGeath, Sophia Mickens, Jude Miller, Natalie Myers, Evelyn Paul, Natalie Pennington, Hunter Piroska, Nicholas Porter, Kara Rohrer, Amaya Rojas, Padraic Roush, Sean Russell, Jordan Rutherford, Isaak Scheeler, Maria Schul, Samuel Schumacher, Megan Shawver, Olivia Sisler, Nathanael Stark, Grace Straughn, Joshua Sumner, Sandra Thompson, Lillian Todt, Lilianna Tope, William Wernz, Samuel Whaley, Andrew Williams, Judaea Wilson, Jillian Wyatt, Emery Ziehm.
JUNIORS: Basma Abdulghafoor, Brock Akers, Sheila Arnett, Molly Bingham, Maya Brehm, Fredrick Bruney, Caleb Bucher, Paul Burris, J’Von Cain, Rianna Caridas, Tyler Carney, Chelsey Co, McKenzie Cooke, Colby Cooper, Gianni Cordi, Noah Coss, Payton Day, Payton Devinney, Lucinda Eckman, Lauren Ertz, Eli Fairchild, Shane Ferguson, Katlyn Fleshman, Adrianna Gebhart, Gianna Gerdes, Hailey Gilbert, Cameron Graf, Bailey Graham, Nathan Griggs, Zane Hardison, Addison Harvey, Lexi Herring, Abigail Hudson, Matthew Kajca, Brigham Kannally, Dylan Kiefer, Emily King, Macie Levings, Meesha Lewis, Faye Lewis, Caitlin Lipps, Madelynn Macri, Quinten Metzger, Hayden Milewsky, Esmeralda Morales Rizo, Kyla Mowry, Maris Mukete Jr., Corbin Nichols, Timberli Osborne, Jackson Patton, Zachary Pokorny, Emma Poston, Benjamin Raymundo, Avi Richman, Brianna Rittenour, Evan Rothwell, Alexandria Savon, Morgan Schirtzinger, Brandon Schrader, Holden Smith, Tanner Smith, Nicholas Smith, Destiny Springston, Mason Sutandar, Mara Swift, Kouske Takayama, Nicholas Thomas, Aaron White, Zachary Woolum, Nathalie Young.
SENIORS: Bobbi Adams, Piper Adkins, Aaron Alger, Peter Ash, Mallory Bibler, Caroline Binkley, Jane Boyer, Grace Bruney, Bailee Campbell, Hannah Colborn, Carter Covert, Sarah Covrett, McKenzie Decker, Tyler DeWitt, Izabela Diaz, Sara-Ann Dietrich, Jasmine Dobucki, Jason Dominguez Villegas, Cameron Driscoll, Jacob England, Megan Flynn, Madison Frank, Kathryn Gardner, Lori Glassburn, Kelly Godfrey, Joseph Harsh, Shannon Hauck, Joshua Heber, Matthew Jackson, Natalie Johnson, Samantha Johnson, Hannah Kelly, Jacob Krinn, John Lantz, Steven Law, Joseph Malisiak, Kristina Mattix, Emily Mueller, Kaiden Murphy, Lucas Pape, Megan Patton, Zachary Pickard, Zachary Price, Oscar Radilla, Brandon Reeves, Hanna Robinson, Kelsey Rohrer, Brian Schuette, Nicholas Smith, Jack Smith, Evan Tarnawsky, Molly Tupps, Christopher Ward, Zachary Williams, Jessica Wright, Seanna Yoakum.