Big Walnut High School Honor Roll

FIRST QUARTER
Freshmen
Abrams, Sophia Grace
Adams, Camryn Piper
Adams, Sarah Elizabeth
Alexander, Addelyn Grier
Anderson, Ava Grace
Austin, Emma Jane
Axt, Carmen Alice
Baker, Nathan Tyler
Barcomb, Ariana Diane
Barnes, Charles Joseph
Bedell, Seth Lyle
Blackman, Pyper Jane
Blazer, David Jacob
Bloomer, Zackary Knox
Board, Phinean Jude
Bogoni, Breanna Olivia
Borgos Gonzalez, Sebastian Xoel
Borland, Eli Richard
Boudinot, Katelyn Marie
Bowers, Jackson Ray
Boylan, Nevaeh Grace
Brandt, Jamison Robert
Bratt, Joshua Alan
Braun, Maddox Loren Thompson
Brewer, Luke Matthew
Buckler, Brynna May
Buirley, Nolan Matthew
Burgei, Landon Andrew
Buskirk, Grace Olivia
Busold, Logan Warren
Buzenski, Madelynn Hope
Cardenas, Cristian Antonio
Carman, Matthew David
Chalfant, Rebecca Nicole
Chapman, Elijah Merrill
Chhuom, Taylor Madison
Clark, Kylie Anne
Cochran, Kylie Ann
Cochran, Samuel Roy
Coey, Leighton Ann
Conley, Curran Joseph Dean
Coss, Clayton Lee
Coulson, Audrey Rose
Crawford, Andrew Finnegan
Crist, Colton Alonzo
Crum, Casey Leigh
Cunningham, Alexandra Raemarie
Davis, Macie Savanah
Davis, Owen Charles
Dawson, Ella Rose
Day, Maclan James
Delaney, Kayleigh Alexis
DeLong, Rose Mary
Deutschle, Anthony Lee
Dible, Madilyn Rose
Dilger, Tearstin Rael
Diol, Copeland Grace
Dixon, Leah Beth
Doty, Abigail Haylen
Drake, Beau Richard
Durst, Macey Autumn
Eaton, Jasmine Lilly
Edwards, Kayla Elizabeth
Evener, Franklin Elliott
Ewing, Gavin Andrew
Fraker, Audrey Elise
Garee, Mackenzie Marie
Garver, Dylan Jacob
Gates, Ava Ann
Gavaghan, Alivia Katharine
Gibson, Cole Harrison
Glenn, Brayden Hysell
Gneiting, Karly Sue
Gneiting, Kyle James
Goetzman, Madilynn Brooke
Gordon, Peyton Carol
Greathouse, Lauren Karen
Green, Mackenzie Lynn
Green, Matthew Joseph
Haley, Katherine Anne
Hamilton, Abigail Lynn
Hamilton, Sophia Nichole
Harkness, Cale James
Harkness, Tanner Lee
Harrington, Gavin David
Harruff, Ronan James
Heaton, Rhea Quinn
Helton, Ethan Scott
Henson, Avery Jacob
Hernandez-Reyes, Yarelis
Hibbitt, Kamden Brooks
Hillis, Jonathan Michael
Hinkle, Connor John
Hollandsworth, Mason Ray
Hoover, Erin Elizabeth
Huffman, Grace Lindsey
Hughes, Lincoln Michael
Hurt, Natalie Corinne
Huston, Connor Theodore
Hysell, Cole Wayne
Jacobs, Alyssa Joy
Johnson, Zachary Dylan
Johnston, Graydon Liam
Kasperek, Courtney Lynn
Katta, Suhaas
Keck, Elli Marie
Key, Bryce Alexander
King, Elise Adelyn
King, Gianna Catherine
King, Jocelyn Francesca
King, Troy Hunter
Klaus, Karsyn Jo
Knickerbocker, Adriana Michel
Kolesar, Ava Concetta
Krous, Hayden Joseph
LaBier, Alexandria Patricia
Largent, Remy Pearl
Ledesma Hernandez, Alexis Giovanny
Leffler, Lauren Grace
Lemaster, Justin Tyler
Lenz, Andrew Scott
Leonard, Jack David
Loeffler, Keith Carson
Long, Caiden Augustus
Lust, Caroline Rose
Lyons, Tarin Ellen
Maar, Kennley Austine
