With no snow in sight and temperatures above normal, spectators of all ages lined Sandusky Street in Delaware on Sunday for the annual Main Street Christmas Parade. While the youngsters eagerly awaited the arrival of Santa Claus, the entire crowd was treated to a variety of sights, some of which included The Grinch, local first responders, several marching bands, various Christmas-themed floats, and postal carriers who collected letters from the little ones for delivery to the North Pole.

