Burris, Calo top All-County teams

By

Delaware All-County boys basketball teams

Player of the Year: Jesse Burris (Delaware Hayes), 6-4, jr., 17.5 points per game

Coach of the Year: Anthony Calo (Olentangy Orange)

First Team: Jesse Burris (Delaware Hayes), Elias Lewis (Olentangy Orange), James Hummell (Olentangy Liberty), Derek Goodman (Olentangy Berlin), Jordan Edwards (Olentangy Orange).

Second Team: Alex Okuley (Olentangy Liberty), Jake Lowman (Delaware Hayes), Mikey McCollum (Olentangy Orange), Trent Minor (Big Walnut), Jack Huskey (Olentangy).

Honorable Mention: Brendan Stalf (Buckeye Valley), Zane Melvin (Buckeye Valley), Markus Frijas (Buckeye Valley), Noah Huss (Buckeye Valley), Noah Gamble (Olentangy Berlin), Jackson Mikola (Olentangy Liberty), Matt Tranel (Delaware Christian), Conor Watters (Big Walnut), Brody Hatfield (Big Walnut), Carter Piatt-Brown (Delaware Hayes), Chase Griggs (Delaware Hayes), Anthony Wilson (Delaware Hayes), Hezekiah Russell (Delaware Hayes), Jason Inbody (Olentangy Berlin), Gavin Grover (Olentangy), Mathios Abenet (Olentangy Berlin), Harrison Ronnebaum (Olentangy), Reid Apke (Olentangy), Logan Thrapp (Olentangy), Devin Brown (Olentangy Orange), Matt Wilson (Olentangy Liberty), Nick Chapman (Olentangy Orange), Evan Nelson (Olentangy Liberty), Levi Davis (Olentangy Orange).