Martinez Diaz, Alix Jhoaline
McFarland, Camryn Elizabeth
McGough, Anna Marie
McKim, Valencia Rebecca
McLane, Macie Erin
McMillen, Joseph Hunter
Miller, Gabriel Alexander
Moore, Madden Lee
Moore, Mason David
Moravitz, Reagan Genevieve
Moyer, Grace Renee
Mudre, Nathan Peter Taylor
Murdock, Grayson David
Nagy, Dominik Miklos
Neiswonger, Kamryn Elizabeth
Nguyen, Hoang My Hien
Nguyen, Lam Thanh
Nicola, Hope Hanley
Nielsen, Jonah Bradford
Nonato Navarrete, Lezlie Juselle
Osborne, Destiny Rose
Palmer, Faith Renee
Palmer, Nolan Derrick
Peden, Kaleb Lee
Penn, Blake David
Pillion, Addison Louise
Prenger, Verity Liana
Pyle, Emma Marie
Radtke, Reagan Hannah
Ramirez Amezquita, Alexander
Ramirez Gamino, Aydin Jose
Reckner, Lila Kate
Reeb, Foster Thomas
Reinke, Mckenna Lynn
Reiter, Leah Parker
Rentz, Nathan Masajiro
Ridge, Ava Lynn Renee
Ridley, Remington Grace
Rippe, Samantha Renee
Roberts, Hudson James
Rogers, Mallory Jayne
Ronk, Matthew Jared
Rucker, Carissa Leigh
Schneider, Eli Perry
Scholl, Carson Thomas
Schuchter, Mason James
Seagrave, Sabrina Maria
Shields, Eliza Dawn
Simon, Brady Steven
Smead, Paityn Grace
Smith, Owen Cooper
Smolinski, Madelyn Claire
Spratt, London Gabriella
Sroufe, Laurel Allyson
Sroufe, Madelyn Rose
St. John, Landon Crusie
Starnal, Deborah Eliana
Steele, London Jae
Stine, Dalton Scott
Stumpf, Eli Ryan
Stumpf, Fenton James
Swisher, Abagale Leigh
Thompson, Chloe Hope
Tripp, Paul Michael
Ulrey, Molly Christine
Ulrich, Charles Glen
Urlaub, Halle Rose
Valenzuela, Ava Lynn
VanAlstine, Jackson Daniel
VanDeusen, Grace Catherine
Varughese, Quincy Tyler
Waddell, Aiden James
Walls, Miah Kay Marie
Waltman, Kinley Renee
Wampler, Evah Irelynnd
Ward, Logan Andrew
Weatherhead, Bennett Jess
Weaver, Sophia Francesca
Weber, Benjamin Ryan
Weiss, Hailey Grace
Wertz, Aaron James
Wheeler, Emma Rose
White, Romey Martin
White, Sarah Caroline
Wilson, Eric Jesse
Wilson, Joshua Chase
Wooten, Talia Adara
Yorke, Ava Lily
Young, Haylee Marie
Young, Nathaniel Christopher
Young, Sydney Paige
Sophomores
Abrams, Cheyenne Nevah
Alexander, Gracyn Ann
Alexander, Kara Michelle
Allen, Brett Amara Jo
Andrian, Calista Natalie
Austin, Connor George
Babinsky, Beckett William
Bah, Jasmine Rachel
Baker, Jayson Jeffrey
Barbolosi, Lelia Anna
Barnett, Grace Callie
Baucke, Lorelai Marie
Beener, Morgan Renee
Belknap, Cameron Elizabeth
Bennett, Derek Joseph
Biddlestone, Avery Jane
Bishop, Langley Rose
Blais, Holden Keith
Booker, Mossis Dawon
Bradley, Emma Lee
Brooks, Hannah Grace
Burch, Rory Colleen
Butauski, Brynn Alyssa
Caplan, Keegan Miken
Cence, Savannah Lee
Ceneskie, Joseph David
Chadwick, Connor Thompson
Chhuom, Dexter Samnang
Clawson, William John
Clever, Madilyn Michele
Cochran, Justin Michael
Collins, Nathan James
Coriell, Maxwell Benjamin
Couser, Evan Alexander
Currie, Bennett Patrick
Dankovich, Grace Karen
Dean, Gracyn Ann
Del Vesco, Alexandria Nicole
Deverso, Avery Rachel
Diol, August Quinn
Doan, Landen Joseph
Dollison, Samantha Elizabeth
Dominguez, Adela Pixie
Dorsten, Grace Louise
Drewyor, Brynn Isabel
Durheim, Savannah Lynn
Ebbers, Jenna Eileen
Eckelbarger, Brody Earl
Edwards, Layla Jodelle
Eifert, ToryLea Bryn
Elliot, Sara Grace
Elswick, Kennedy Grace
Emmel, Gabriel James Harold
Fahner, Riley Makena
Federer, Alexis Bailey
Felty, Brody James
Forman, Holton James
Fox, Austyn James West
Frankel, Nathan James
Frazzini, Dominic James
Fu, Ling Xiao
Gabel, Brooke Olivia
Garcia De la Paz, Brissa De la Rosa
Garcia, Cristobal Rogelio
Gariando, Yessamae Lee Figurasin
Gianettino, Mia Alyse
Gigliotti, Max Raymond
Gilbert, Samuel Luxon
Gillespie, Ethan David
Giraud, Alexis Jayden
Grant, Greyson Bradford
Grubb, Nathan William
Hamilton, Sydney Jayne
Heron, Ryan Andrew
Hinton, Isabella Kathleen
Hodges, Simeon Phillip
Hohenbrink, Leah Ann
Hohenbrink, Lillian Sue
Holmes, Kyra Lyn
Horba, Owen Alan
Howell, Mikayla Faith
Huber, Ava Grace
Hutson, Ava Jane
Irwin, Ethaniel Michael
Irwin, Tyler James
Joyce, Sean Thomas
Judy, Caroline Rose
Justice, Paige Nicole
Katta, Sahana
Kay, Leigha Marie
Kaylor, Trey Jeremy
Keck, Abigail Bryn
Kelly, Kate Elisabeth
Kemmerling, Grace Marie
Kerr, Augustine Phillips
Kessler, Brayden William
Konduru, Tanvi Sai
Krajewski, Bradley Jonathan
Kreager, Austin John
Krebs, Ethan Matthew
Kuhn, John Mitchell
Large, Cooper Andrew
Lasher, Lauren Jane
LaVrar, Sydney Jade
LeHew, Avery Rose
Lehman, Charlee Grace
Lehman, Mario Marincho
Leinard, Weston James
Lilly, Bennett Leonidas
Lohnes, Matthew Clarence
Lokey, Payton Alexander
Lowe-Kantor, Nikolas Pierce
Luff, Graysen Wayne
Lumbra, Mia Rose
Lynn, Calvin Andrew
Marshall, Jacob Thomas
Mason, Emily Kay
Maxeiner, Macy Grace
May, Austin James
Maynard, Julianna Faye
McClain, Cheyenne Marie-Kai
McClary, Cabella Nicole
McComas, Addison Lynn
McCorkle, Noah Ryan
McCurdy, Ellie Joy
Mechling, Jacob Michael
Melvin, Sophia Ann
Metzger, Lauren Elizabeth
Meyers, Nathaniel Alexander
Milburn, Hannah Lynmarie
Milenov, Isabella Nevena
Miller, Addison Irene
Miller, Camilla Angeline
Mininger, Landri Kate
Moellman, Josephine Lind
Morris, Alexa Marie
Murphy, Lauren Christine
Musselman, Elizabeth Ann
Musselman, Joshua David
Neff, Jake Michael
Nier, Pavlina Rose
Nikolenko, Daniel Maksim
Oppliger, Addison Rose
Parsons, Jackson Hening
Patterson, Cameron James
Pavlak, Brady Easton
Pelfrey, Landon Le
Pollock, Owen Robert Daniel
Porter, Hila Mischa
Preston, Olivia Sue
Pummel, Samuel Bradley
Raines, Delaney Payge
Ramos Retana, Stephany
Ranalli, Nico Anthony
Rasar, Victoria Luciana
Reichert, Andrew Jeffrey
Reyes, Kyden
Richardson, Jensen Jay
Richey, Nathaniel Michael
Rigg, Jack Donovan
Rivers, Isabella Christine
Robertson, Braylon Oram
Rodriguez, Nicolas Sepriano
Ross, Jesse Elizabeth
Rossi, Haylee Christine
Rowe, Mia Bella
Rush, Camden Evan
Russell, Ainsley Madison
Russell, Carter Jackson
Saavedra-Orocio, Kevin
Salamido, Sofia Marie
Salonsky, Cian Anders
Scarbrough, Charles Brooks
Scheu, Evelyn Helena
Shicks, Virginia Renea
Smedley, RyLee Aeiden
Smith, Allison Kay
Staderman, Erica Sophia
Stanford, Remy Lee
Stark, Ayden Alexander
Steele, Caitlyn Marie
Stoneberg, Mason Herbert
Streng, Lilybell Lucile
Strohm, Brayden James
Swager, Anna Leona
Szymanski, Tyson Robert
Tackett, Ava Madisyn
Taylor, Brady William
Thompson, Madison Michele
Thompson, Noah Anthony
Thornhill, Alexis Marie
Thornhill, Anna Caroline
Thornhill, Ava Jane
Tillar, Kayla Christine
Tluchowski, Seth Thomas
Tobar, Cruz Christian
VanDyke, Gaven Rachele
Warmath, Kylee Ann
Warren, Andrew Joseph
Way Gonzalez, Luis Armando
Weaver, Maria Isabella
Wecker, Jacob Andrew
Welsh, Faith Marie
Wheeler, Brodie Michael
Williams, Kinsey Claire
Wilson, Ahmi Lee-Nikolas
Wilson, Hunter David
Wilson, Julia Rae
Woehrle, Anna Maria
Wynia, Elliana Joy
Yu, Xueqing
Zielinski, Ella Irene
Zielinski, Gabriel Matthew
Juniors
Ables, Daniel James
Anderson, Allyson Mary
Anderson, Paris Deanna
Andreini, Nathan James
Babiano, Gabriel Marc B.
Baiden, Yooku Danso
Barr, Darren Michael
Bean, Delaney Grace
Beatty, Dylan Alexander
Bessinger, Max Haruki
Blocher, Rachael Lynn
Board, Mylo Josiah
Boldizar, Andrew David
Borders, Delanie Lynne
Brown, Rachel Caton
Carter, Haylee Nicole
Chalfant, Landon Ryan
Chilakamarri, Shreyas
Clark, Nathaniel Lucas
Coffman, Hayleigh Marie
Collins, Lilith Mina
Coons, Takoma Kaye
Curran, Ainsley Marilyn
Currens, Allison Catharine
Dancer, Carter Reynold
Daniel, Mitchell Robert
Danne, William James
Davis, Savanna Rose
Dawson, Olivia Grace
Delaney, Russell Thomas
Deutschle, Kaytlin Marie
Dials, Drew Woodrow
Erndt, Samuel Elliott
Fisher, Owen Thomas
Fitzpatrick, Megan Alice
Frame, Colton Dorn
Ghering, Natalie Jane
Giallombardo, Sylvena Lily
Gianettino, Ella Marie
Gochenour, Ellie Jo
Griffin, Owen Mathew
Haley, Lauren Anne
Hall, Elisha Bradley
Hannah, Noah Leon
Haslinger, Heliena Mae
Henson, Jillian Elyse
Heron, Audrey Paige
Huffman, Robert Anson Clark
Hutchinson, Ali Nicole
Hylton, Tanner Jackson
Kayser, Evie Gwendolynn
Kellough, Jack Warren
Key, Cloe Shiloh
Kildoo, Grant Charles
King, Brody Jacob
Klaus, Kyla Michelle
Kline, McKenzie Lou
Kochheiser, Ava Dianne
Lane, Sawyer John
Lawhun, Bryce Myles
Ledesma Hernandez, Sammy
Leffler, Brayden Joseph
Long, Mia Grace
Loutzenhiser, Grace Mary
Lyons, Brennan Marie
Marriott, Myka Jaye
McAtee, Bella Jeanne
McCaulla, Gabriel Michael
McClincy, Carson Michael
McKelvey, Hayley Reese
Meigs, Aidan Jonathan
Meining, Johanna Linnea Finja
Mika, Ava Elizabeth
Mininger, Griffin Timothy
Montgomery, Novalyne Joanne
Moyer, Reagan Shirley
Murphy, Clare Meredith
Myers, Diesel George Frederick Francis
Nelson, Mikayla Grace
Nguyen, Thompson
Nicola, Rose Hanley
Nielsen, Seth Dale
Norling, Riley Marie
Ortega Luna, Sara Alexandra
Osborne, Asche Bergin
Padilla-Harkness, Shunashi Del Carmen
Pelfrey, Leeland Kelly
Phillips, Peyton Reese
Price, Gage Anthony
Rahi, Zayna Noelle
Ralston, Molly Elizabeth
Reida, Natalie June
Ronk, Benjamin Thomas
Roush, Kailyn Rae
SanFillipo, Cooper Anthony
Santos, Gianna Marlee
Schutt, Isaiah Logan
Schutt, Joshua Agen
Seufer, Makaila Marie
Sharp, Gabrian William David
Sharpe, Olivia Brooke
Smith, Charlotte Gibson
Smith, Evan James
Smith, Hailey Elizabeth
Smith, Owen David Charles
Soni, Aashvi Kalpeshkumar
Southworth, Tobias Andrew
Spangenberg, Michael Terry
Spann, Jacob Daniel
Stackpole, Chesney Renae
Stambaugh, Kennedy Ranee
Stanford, Carson Jeffrey
Steele, Sydney Mae
Stephens, Braylen Wesley
Stevens, Hayden Joseph
Stewart, Georgia Claire
Stewart, Judah Silich
Stewart, Samuel Orion
Tackett, Ryan Isaac
Taylor, Pepper Glenn
Tripp, Nathan Glenn
Ulrey, Sydney Rae
Ulrich, Derek Reed
Vitale, Giana Lane
Vyas, Aryan
Walton, Kathleen Virginia
Ward, Nathan James
Weeks, Cameron James
Weiss, Nicholas Andrew
West, Aidan Joseph
Wharton, Brennan Michael
Wilhelm, Ally Lynne
Wince, Evelyn Faith
Wolfe, Conner Franklin
Workman, Wyatt James
Worth, Remington Elle
Yancey, Faryn Skylar
Young, Gracie Clair
Seniors
Acree, William Cole
Anderson, Jackson Allen
Backs, Bridget Kay
Barnett, Matthew Ryan
Barton, Zara Eileen
Bates, Cameron Lynn
Bean, Ella Alexis
Beaulieu, Douglas Mitchell
Beener, Madison Reiley
Belknap, Noah Charles
Benson, Reza Lauren
Biddlestone, Benjamin Glen
Bonello, Grace Ann
Borland, Cale Joseph
Bowser, Clara Louise
Boyer, Trey Alexander Donavon
Brandt, Kylie Leigh
Branzel, Jason William
Brown, Lillian Kathleen
Bucey, Jack James
Burke, Aubrey Elizabeth
Buzaki, Jacinda Sophia
Campana, Thomas Hamilton
Cappitte, Lillian Paige
Car, Celia Ann
Carr, Isabelle Ann
Chang, Sophia Emilia
Chapman, Brody Tyler
Cline, Mallory Elizabeth
Cole, Eli Wallace
Colvin, Annabelle Renee
Coomes, Alexa Nicole
Cooper, Bishop August
Cooper, Skyler Mae
Couser, Eli Dalton
Craley, Amanda Renee
Currie, Jenna Raine
DaLuz, Olivia Marina
Davis, Brooklyn Joy
Davis, Kayli Michelle
DeCastro, Sophia Caryn
Delaney, Madison Eloene
Deleon, Aleyla Ali
DeMeo, Tyler John
Desogus, Roberta
Devlin, Haley Nicole
Dillon, Joseph Matthew
Diol, Porter Joseph
Dolfi, Gianna Marie
Dolfi, Isabella Rose
Doughty, Logan Thomas
Duffey, Carson Brayden
Duffey, Riley
Edwards, Haylea Marie
Edwards, Tyler Gene
Fay, Avery Michelle
Federer, Graham Michael
Fetter, Ashley Christine
Fink, Gabriella Faith
Furukawa, Aidan James
Garee, Victoria Anne
Gneiting, Justin Michael
Goff, Carrington Alexandra
Gorringe, Sophie Alexis
Green, Nicholas Michael
Greene, Charlotte Rose
Grieser, Logan James
Grim, Victoria Elaine
Grundtisch, Brock Gordon
Gulley, Chloe Lyn
Harper, Chase James
Harpster, Alexander Nathaniel
Harrington, Maya Jean
Hartsook, Garrett Dwight
Hartzler, Rosemary Bryn
Heigley, Kathryn Elizabeth
Hemingway, Mia Reann
Hoamvongsor, Emily Kyra
Hoepfner, Anthony Ralph
Holmes, Regan Elizabeth
Hoover, Nicholas Matthew
Howe, Evan Robin
Huber, Kaylyn Reese
Irvine, Garrett Edward
Jackman, Ella Marie
Jenkins, Olivia Rae
Johnson, Samantha Renee
Johnston, Kyan Steven
Jones, Ella Nicole
Kelley, Brooklyn Rae
Kelly, Emma Grace
Kern, Matthew Scott
Kerr, Avery Harper
Kish, Mallory Marie
Kletrovetz, Maggie Eleanor
Kline, Kyle James
Koch, Kaden Robbie
Konduru, Jeevan Venkat
Kuhlman, Quinn Morgan
Kuhn, Alexandra Maria
Lamb, Jack Harrison
Lane, Brea Taylor
Lang, Logan Alexander
Lang, Payton Ann
Ledesma Hernandez, Brisny Alma
Lengl, Eli Timothy
Lewis, Kaden Alan
Lokey, Jordyn Marie
Lugo, Sophia Grace
Lust, Abigail Caitlin
Lyles, Kohen Mason
Mabe, Randal Joe Pete
Mahle, John Thomas
Mai, Garrett Joseph
Mandebvu, Tendai Agnes
Markusic, Nicole Lynne
Marstiller, Kassidy Rose
Matos, Josselyn Mary Cecilia
May, Addison Rose
Mayer, Audrey Mireille
McCurdy, Aidan Victoria
McCurdy, Brinley Grace
McDonald, Leah Marie
McMillen, Jacob Austin
Mechling, Megan Michele
Medley, Luke Matthew
Merlo, Nicholas Nunzio
Metzger, Landon David
Miller, Ash Lucas
Miller, Corbin Neil
Minor, Trenton Noah
Minton, Anna Marie
Moorman, Trinity Marie
Mosher, Jacob Allen
Mouw, Ezra Andrew
Myers, Jacob Israel Dean
Nash, Bryce Anthony
Nelson, Jaden Arianna
Newman, Autumn Bailey
Ng, Teagan Renee
Nier, Jacob Daniel
Norrod, Gabriel Wayne
Parker, Francesca Lauren
Paykoff, Kalynn Christine
Phillips, Madison Kay
Phillips, Marissa Lynn
Radtke, Ruthie Dora
Ramirez Amezquita, Betzi Yamilet
Reichert, Alexander Daniel
Rodgers, Chloe Angela
Ropp, Morgan Ryanne
Russell, Ella Louise
Saathoff, Ella Katherine
Sanders, Stephen John
Schneider, Alice Catherine
Severs, Nathan Lloyd
Sewell, Landon Michael
Shick, Hannah Grace
Snead, Nathaniel Stephen
Snodgrass, Alexander Reed
Snyder, Sydnee Victoria
St. John, Matthew Carlos
Stanford, Emil Benjamin
Steele, Brooklyn Ann
Stevens, Megan Elizabeth
Stevenson, Ethan Edgar-Thomas
Stewart, Aidan Daniel
Stoneberg, Audrey Arija
Stooksbury, Lexi Lynn
Stumpf, Madeline Lucille
Tackett, Ellena Rose
Tello, Stephany
Terry, Michael Aaron
Thompson, Taylor Nicole
Truax, Elaine Marie
Varvel, Anna Drew
Vennemeyer, Ryan Julius
Von Almen, Matthew Dean
Wagner, Darrin Ray
Watters, Conor Robert
Weatherhead, Eliana Louise
Weber, Caroline Elizabeth
Wecker, Zachary Andrew
Weiss, Ethan Thomas
Weiss, Evan Wayne
Welch, Abigail Lea Ann
Welker, Hatteras Fiona
Wertz, Quinn Andrew
Wharton, Nathan Paul
Wilhelm, Adam Jacob
Wion, John Robert
Withrow, Carson Edward
Yaeger, Morgan Sadie
Zaragoza, Mary Carmen